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Минимальный размер оплаты труда предложили увеличить вдвое - до 25 тысяч рублей

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 7/1/2019

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По мнению представителей профсоюзов, нынешний МРОТ не соответствует жизненным потребностям населения
Минимальный размер оплаты труда (сокращенно он называется МРОТ) могут увеличить в два раза. С таким предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
- Сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей, – считает он.
МРОТ предлагается увеличить до 25 тыс. руб. Это нынешняя стоимость потребительской корзины.

Напoмним, что в прошлом году МРОТ приравняли к величине прожиточного минимума. Он будет устанавливаться ежегодно на уровне того прожиточного минимума, который был во втором квартале предыдущего года. Даже если жизнь подешевеет, МРОТ потом уменьшать все равно не будут.
На 2019 год он установлен в размере 11 280 руб. До этого МРОТ повышался в мае 2018-го.
Минимальный размер оплаты труда, как ясно уже из самого названия, означает, что работодатель не может платить сотрудникам меньше этой суммы. Также на его основе высчитываются разные пособия: например, по безработице, беременности и родам.
kp


         

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