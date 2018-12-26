  



UNEC-də imtahan sessiyasına nəzarəti ictimaiyyət nümayəndələri həyata keçirəcək

UNEC-də imtahan sessiyasına nəzarəti ictimaiyyət nümayəndələri həyata keçirəcək

"Borçalı" Cəmiyyəti TÜRKSOY təşkilatının 25 illiyini qeyd etdi

"Azərbaycanla Ermənistan arasında bütün komponentlərin balansı çoxdan pozulub"

UNEC-in kafedrasında görünməmiş qanunsuzluq…-YENİLƏNİR

UNEC-in kafedrasında görünməmiş qanunsuzluq…-YENİLƏNİR

Dahilər ölmür...

Dahilər ölmür...

Abel Məhərrəmov, əslində, kimdir?

Abel Məhərrəmov, əslində, kimdir?


﻿

Ким Чен Ын начал продавать Китаю золотой запас страны

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 26/12/2018
image here

Корейская Народная Демократическая Республика начала распродавать свои запасы золота. Примечательно, что покупателем драгоценных металлов выступает Китайская народная республика.
Об этом сообщают южнокорейские средства массовой информации.
Авторы материала отмечают, что КНДР удалось накопить порядка двух тысяч тонн драгметалла. Стоимость двух тысяч тонн золота составляет около 8 миллиардов долларов. Начала продавать его Северная Корея, указывают СМИ Кореи Южной, пару месяцев тому назад. Это, уверены журналисты, свидетельствует о крайне плачевном состоянии экономики в КНДР.
Любопытно, что с момента начала правления Ким Чен Ына — национального лидера Северной Кореи — Корейская Народная Демократическая Республика никогда не продавала свое золото. Дело в том, что против этого выступал сам Ким Ир Сен — основатель государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Северная Корея закупает своим политикам люксовые дорогие товары из Китая. Например, роскошные автомобили, новые музыкальные инструменты, элитные часы или же редкие меха.

Также "Правда.Ру" писала о том, что совсем недавно в Южной Корее заявили о пропаже Ким Чен Ына. Уже несколько недель кряду, волновался Сеул, лидер Северной Кореи не появлялся на публике.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Musiqili Teatrın 2019-cu il yanvar ayı üçün repertuar planı - YENİLƏNDİ

16:49 Musiqili Teatrın 2019-cu il yanvar ayı üçün repertuar planı - YENİLƏNDİ

Mobil telefonları xüsusi “ssenari” ilə keçirməyə cəhd etdilər - VİDEO

13:50 Mobil telefonları xüsusi “ssenari” ilə keçirməyə cəhd etdilər - VİDEO

Prezident İlham Əliyev ad gününü qeyd edir

09:06
Prezident İlham Əliyev ad gününü qeyd edir

Dahilər ölmür...

14:55 Dahilər ölmür...

Грузинские ученые проникли в природу пространства-времени

10:54 Грузинские ученые проникли в природу пространства-времени

25 dekabrda gözlənilən hava şəraiti və tibbi-meteoroloji proqnoz

14:00 25 dekabrda gözlənilən hava şəraiti və tibbi-meteoroloji proqnoz

Həftəbecər

16:35
Həftəbecər

VAHİD MUSTAFAYEV VMF SAATLARININ İLK DƏFƏ HAZIRLANMIŞ AZƏRRBAYCAN MARKASINI TƏQDİM ETDİ-FOTOLA

22:16
VAHİD MUSTAFAYEV VMF SAATLARININ İLK DƏFƏ HAZIRLANMIŞ AZƏRRBAYCAN MARKASINI TƏQDİM ETDİ-FOTOLA

SEÇİCİ DEPUTAT BƏXTİYAR ƏLİYEVİ İFŞA ETDİ:

22:37
SEÇİCİ DEPUTAT BƏXTİYAR ƏLİYEVİ İFŞA ETDİ: "HƏTTA OĞLUMUN YAS MƏRASİMİNƏ BELƏ GƏLMƏDİ" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.