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Ученые предлагают превратить тюрьмы в санатории для зэков
Тюремные решетки, пресекающие попытку заключенного к побегу, "символизируют наказание". Именно поэтому они — пережиток прошлого, от которого стоит отказаться.
Так, во всяком случае, считают британские ученые. Результаты их любопытного исследования, проспонсированного государством, опубликовало на своих страницах британское издание The Daily Telegraph.
Исследователи из Великобритании всерьез задумались над тем, как реабилитировать бывших заключенных и дать им освоиться в мире вне стен тюрьмы. По мнению британских ученых, мешают адаптации убийц, насильников, воров и мошенников тюремные решетки. Ведь эти самые решетки, уверены специалисты, "излишне ассоциируются с наказанием". Также ученые из Великобритании считают, что преступников следует называть "людьми", а не "заключенными". Камеры же, в которых они содержатся, "комнатами". И вообще, указали эксперты, не мешало бы увеличить размеры камер, в которых сегодня живут преступники.
Ученые посетовали, что значимость их исследования понимают далеко не все в стране. Но британские власти, отметим, все же заинтересовались исследованием своих ученых. Теперь они раздумывают над тем, чтобы не ставить в новых тюрьмах страны решетки на двери.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые российские заключенные получают самую настоящую пенсию. Но, что любопытно, не от государства. Их безбедную и достойную старость оплачивают те заключенные, что в тюремной иерархии находятся на несколько ступенек ниже.
Так, во всяком случае, считают британские ученые. Результаты их любопытного исследования, проспонсированного государством, опубликовало на своих страницах британское издание The Daily Telegraph.
Исследователи из Великобритании всерьез задумались над тем, как реабилитировать бывших заключенных и дать им освоиться в мире вне стен тюрьмы. По мнению британских ученых, мешают адаптации убийц, насильников, воров и мошенников тюремные решетки. Ведь эти самые решетки, уверены специалисты, "излишне ассоциируются с наказанием". Также ученые из Великобритании считают, что преступников следует называть "людьми", а не "заключенными". Камеры же, в которых они содержатся, "комнатами". И вообще, указали эксперты, не мешало бы увеличить размеры камер, в которых сегодня живут преступники.
Ученые посетовали, что значимость их исследования понимают далеко не все в стране. Но британские власти, отметим, все же заинтересовались исследованием своих ученых. Теперь они раздумывают над тем, чтобы не ставить в новых тюрьмах страны решетки на двери.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые российские заключенные получают самую настоящую пенсию. Но, что любопытно, не от государства. Их безбедную и достойную старость оплачивают те заключенные, что в тюремной иерархии находятся на несколько ступенек ниже.
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