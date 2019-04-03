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Трамп перепутал страну рождения своего отца

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 3/4/2019 Baxış sayı: 151
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Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.

«Мой отец был немцем и родился в замечательном месте в Германии, и поэтому я испытываю большие чувства к Германии», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава государства добавил, что немцы не платят то, что должны в рамках альянса. Трамп подчеркнул, что Берлину следует увеличить расходы на военный бюджет для их справедливого распределения среди стран блока.

По имеющимся данным, отец Трампа — Фред — родился в Нью-Йорке в немецкоговорящей семье. Associated Press пишет, что, вероятнее всего, Трамп перепутал отца с дедом Фридрихом, который родился в Германии. Мужчина иммигрировал в Нью-Йорк в 1885 году в возрасте 16 лет, а затем перебрался в западные районы США.

Ранее Трамп неоднократно требовал от стран НАТО увеличить военные расходы. По его мнению, участники блока должны отчислять на эти нужды сумму, соответствующую четырем процентам ВВП, а не двум, как установлено сейчас.
lenta


         

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