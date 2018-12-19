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22:16
На заместителя главреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом
Range Rover принадлежит заместителю директора ТАСС Михаилу Гусману
На заместителя главного редактора «Эха Москвы» Сергея Бунтмана напал мужчина с пистолетом. Это произошло после празднования дня рождения главреда Алексея Венедиктова у ресторана «Шинок» на улице 1905 года. Инцидент описала в Facebook литератор Лидия Скрябина, вместе с которой Бунтман ждал такси.
По ее словам, Бунтман задел пальто бампер черного Range Rover, когда выглядывал такси. Обеспокоенный тем, что Скрябина с Бунтманом «близко "притерлись"» к автомобилю, водитель отбросил женщину, схватил журналиста за воротник и приставил к его голове пистолет.
«Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий. И видела это не только я, есть еще один свидетель из гостей Венедиктова», — утверждает Скрябина.
Она считает, что от драки и стрельбы их уберегло то, что второй свидетель вместе со своим водителем оттеснили стрелка, после чего пострадавшие быстро уехали.
Позже Скрябина уточнила в Facebook, что Range Rover принадлежит заместителю директора ТАСС Михаилу Гусману. «Открытые медиа» с помощью сервиса AVInfoBot подтвердили, что машина действительно принадлежит ему.
lenta
По ее словам, Бунтман задел пальто бампер черного Range Rover, когда выглядывал такси. Обеспокоенный тем, что Скрябина с Бунтманом «близко "притерлись"» к автомобилю, водитель отбросил женщину, схватил журналиста за воротник и приставил к его голове пистолет.
«Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий. И видела это не только я, есть еще один свидетель из гостей Венедиктова», — утверждает Скрябина.
Она считает, что от драки и стрельбы их уберегло то, что второй свидетель вместе со своим водителем оттеснили стрелка, после чего пострадавшие быстро уехали.
Позже Скрябина уточнила в Facebook, что Range Rover принадлежит заместителю директора ТАСС Михаилу Гусману. «Открытые медиа» с помощью сервиса AVInfoBot подтвердили, что машина действительно принадлежит ему.
lenta
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