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Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал обещание российского президента Владимира Путина когда-нибудь вступить в брак. Музыкант опубликовал стихотворение на эту тему в своем Instagram-аккаунте.
Певец прокомментировал пресс-конференцию главы государства и отметил, что Путин всегда говорит об одном и обещает накормить и напоить народ, который уже успел привыкнуть к таким словам.
Что монархия, что наша бюрократия,
Разговор с народом об одном.
Обещания — обычное занятие.
Хлеб дадим мол, напоИм вином.
Это ритуал, народ и идол.
Все привыкли, это хорошо.
Во второй части стихотворения музыкант заявил, что в настоящее время президент помолвлен с Россией, но при этом обещает когда-нибудь вступить в брак.
Вдруг, наш главный откровение выдал.
Об интимном разговор зашел.
Он помолвлен, как известно, на России,
Факт проверенный, не папарацци я.
Про женитьбу вдруг его спросили.
Намекнул — случилась дефлорация,
Зал невыразимым счастьем брызни,
В храме божьем вспыхнула свеча.
Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин в ответ на вопрос о своей женитьбе сказал, что он как порядочный человек когда-то должен будет это сделать.
lenta
Певец прокомментировал пресс-конференцию главы государства и отметил, что Путин всегда говорит об одном и обещает накормить и напоить народ, который уже успел привыкнуть к таким словам.
Что монархия, что наша бюрократия,
Разговор с народом об одном.
Обещания — обычное занятие.
Хлеб дадим мол, напоИм вином.
Это ритуал, народ и идол.
Все привыкли, это хорошо.
Во второй части стихотворения музыкант заявил, что в настоящее время президент помолвлен с Россией, но при этом обещает когда-нибудь вступить в брак.
Вдруг, наш главный откровение выдал.
Об интимном разговор зашел.
Он помолвлен, как известно, на России,
Факт проверенный, не папарацци я.
Про женитьбу вдруг его спросили.
Намекнул — случилась дефлорация,
Зал невыразимым счастьем брызни,
В храме божьем вспыхнула свеча.
Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин в ответ на вопрос о своей женитьбе сказал, что он как порядочный человек когда-то должен будет это сделать.
lenta
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