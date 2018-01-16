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Журналисту не дали выйти из тюрьмы
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Журналисту не дали выйти из тюрьмы
Против арестованного главного редактора джалилабадского интернет-издания azel.tv Афгана Садыгова начато новое уголовное дело.
Напомним, что Афган Садыгов был задержан 22 ноября 2016 года. Его обвинили в том, что он ударил женщину в здании местной исполнительной власти. Журналист был осужден 12 января 2017 года по статье 127.2.3 (умышленное нанесение менее тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений опасным способом) УК АР. Однако 7 ноября Верховный суд переквалифицировал обвинение на статью 127.1 (нанесение менее тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни) и сократил срок тюремного наказания до полутора лет.
Теперь, за три месяца до завершения срока, ему грозит очередное наказание. Афгана Садыгова обвинили по статье 147.2 (клевета), за что его могут приговорить к заключению до 3 лет.
Близкие журналиста считают, что за арестом Афгана Садыгова стоят региональные власти, которые мстят ему за его журналистскую деятельность.
Напомним, что Афган Садыгов был задержан 22 ноября 2016 года. Его обвинили в том, что он ударил женщину в здании местной исполнительной власти. Журналист был осужден 12 января 2017 года по статье 127.2.3 (умышленное нанесение менее тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений опасным способом) УК АР. Однако 7 ноября Верховный суд переквалифицировал обвинение на статью 127.1 (нанесение менее тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни) и сократил срок тюремного наказания до полутора лет.
Теперь, за три месяца до завершения срока, ему грозит очередное наказание. Афгана Садыгова обвинили по статье 147.2 (клевета), за что его могут приговорить к заключению до 3 лет.
Близкие журналиста считают, что за арестом Афгана Садыгова стоят региональные власти, которые мстят ему за его журналистскую деятельность.
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