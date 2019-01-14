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Россия отказалась отдавать Курилы
Москва обратила внимание Токио на то, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Министр указал, что без признания Токио российского суверенитета над Курилами трудно рассчитывать на прогресс в переговорах по мирному договору. «Это территория России, и [мы] обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо», — заявил он.
По словам Лаврова, Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года. Это «означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды», подчеркнул глава МИД.
Он также добавил, что президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ доложат о выполнении их поручений к ближайшему саммиту, который запланирован на конец января.
Министр указал, что без признания Токио российского суверенитета над Курилами трудно рассчитывать на прогресс в переговорах по мирному договору. «Это территория России, и [мы] обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо», — заявил он.
По словам Лаврова, Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года. Это «означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды», подчеркнул глава МИД.
Он также добавил, что президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ доложат о выполнении их поручений к ближайшему саммиту, который запланирован на конец января.
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