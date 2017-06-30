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Названа самая опасная для водителей обувь
В Британии запрещено садится за руль в тапках. За это водителя могут оштрафовать на 200 евро как минимум. Все дело в том, что эту обувь в Европе давно признали самой опасной для автомобилистов. Если вы будете управлять машиной в тапках, то нарушите закон о "надлежащем контроле над транспортным средством". Об этом рассказал представитель "Королевского клуба автомобилистов" Саймон Уильямс.
Такие меры едва ли можно назвать излишними. Доказано: плотно сидящая на ноге обувь в опасной ситуации может спасти водителя и его пассажиров. Компания Ford даже проводила исследования на эту тему. Оказалось, что плотно сидящая на ноге подошва увеличивает скорость торможения на 0,13 секунд. То есть при скорости в 95 километров в час вы сократите путь торможения на три метра.
Кстати, не менее опасны для водителей и каблуки. Если в них нажимать на педали, скорость торможения составит почти 0,04 секунды, что в два раза медленнее платформы.
Ранее страховщики рассказали, какие машины приносят им наибольшие убытки из-за выплат по полисам ОСАГО. Эксперты взяли данные с июня 2016 года по настоящее время. В итоге был составлен топ-10 самых нелюбимых авто страховых компаний. Первое место с коэффициентом убыточности 143% (1 рубль 43 копейки выплат на каждый заплаченный за полис рубль) досталось Jaguar.
pravda
Такие меры едва ли можно назвать излишними. Доказано: плотно сидящая на ноге обувь в опасной ситуации может спасти водителя и его пассажиров. Компания Ford даже проводила исследования на эту тему. Оказалось, что плотно сидящая на ноге подошва увеличивает скорость торможения на 0,13 секунд. То есть при скорости в 95 километров в час вы сократите путь торможения на три метра.
Кстати, не менее опасны для водителей и каблуки. Если в них нажимать на педали, скорость торможения составит почти 0,04 секунды, что в два раза медленнее платформы.
Ранее страховщики рассказали, какие машины приносят им наибольшие убытки из-за выплат по полисам ОСАГО. Эксперты взяли данные с июня 2016 года по настоящее время. В итоге был составлен топ-10 самых нелюбимых авто страховых компаний. Первое место с коэффициентом убыточности 143% (1 рубль 43 копейки выплат на каждый заплаченный за полис рубль) досталось Jaguar.
pravda
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