  



Emin Şəkinskinin qaynının məhkəməsi dekabrın 28-dədir

Emin Şəkinskinin qaynının məhkəməsi dekabrın 28-dədir

DİN

DİN "Təzadlar"ın yazısına cavab verdi

Daşkəsəndə körpünün pulunu kimlər oğurlayıb?

Daşkəsəndə körpünün pulunu kimlər oğurlayıb?

“Bəxtiyar Əliyev, hətta oğlumun yas mərasiminə də gəlmədi...” - VİDEO-YENİLƏNİR

“Bəxtiyar Əliyev, hətta oğlumun yas mərasiminə də gəlmədi...” - VİDEO-YENİLƏNİR

Benzin 50 qəpik ucuzlaşdı, SOCAR-ın Aİ-95-+ benzini isə 2 manatdır!

Benzin 50 qəpik ucuzlaşdı, SOCAR-ın Aİ-95-+ benzini isə 2 manatdır!

BƏRDƏNİN POLIS RƏİSİ NİYƏ «VOR ZAKON»LARI MÜDAFİƏ EDİR?

BƏRDƏNİN POLIS RƏİSİ NİYƏ «VOR ZAKON»LARI MÜDAFİƏ EDİR?


﻿

Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 20/12/2018
image here

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал обещание российского президента Владимира Путина когда-нибудь вступить в брак. Музыкант опубликовал стихотворение на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

Певец прокомментировал пресс-конференцию главы государства и отметил, что Путин всегда говорит об одном и обещает накормить и напоить народ, который уже успел привыкнуть к таким словам.

Что монархия, что наша бюрократия,
Разговор с народом об одном.
Обещания — обычное занятие.
Хлеб дадим мол, напоИм вином.
Это ритуал, народ и идол.
Все привыкли, это хорошо.

Во второй части стихотворения музыкант заявил, что в настоящее время президент помолвлен с Россией, но при этом обещает когда-нибудь вступить в брак.

Вдруг, наш главный откровение выдал.
Об интимном разговор зашел.
Он помолвлен, как известно, на России,
Факт проверенный, не папарацци я.
Про женитьбу вдруг его спросили.
Намекнул — случилась дефлорация,
Зал невыразимым счастьем брызни,
В храме божьем вспыхнула свеча.
Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин в ответ на вопрос о своей женитьбе сказал, что он как порядочный человек когда-то должен будет это сделать.
lenta


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина

19:40 Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина

Elza xanım Balayevə şeir ithaf edəcək... (video)

16:15
Elza xanım Balayevə şeir ithaf edəcək... (video)

AUDİTORLAR PALATASI

13:35
AUDİTORLAR PALATASI "CƏNNƏT PARK" MTK-NIN YALANLARINI İFŞA ETDİ - YENİLƏNİB

Benzin 50 qəpik ucuzlaşdı, SOCAR-ın Aİ-95-+ benzini isə 2 manatdır!

20:52
Benzin 50 qəpik ucuzlaşdı, SOCAR-ın Aİ-95-+ benzini isə 2 manatdır!

Müxalifətçi deputatlar baş naziri yumurta atəşinə tutublar

17:55 Müxalifətçi deputatlar baş naziri yumurta atəşinə tutublar

XƏBƏRDARLIQ: Yağış və qar yağacaq

14:40
XƏBƏRDARLIQ: Yağış və qar yağacaq

Nə sabahı, nə övladlarınızı düşündünüz?

17:00 Nə sabahı, nə övladlarınızı düşündünüz?" - Xalq artisti

Qaradağın polis rəisi Rəqsanəyə 419 min manat borc pul verib?

14:45
Qaradağın polis rəisi Rəqsanəyə 419 min manat borc pul verib?

Mobil telefonları xüsusi “ssenari” ilə keçirməyə cəhd etdilər - VİDEO

13:50 Mobil telefonları xüsusi “ssenari” ilə keçirməyə cəhd etdilər - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.