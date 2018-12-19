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22:16
Ученые открыли планету, год на которой длится 5 тысяч лет
Астрономы из Соединенных Штатов Америки открыли крайне далекую от планеты Земля планету. Одна из главных особенностей ее в том, что год на ней длится примерно 5 тысяч земных лет
Карликовая планета, которой американские ученые дали название 2018 VG18, находится на столь значительном от Солнечной системы расстоянии, что, признаются исследователи, у них уйдут годы на ее изучение. Данное небесное тело, утверждают астрономы из США, доказывает, что и на больших расстояниях от Солнца существуют большие планеты.
Дело в том, что за предыдущие несколько лет американские астронавты обнаружили еще две необычной далеких от Солнечной системы планеты — 2012 VP113 и V774104. От Солнца до них, подсчитали ученые, примерно 12-15 миллиардов километров. Теперь они тщательно и дотошно ищут загадочную "планету икс" — небесное тело, что "дирижирует" и 2018 VG18, и 2012 VP113, и V774104. Планета эта, уверены исследователи космоса, наверняка существует, но найти ее, сетуют они, дело не из простых.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из NASA рассказали об астероиде, у которого есть шансы рухнуть на планету Земля. Ученые всерьез обеспокоились траекторией полета данного небесного тела и отправили к нему межпланетную станцию для детального изучения.
Карликовая планета, которой американские ученые дали название 2018 VG18, находится на столь значительном от Солнечной системы расстоянии, что, признаются исследователи, у них уйдут годы на ее изучение. Данное небесное тело, утверждают астрономы из США, доказывает, что и на больших расстояниях от Солнца существуют большие планеты.
Дело в том, что за предыдущие несколько лет американские астронавты обнаружили еще две необычной далеких от Солнечной системы планеты — 2012 VP113 и V774104. От Солнца до них, подсчитали ученые, примерно 12-15 миллиардов километров. Теперь они тщательно и дотошно ищут загадочную "планету икс" — небесное тело, что "дирижирует" и 2018 VG18, и 2012 VP113, и V774104. Планета эта, уверены исследователи космоса, наверняка существует, но найти ее, сетуют они, дело не из простых.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из NASA рассказали об астероиде, у которого есть шансы рухнуть на планету Земля. Ученые всерьез обеспокоились траекторией полета данного небесного тела и отправили к нему межпланетную станцию для детального изучения.
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