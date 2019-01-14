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Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 14/1/2019
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В начале января американская телекомпания PBS выпустила документальный фильм, в котором были комментарии ученого Джеймса Уотсона. Он заявил, что многочисленные результаты исследований подтверждают более низкую интеллектуальную активность у представителей негроидной расы.
За высказывания 90-летнего ученого, лаборатория Cold Spring Harbor лишила его всех званий. Подобный инцидент уже имел место быть в 2007 году. Тогда лаборатория отстранила Уотсона от работы за расистские высказывания. Представители лаборатории Cold Spring Harbor извинились перед общественностью за слова Джеймса Уотсона и подчеркнули, что его слова не имею никакого научного подтверждения. (pravda)
В 1962 году Джеймс Уотсон, Морис Уилкинсон и Фрэнсис Крик получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за раскрытие устройства молекулы ДНК.


         

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