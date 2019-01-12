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Армия получит турецкие беспилотники Bayraktar - Порошенко

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/1/2019
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"Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Как сообщает tezadlar.az, oб этом 12 января сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - заявил президент.
Порошенко добавил, что соглашение "является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".


         

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