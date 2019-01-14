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В Польше скончался раненый ножом в сердце мэр Гданьска
В Польше скончался мэр Гданьска Павел Адамович - накануне во время благотворительного концерта его атаковал нападающий с ножом и ранил в сердце.
О смерти главы города сообщил врач гданьской больницы, передает TVP Info . Медики боролись за жизнь Адамовича всю ночь. После ранения он пережил пятичасовую операцию, однако продолжал оставаться в крайне тяжелом состоянии. Адамович не мог самостоятельно дышать.
Нападение на мэра Гданьска состоялся в воскресенье вечером во время благотворительного концерта. Нападающий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом политика. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он и напал на Адамовича.
В Министерстве внутренних дел Польши заявляют, что пока не видят признаков того, что нападающий имел соучастников. Однако точную информацию обнародуют после расследования. Также известно, что нападающий страдал психическим заболеванием.
Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.
("Ukrainskaya pravda")
О смерти главы города сообщил врач гданьской больницы, передает TVP Info . Медики боролись за жизнь Адамовича всю ночь. После ранения он пережил пятичасовую операцию, однако продолжал оставаться в крайне тяжелом состоянии. Адамович не мог самостоятельно дышать.
Нападение на мэра Гданьска состоялся в воскресенье вечером во время благотворительного концерта. Нападающий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом политика. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он и напал на Адамовича.
В Министерстве внутренних дел Польши заявляют, что пока не видят признаков того, что нападающий имел соучастников. Однако точную информацию обнародуют после расследования. Также известно, что нападающий страдал психическим заболеванием.
Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.
("Ukrainskaya pravda")
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