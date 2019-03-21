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Британские мечети погромили кувалдами
Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском городе Бирмингем. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Как сообщается, два вызова поступили стражам порядка в ночь на четверг, 21 марта. Очевидцы сообщали о человеке, который разбивает окна кувалдой. Полицейские проверили оба места, а затем начали патрулирование районов, в которых расположены мечети. В итоге они обнаружили еще два здания с побитыми окнами.
В настоящее время полиция пытается установить, кто совершил нападения. Мотив совершения атак неизвестен.
15 марта в Новой Зеландии были совершены нападения на две мечети — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. По их прихожанам открыли огонь, 50 человек погибли, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько человек, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест.lenta
Как сообщается, два вызова поступили стражам порядка в ночь на четверг, 21 марта. Очевидцы сообщали о человеке, который разбивает окна кувалдой. Полицейские проверили оба места, а затем начали патрулирование районов, в которых расположены мечети. В итоге они обнаружили еще два здания с побитыми окнами.
В настоящее время полиция пытается установить, кто совершил нападения. Мотив совершения атак неизвестен.
15 марта в Новой Зеландии были совершены нападения на две мечети — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. По их прихожанам открыли огонь, 50 человек погибли, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько человек, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест.lenta
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