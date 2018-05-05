  



Bakıda hiss olunan pis qoxunun səbəbi nə imiş?

Bakıda hiss olunan pis qoxunun səbəbi nə imiş?

Xalq artisti Fuad Poladov vəfat edib

Xalq artisti Fuad Poladov vəfat edib

Ünvanlı sosial yardımla bağlı yeni təkliflər hazırlanacaq

Ünvanlı sosial yardımla bağlı yeni təkliflər hazırlanacaq

TANINMIŞLARDAN ƏDALƏT MURADOVUN VƏ VƏLİ HÜSEYNOVUN KİV SORĞUSU CAVABSIZLIĞINA ETİRAZ

TANINMIŞLARDAN ƏDALƏT MURADOVUN VƏ VƏLİ HÜSEYNOVUN KİV SORĞUSU CAVABSIZLIĞINA ETİRAZ

Abid Şərifovun qardaşı oğlu yol qəzasında ölüb

Abid Şərifovun qardaşı oğlu yol qəzasında ölüb

General işdən çıxarıldı?– Açıqlama

General işdən çıxarıldı?– Açıqlama


﻿

Трамп заявляет, что согласовал встречу с Ким Чен Ыном

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/5/2018
image here

Президент США Дональд Трамп заявляет о согласовании даты и места для проведения встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает 4 мая агентство "Блумберг". "У нас есть дата и есть место", – сказал Трамп журналистам в Белом доме по дороге на борт вертолета.
Президент США пока не уточнил точной даты и места встречи на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита с участием американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео встречался с Ким Чен Ыном для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран. Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с северокорейским лидером, однако предупредил, что уйдет с встречи, если она покажется ему не результативной. Как известно, США настаивают на денуклеаризации КНДР. Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Rəşad Sadıqov

08:42 Rəşad Sadıqov "Qarabağ"dan istefa verdi

Arizona Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamə qəbul edib -video

11:00
Arizona Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamə qəbul edib -video

TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ-YENİLƏNİR

22:09
TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ-YENİLƏNİR

Abid Şərifovun qardaşı oğlu yol qəzasında ölüb

19:16
Abid Şərifovun qardaşı oğlu yol qəzasında ölüb

Paşinyan namizədlik üçün imzaları topladı

18:57 Paşinyan namizədlik üçün imzaları topladı

15:16 "Dərman mafiyası"nın üzvləri həbs edildi

DƏRVİŞ NƏĞMƏLƏRİ-ELŞƏN İSMAYIL-VİDEO

09:08 DƏRVİŞ NƏĞMƏLƏRİ-ELŞƏN İSMAYIL-VİDEO

Kərəm Həsənov və Miri Qəmbərovdan prezidentə şikayət edildi

11:32
Kərəm Həsənov və Miri Qəmbərovdan prezidentə şikayət edildi

Paşinyan:

12:15
Paşinyan: "...İrəvana nəzarəti ələ alacağıq" -video

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.