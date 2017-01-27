- 12:35 Yanan binaya görə tutulan şəxslərə hökm oxunub
- 12:11 Vitse-admiralın məhkəməsi niyə yenidən təxirə salındı?
- 11:50 MN-i apreldə qorxudan İrəvana qaçmasını Akopyana xatırladıb
- 10:04 Qızıl ucuzlaşdı
- 09:36 ABŞ prezidenti divar tikintisinin xərclərini ödəmə yolunu tapıb...
- 09:08 В Лондоне бездомные захватили особняк российского миллиардера
- 08:55 Tramp Meksika prezidentinə görüş üçün şərt qoydu
-
08:38
Fransa Konstitusiya Məhkəməsi "erməni soyqırımı"nı inkar etmənin kriminallaşdırılması haqqında qanunu ləğv edib
- 14:59 Rusiyanın Suriya planı ilə bağlı mühüm sənəd ortaya çıxdı – Yeni kürd dövləti yaradılır
- 14:30 Qadınları şantaj edərək pul alan dəstə üzvləri saxlanılıb
- 17:20 Əsgər Qalstyan postda özünü güllələdi
- 14:10 Bələdçiləri polis tərəfindən saxlanılan London-Bakı aviareysi gecikir
BBC: Будущий посол США в ЕС предупредил о крахе евро
"ЕС мертв, но еще не знает об этом."
Профессор школы бизнеса Хенли Тед Мэллок, которого, по данным информированных источников, президент США Дональд Трамп хочет назначить послом в Европейском союзе, заявил в интервью BBC, что в ближайшие полтора года единую европейскую валюту может ожидать "крах".
"Что бы я сделал в 2017 году, так это сыграл бы на понижение евро", — приводит британский канал слова Мэллока. Профессор подчёркивает, что он не единственный экономист, предсказывающий скорую кончину европейской валюты: "Такой признанный специалист, как Джозеф Стиглиц, знаменитый экономист Всемирного банка, написал об этом целую книгу".
Как ранее сообщали СМИ, профессор Мэллок заявил в интервью BBC, что ожидает развала еврозоны в течение ближайших полутора лет. Мэллок считает, что первым шагом к этому стал Brexit. Поэтому, когда Великобритания выйдет из общеевропейского рынка и Таможенного союза, экономику Евросоюза ожидают трудные времена.
Он добавил, что на этом фоне США и Британия могли бы договориться на выгодных условиях. По его словам, Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.
По словам Мэллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном будет абсурдной — "как если бы муж пытался запретить свой жене завести любовника".
Правда, многие эксперты в области внешней торговли утверждают, что "соглашение за 90 дней" далеко от реальности, поскольку Лондону и Вашингтону потребуется обговорить детали по многим спорным вопросам, включая импорт продуктов питания, а также финансовые услуги и фармацевтику.
Мэллок прогнозирует, что Америка заключит много двусторонних соглашений с отдельными странами: "Думаю, Дональд Трамп — большой противник надгосударственных организаций, он верит в национальные государства, в двусторонние отношения. И, по-моему, он считает, что ЕС зашёл слишком далеко".Напомним, ранее лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.
"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", — заявила она в интервью Bild am Sonntag.
Ле Пен отметила, что уровень безработицы в Европе остается высоким, экономический рост очень слабый. Кроме того, подчеркнула она, "ЕС не в состоянии защитить европейские границы" и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма. "Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент", — добавила политик, комментируя ЕС.
Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/economics/27-01-2017/1323364-euro-0/
"Что бы я сделал в 2017 году, так это сыграл бы на понижение евро", — приводит британский канал слова Мэллока. Профессор подчёркивает, что он не единственный экономист, предсказывающий скорую кончину европейской валюты: "Такой признанный специалист, как Джозеф Стиглиц, знаменитый экономист Всемирного банка, написал об этом целую книгу".
Как ранее сообщали СМИ, профессор Мэллок заявил в интервью BBC, что ожидает развала еврозоны в течение ближайших полутора лет. Мэллок считает, что первым шагом к этому стал Brexit. Поэтому, когда Великобритания выйдет из общеевропейского рынка и Таможенного союза, экономику Евросоюза ожидают трудные времена.
Он добавил, что на этом фоне США и Британия могли бы договориться на выгодных условиях. По его словам, Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.
По словам Мэллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном будет абсурдной — "как если бы муж пытался запретить свой жене завести любовника".
Правда, многие эксперты в области внешней торговли утверждают, что "соглашение за 90 дней" далеко от реальности, поскольку Лондону и Вашингтону потребуется обговорить детали по многим спорным вопросам, включая импорт продуктов питания, а также финансовые услуги и фармацевтику.
Мэллок прогнозирует, что Америка заключит много двусторонних соглашений с отдельными странами: "Думаю, Дональд Трамп — большой противник надгосударственных организаций, он верит в национальные государства, в двусторонние отношения. И, по-моему, он считает, что ЕС зашёл слишком далеко".Напомним, ранее лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.
"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", — заявила она в интервью Bild am Sonntag.
Ле Пен отметила, что уровень безработицы в Европе остается высоким, экономический рост очень слабый. Кроме того, подчеркнула она, "ЕС не в состоянии защитить европейские границы" и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма. "Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент", — добавила политик, комментируя ЕС.
Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/economics/27-01-2017/1323364-euro-0/
loading...
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər