-
21:15
Косметика способна спровоцировать развитие рака
- 21:05 Ermənistanda nazirliklərin 5-i ləğv ediləcək
- 20:50 Paytaxtda “Audi” məşhur supermarketə girdi
- 20:35 Deputat: Ali məktəblərə qəbul sadələşdirilməlidir
- 20:12 Vüqar Səfərli:KİV-lərə maliyyə yardımı 6 ay deyil, 3 ay müddətinə ayrılsın
- 20:01 Polad Bülbüloğlu Dövlətlərarası Fonda sədr seçilib
- 18:35 Məcburi köçkünlərin növbəti qəbulu keçirilib
- 18:24 Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin daha bir qərarını ləğv edib
- 18:10 Дело в гене: ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
- 17:33 12 milyon dollar mənimsəməkdə təqsirləndirilən iş adamının şikayəti rədd edildi
-
17:23
Bakıda polis bölməsinə yeni rəis təyin olunub
- 17:15 Koçaryan Avropa ölkələrinin birindən sığınacaq istəyəcək
Косметика способна спровоцировать развитие рака
Косметические средства — шеллак для ногтей, краска для волос и губная помада — способны спровоцировать развитие рака, сообщает pora.ru.
Во вредных свойствах названных продуктов для красоты уверен Антон Шкиряк, исследователь злокачественных образований.
Особенно опасным считается шеллак — цветное покрытие для ногтей, наносимое в салонных условиях. Не меньший вред наносит здоровью губная помада. Врач объяснил, что после регулярных нанесений шеллака на ногтевые пластины, закрепляющегося под воздействием УФ-лучей в специальной лампе, здоровье женщин оказывается под ударом.
Свое гиблое дело вершат формальдегиды, содержащиеся в шеллаке и губной помаде. Например, оксид титана. Он выступает в роли провокатора развития онкологии. Что касается красителей для волос, они состоят из химических соединений и тоже способны вызвать рак.
Врач отмечает, что, кроме косметики, развитию онкологии способствуют неправильные рацион и образ жизни. Переработанное мясо (сосиски, колбасы) содержит вредные добавки, поэтому лучше исключить его из рациона. А также избегать жареной пищи и копчений, где много измененных ферментов, вызывающих онкологию.
Медик рекомендует женщинам меньше использовать косметику, не нервничать, заниматься спортом, есть побольше овощей и фруктов.
Во вредных свойствах названных продуктов для красоты уверен Антон Шкиряк, исследователь злокачественных образований.
Особенно опасным считается шеллак — цветное покрытие для ногтей, наносимое в салонных условиях. Не меньший вред наносит здоровью губная помада. Врач объяснил, что после регулярных нанесений шеллака на ногтевые пластины, закрепляющегося под воздействием УФ-лучей в специальной лампе, здоровье женщин оказывается под ударом.
Свое гиблое дело вершат формальдегиды, содержащиеся в шеллаке и губной помаде. Например, оксид титана. Он выступает в роли провокатора развития онкологии. Что касается красителей для волос, они состоят из химических соединений и тоже способны вызвать рак.
Врач отмечает, что, кроме косметики, развитию онкологии способствуют неправильные рацион и образ жизни. Переработанное мясо (сосиски, колбасы) содержит вредные добавки, поэтому лучше исключить его из рациона. А также избегать жареной пищи и копчений, где много измененных ферментов, вызывающих онкологию.
Медик рекомендует женщинам меньше использовать косметику, не нервничать, заниматься спортом, есть побольше овощей и фруктов.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər