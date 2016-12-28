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Упражнения для улучшения зрения
Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы надо тренировать.
Движения глазами лучше делать утром или вечером, перед сном. Каждое упражнение повторяйте по 5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Движения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать. И не забудьте снять очки или контактные линзы. Упражнения для улучшения зрения отличный способ восстановить ваше зрение.
Упражнение № 1. Смотрим в окно
Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах.
Упражнение № 2. Массаж
Делаем «взгляд испуганного человека». Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз.
Упражнение № 3. Гидромассаж
Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промываем холодной, потом горячей водой.
Упражнение № 4. Рисуем картинку
Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее.
Упражнение № 5. «Стреляем глазками»
Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой.
Чертим круг по часовой стрелке и обратно.
Ведем взгляд от внутреннего угла правого глаза и наружного угла левого глаза вверх к наружному углу правого глаза и внутреннему углу левого. Затем – в обратную сторону.
Рисуем взглядом квадрат.
Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой.
Обводим взглядом ромб.
Рисуем глазами бантики.
Смотрим на букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном.
Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, потом – против.
Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата.
Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу.
Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет крылышками
http://lady.pravda.ru
Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы надо тренировать.
Движения глазами лучше делать утром или вечером, перед сном. Каждое упражнение повторяйте по 5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Движения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать. И не забудьте снять очки или контактные линзы. Упражнения для улучшения зрения отличный способ восстановить ваше зрение.
Упражнение № 1. Смотрим в окно
Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах.
Упражнение № 2. Массаж
Делаем «взгляд испуганного человека». Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз.
Упражнение № 3. Гидромассаж
Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промываем холодной, потом горячей водой.
Упражнение № 4. Рисуем картинку
Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее.
Упражнение № 5. «Стреляем глазками»
Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой.
Чертим круг по часовой стрелке и обратно.
Ведем взгляд от внутреннего угла правого глаза и наружного угла левого глаза вверх к наружному углу правого глаза и внутреннему углу левого. Затем – в обратную сторону.
Рисуем взглядом квадрат.
Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой.
Обводим взглядом ромб.
Рисуем глазами бантики.
Смотрим на букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном.
Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, потом – против.
Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата.
Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу.
Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет крылышками
http://lady.pravda.ru
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