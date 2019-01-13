  



WP: Трамп скрывает детали своих бесед с Путиным

WP: Трамп скрывает детали своих бесед с Путиным

Əkbər Hacıyev

Əkbər Hacıyev "parnik"lərə qanunsuz qaz xətti çəkildiyini aşkarlayanı cəzalandırıb-SOS

SOCAR-ın vitse-prezidenti Mikayıl İsmayılov niyə cəzalandırılıb?

SOCAR-ın vitse-prezidenti Mikayıl İsmayılov niyə cəzalandırılıb?

Dövlət Gömrük Komitəsinin daha iki vəzifəlisi rüşvət alarkən həbs olundu

Dövlət Gömrük Komitəsinin daha iki vəzifəlisi rüşvət alarkən həbs olundu

GORANBOY RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏN ƏDALƏTLİ QƏRAR

GORANBOY RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏN ƏDALƏTLİ QƏRAR

Prezident Fazil Məmmədovu sərt tənqid etdi, mətbuat isə həmişə susub

Prezident Fazil Məmmədovu sərt tənqid etdi, mətbuat isə həmişə susub


﻿

WP: Трамп скрывает детали своих бесед с Путиным

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 13/1/2019
image here

Президент США Дональд Трамп скрыл детали своих личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным от чиновников своей администрации. Как сообщает tezadlar.az, oб этом пишет The Washington Post.
"Президент Трамп изо всех сил старался скрыть детали своих бесед с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе, по крайней мере, один раз пытался завладеть записями своего переводчика и давал указание лингвисту не обсуждать то, что ему известно, с другими должностными лицами администрации", - пишет газета со слов действующих и бывших чиновников.
По данным издания, Трамп так поступил после встречи с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Чиновники узнали об этих действиях Трампа, когда советник Белого дома и высокопоставленный чиновник из государственного департамента запросили дополнительную информацию о переговорах у переводчика.
Эти ограничения, пишет WP, являются частью более широкой схемы, которой Трамп защищает свои связи с Путиным от общественного контроля и не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации знать все, что он сказал одному из главных противников Соединенных Штатов.
В результате, американские чиновники заявили, что нет подробных данных, даже в секретных документах, о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года.
Такой пробел был бы необычным для любого президента, и это при том, что, по данным разведки, Россия пыталась вмешаться в выборы в США, чтобы помочь Трампу победить.
Бывшие американские чиновники заявили, что поведение Трампа противоречит известной практике предыдущих президентов, которые полагались на помощников, которые присутствовали на встречах и делали подробные записи и делились ими с другими должностными лицами и департаментами. Строуб Тэлботт, бывший заместитель госсекретаря, который в 1990-х гг участвовал в более чем дюжине встреч между президентом Биллом Клинтоном и тогдашним российским президентом Борисом Ельциным, заявил, что такая секретность "не только необычна по историческим меркам, но и возмутительна".
"Это затрудняет работу правительства США - экспертов и советников, а также должностных лиц правительства, которые должны служить [президенту], - и это, безусловно, дает Путину гораздо больше возможностей для манипулирования Трампом", - заявил он.
В свою очередь, как пишет издание, представитель Белого дома оспорил эту точку зрения, заявив, что администрация Трампа стремится "улучшить отношения с Россией" после того, как администрация Обамы "провела провальную политику "перезагрузки", которая стремилась к взаимодействию ради взаимодействия".
Администрация Трампа "ввела значительные новые санкции в ответ на злонамеренную деятельность России", сказал представитель, на условиях анонимности и отметил, что Тиллерсон в 2017 году "дал подробный отчет о встрече сразу после нее другим должностным лицам США в частном порядке, также как и представителям прессы".
Союзники Трампа говорят, что, по его мнению, присутствие подчиненных ухудшает его способность устанавливать отношения с Путиным.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Vyetnamda “Azərbaycan ilə tanışlıq-2019” adlı tədbir keçirilib (FOTO)

08:40 Vyetnamda “Azərbaycan ilə tanışlıq-2019” adlı tədbir keçirilib (FOTO)

İnanılmaz - Nadir xanımın ətəyini qaldırdı - Video

13:51 İnanılmaz - Nadir xanımın ətəyini qaldırdı - Video

DAMM-NİN MƏTBUAT EVİNDƏ

19:39
DAMM-NİN MƏTBUAT EVİNDƏ "NƏRİMAN NƏRİMANOV" KİTABININ TƏQDİMATI-YENİLƏNDİ

GORANBOY RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏN ƏDALƏTLİ QƏRAR

13:43
GORANBOY RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏN ƏDALƏTLİ QƏRAR

Çili prezidentinin bacısı qarət olundu

07:35 Çili prezidentinin bacısı qarət olundu

Gecəyə döğru külək güclənəcək, sabah isə...

17:15 Gecəyə döğru külək güclənəcək, sabah isə...

Tanınmış şair Nəsib Nəbioğlu ilə görüş təşkil edilib

21:46 Tanınmış şair Nəsib Nəbioğlu ilə görüş təşkil edilib

BƏXTİYAR ƏLİYEVİN DİSSERTASİYA İŞİ İLƏ BAĞLI AAK-A RƏSMİ SORĞU GÖNDƏRİLİB-YENİLƏNİR

09:55
BƏXTİYAR ƏLİYEVİN DİSSERTASİYA İŞİ İLƏ BAĞLI AAK-A RƏSMİ SORĞU GÖNDƏRİLİB-YENİLƏNİR

DGK daha bir maarifləndirici videoçarx hazırlayıb (VİDEO)

16:23
DGK daha bir maarifləndirici videoçarx hazırlayıb (VİDEO)

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.