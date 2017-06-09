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SOCAR представила результаты внедрения SAP UOM на...
Баку – 5-6 июня 2017 года в Баку состоялся Международный нефтегазовый саммит SAP, организованный при поддержке SOCAR. Мероприятие объединило лидеров нефтегазовой отрасли Азербайджана и других стран СНГ.
C докладами о перспективах инновационного развития нефтегазовой промышленности выступили топ-менеджеры SAP и SOCAR, а также представители компаний ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и других. В ходе саммита SOCAR представила результаты внедрения комплексного решения для управления добычей на базе SAP UOM. На основе решения была создана единая информационная платформа, которая позволяет управлять процессами производства и добычи, а также на 80% сократить риски производственных потерь.
В объем проекта был включен полный цикл управления фактическими данными добычи и сдачи нефти. Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря повышению прозрачности и оперативности работы с данными, а также автоматическому формированию отчетности. В настоящее время единой ИТ-платформой, созданной на базе решения SAP, пользуются около 2000 сотрудников компании, а регистрация данных с приборов учета ведется в режиме реального времени с помощью мобильных устройств. Благодаря этому существенно ускоряется принятие управленческих решений.
Компания SOCAR начала использовать технологии SAP в 2008 году. В январе 2015 состоялся старт проекта внедрения профильного решения SAP UOM в существующую систему. От решения требовалось обеспечить полную интеграцию от источника информации (геолог, оператор добычи, оператор нефтесборного пункта) до логистических движений в SAP ERP, а также получение оперативной и сводной аналитической отчетности. Важным условием было исключение двойного ввода информации и ее обработки вне системы.
«SOCAR уделяет большое внимание инновациям и стремится использовать самые современные решения для укрепления позиций азербайджанской нефтепромышленности на мировом рынке. Сегодня эффективная адаптация и использование цифровых технологий становится одним из главных ресурсов для развития конкурентных преимуществ. Проект внедрения SAP UOM это подтверждает», – подчеркнул Халик Мамедов, вице-президент по кадрам, информационным технологиям и режиму SOCAR.
C докладами о перспективах инновационного развития нефтегазовой промышленности выступили топ-менеджеры SAP и SOCAR, а также представители компаний ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и других. В ходе саммита SOCAR представила результаты внедрения комплексного решения для управления добычей на базе SAP UOM. На основе решения была создана единая информационная платформа, которая позволяет управлять процессами производства и добычи, а также на 80% сократить риски производственных потерь.
В объем проекта был включен полный цикл управления фактическими данными добычи и сдачи нефти. Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря повышению прозрачности и оперативности работы с данными, а также автоматическому формированию отчетности. В настоящее время единой ИТ-платформой, созданной на базе решения SAP, пользуются около 2000 сотрудников компании, а регистрация данных с приборов учета ведется в режиме реального времени с помощью мобильных устройств. Благодаря этому существенно ускоряется принятие управленческих решений.
Компания SOCAR начала использовать технологии SAP в 2008 году. В январе 2015 состоялся старт проекта внедрения профильного решения SAP UOM в существующую систему. От решения требовалось обеспечить полную интеграцию от источника информации (геолог, оператор добычи, оператор нефтесборного пункта) до логистических движений в SAP ERP, а также получение оперативной и сводной аналитической отчетности. Важным условием было исключение двойного ввода информации и ее обработки вне системы.
«SOCAR уделяет большое внимание инновациям и стремится использовать самые современные решения для укрепления позиций азербайджанской нефтепромышленности на мировом рынке. Сегодня эффективная адаптация и использование цифровых технологий становится одним из главных ресурсов для развития конкурентных преимуществ. Проект внедрения SAP UOM это подтверждает», – подчеркнул Халик Мамедов, вице-президент по кадрам, информационным технологиям и режиму SOCAR.
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