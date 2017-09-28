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Стало известно, как фильтры для воды вредят здоровью
Американские ученые пришли к выводу, что глубокая очистка воды с использованием фильтров вредна для здоровья.
По их мнению, полностью очищать воду острой необходимости нет, так как некоторые бактерии полезны для человека.
Исследование показывает, что некоторые микроорганизмы живут в воде, будучи нейтральными или безвредными. Все технологии глубокой очистки воды способствуютт гибели полезных для человека бактерий.
К примеру, нитраты, входящие в состав питьевой воды, преобразуются в азот при помощи некоторых бактерий, они размножаются в воде, улучшая ее качество. Опыты показывают, что в недооочишенной воде чаще всего находится сообщество бактерий, необходимых человеку.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что согласно последним исследованиям ученых, практически вся вода, продающаяся в пластиковых бутылках, содержит его частицы. Таким образом люди со стопроцентной вероятностью потребляют микропластик внутрь, так как его частицы не разлагаются при кипячении, и отравляют организм.
Методом экспериментов также выяснилось, что после утилизации пластик все равно попадает в мировые воды. Можно сделать вывод, что любые вещи- синтетика, ворс, предметы кухонной утвари - оказываются в канализации.
По их мнению, полностью очищать воду острой необходимости нет, так как некоторые бактерии полезны для человека.
Исследование показывает, что некоторые микроорганизмы живут в воде, будучи нейтральными или безвредными. Все технологии глубокой очистки воды способствуютт гибели полезных для человека бактерий.
К примеру, нитраты, входящие в состав питьевой воды, преобразуются в азот при помощи некоторых бактерий, они размножаются в воде, улучшая ее качество. Опыты показывают, что в недооочишенной воде чаще всего находится сообщество бактерий, необходимых человеку.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что согласно последним исследованиям ученых, практически вся вода, продающаяся в пластиковых бутылках, содержит его частицы. Таким образом люди со стопроцентной вероятностью потребляют микропластик внутрь, так как его частицы не разлагаются при кипячении, и отравляют организм.
Методом экспериментов также выяснилось, что после утилизации пластик все равно попадает в мировые воды. Можно сделать вывод, что любые вещи- синтетика, ворс, предметы кухонной утвари - оказываются в канализации.
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