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Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина
Президент Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину более европейской.
Как собщает tezadlar.az, oб этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала.
Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.
"В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас это больше 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул президент.
"Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, 24-27 сентября этого года президент Петр Порошенко находился в США, где, в частности, принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как собщает tezadlar.az, oб этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала.
Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.
"В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас это больше 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул президент.
"Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, 24-27 сентября этого года президент Петр Порошенко находился в США, где, в частности, принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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