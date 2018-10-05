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Украину и Румынию могут соединить мостом через Дунай

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/10/2018
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Украинский и румынский берега Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса-Варна-Анталия). Соответствующие предпроектные предложения презентовали президенту Петру Порошенко и премьеру Болгарии. Презентация проходила на трассе Одесса-Рени у развилки на Болград.
По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, ориентировочная стоимость проекта - 243 млн евро. Мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакча. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров).
С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска.
"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - отметил Варивода. Порошенко на встрече сообщил, что если делать мост платным, тогда на его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития. Как известно, сейчас между Орловкой и Исакчей строят поромную переправу. Строительство на украинском берегу стартовало осенью 2015 года. Перед этим Одесская облгосадминистрация передала "Паромный комплекс "Орловка" в аренду сроком на 49 лет два земельных участка в Ренийском районе.
Протяженность украино-румынской границы - 187 км по Дунаю. Однако на её протяжении нет ни одного перехода, поэтому в Румынию как грузовой, так и пассажирский поток отправляется через Молдову.


         

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