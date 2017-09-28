  



Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsindən məktəblərin ödənişli olması xəbəri ilə bağlı açıqlama

Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsindən məktəblərin ödənişli olması xəbəri ilə bağlı açıqlama

AKİM BƏDƏLOV «XƏZƏR»İ NECƏ ƏLƏ KEÇİRİB?-ŞOK SƏNƏDLƏR

AKİM BƏDƏLOV «XƏZƏR»İ NECƏ ƏLƏ KEÇİRİB?-ŞOK SƏNƏDLƏR

DTX-nın həbs etdiyi

DTX-nın həbs etdiyi "jurnalistlərin" həbs müddəti uzadıldı-100-dən çox zərərçəkən

MTN hansı prokurorların övladlarını narkotiklə həbs edib?

MTN hansı prokurorların övladlarını narkotiklə həbs edib?

Hakim Məmməd Məmmədovdan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevə şok şikayət

Hakim Məmməd Məmmədovdan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevə şok şikayət

AKADEMİK ŞAHBAZ MURADOV VƏLİ HÜSEYNOVDAN BAŞ PROKURORLUĞA ŞİKAYƏT VERİR-YENİLƏNİR

AKADEMİK ŞAHBAZ MURADOV VƏLİ HÜSEYNOVDAN BAŞ PROKURORLUĞA ŞİKAYƏT VERİR-YENİLƏNİR


﻿

Стало известно, как фильтры для воды вредят здоровью

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 28/9/2017
image here

Американские ученые пришли к выводу, что глубокая очистка воды с использованием фильтров вредна для здоровья.
По их мнению, полностью очищать воду острой необходимости нет, так как некоторые бактерии полезны для человека.
Исследование показывает, что некоторые микроорганизмы живут в воде, будучи нейтральными или безвредными. Все технологии глубокой очистки воды способствуютт гибели полезных для человека бактерий.
К примеру, нитраты, входящие в состав питьевой воды, преобразуются в азот при помощи некоторых бактерий, они размножаются в воде, улучшая ее качество. Опыты показывают, что в недооочишенной воде чаще всего находится сообщество бактерий, необходимых человеку.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что согласно последним исследованиям ученых, практически вся вода, продающаяся в пластиковых бутылках, содержит его частицы. Таким образом люди со стопроцентной вероятностью потребляют микропластик внутрь, так как его частицы не разлагаются при кипячении, и отравляют организм.
Методом экспериментов также выяснилось, что после утилизации пластик все равно попадает в мировые воды. Можно сделать вывод, что любые вещи- синтетика, ворс, предметы кухонной утвари - оказываются в канализации.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Колдуны Уганды начали ради дождя убивать детей

16:30 Колдуны Уганды начали ради дождя убивать детей

“Hər dəfə görürdüm ki, üstündə qızıl var” - VİDEO

14:24 “Hər dəfə görürdüm ki, üstündə qızıl var” - VİDEO

Hakim Məmməd Məmmədovdan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevə şok şikayət

20:31
Hakim Məmməd Məmmədovdan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevə şok şikayət

Hakim Məmməd Məmmədovdan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevə şok şikayət

20:31
Hakim Məmməd Məmmədovdan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevə şok şikayət

İraq Kərkükə ordu yeritməyə izn verdi-ŞOK

17:26 İraq Kərkükə ordu yeritməyə izn verdi-ŞOK

Bu gün İslam dünyasının Qurban bayramıdır

06:10
Bu gün İslam dünyasının Qurban bayramıdır

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sabirin ev muzeyinin sökülməsinə münasibət bildirib

17:46 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sabirin ev muzeyinin sökülməsinə münasibət bildirib

“MEQA SİTİ HOLDİNG

13:34
“MEQA SİTİ HOLDİNG" AZƏRBAYCANDA "AT OYNADIR" - TƏHLİL

Bakıda “BMW” 26 yaşlı oğlanı vurdu – VİDEO

16:38 Bakıda “BMW” 26 yaşlı oğlanı vurdu – VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.