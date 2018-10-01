  



BAKI-QUBA YOLUNDA QƏZA ZAMANI 3 NƏFƏR ÖLÜB, 15 YARALI VAR

BAKI-QUBA YOLUNDA QƏZA ZAMANI 3 NƏFƏR ÖLÜB, 15 YARALI VAR

İNK-NİN 3 YAŞI TAMAM OLDU-FOTOLAR-YENİLƏNDİ

İNK-NİN 3 YAŞI TAMAM OLDU-FOTOLAR-YENİLƏNDİ

Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина

Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина

ƏDALƏT MURADOVA 21 SUALLIQ SORĞU GÖNDƏRİLDİ

ƏDALƏT MURADOVA 21 SUALLIQ SORĞU GÖNDƏRİLDİ

Mitinqlə Qarabağ probleminin həllinə cəhd göstərilməsi doğru deyil? - FOTOLAR

Mitinqlə Qarabağ probleminin həllinə cəhd göstərilməsi doğru deyil? - FOTOLAR

Vahid Əziz:

Vahid Əziz: "Vətəndaş sərçələr"


﻿

Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 1/10/2018
image here

Президент Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину более европейской.
Как собщает tezadlar.az, oб этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала.
Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.
"В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас это больше 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул президент.
"Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, 24-27 сентября этого года президент Петр Порошенко находился в США, где, в частности, принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Konstitusiya Məhkəməsi Xətai Rayon Məhkəməsinin müraciətinə

21:36 Konstitusiya Məhkəməsi Xətai Rayon Məhkəməsinin müraciətinə "hə" deyib

Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

12:41
Xətai rayonunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

KƏND TOYUQLARININ

15:43
KƏND TOYUQLARININ "İŞGÜZAR NÜFUZUNA" AĞIR ZƏRBƏ VURANLAR HƏBS EDİLDİ

Mitinqlə Qarabağ probleminin həllinə cəhd göstərilməsi doğru deyil? - FOTOLAR

18:16
Mitinqlə Qarabağ probleminin həllinə cəhd göstərilməsi doğru deyil? - FOTOLAR

KXDR ABŞ-la birgə bəyanatı yerinə yetirmək niyyətindədir

12:13 KXDR ABŞ-la birgə bəyanatı yerinə yetirmək niyyətindədir

Eldar Əzizov binaların görünüşünə zərərli elementlərin yığışdırılmasını tapşırıb

17:03 Eldar Əzizov binaların görünüşünə zərərli elementlərin yığışdırılmasını tapşırıb

Azərbaycanlı model Tbilisidə gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub

16:27 Azərbaycanlı model Tbilisidə gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub

ETİMAD İSMAYILOVU GÜLLƏLƏYƏN GÖZƏL DƏMİROV SABİQ POLİS RƏİSİDİR

11:08
ETİMAD İSMAYILOVU GÜLLƏLƏYƏN GÖZƏL DƏMİROV SABİQ POLİS RƏİSİDİR

12 yaşında hamilə qalan qız: “Atam məni babam yaşda kişiyə verdi” — VİDEO

16:17 12 yaşında hamilə qalan qız: “Atam məni babam yaşda kişiyə verdi” — VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.