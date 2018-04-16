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В косметике нашли отходы животных

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 16/4/2018
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Полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных. Об этом сообщает CNN.
Из 21 торговой точки была изъята косметика на сумму 700 тысяч долларов. «Фекалии смешивали с продукцией, которая изготавливалась в гараже или в ванной», — рассказал сотрудник полиции Марк Рейна.
Экспертиза началась после многочисленных жалоб покупателей на кожные высыпания, появившиеся после использования косметики, купленной в модном районе Лос-Анджелеса.
Одним из брендов, подвергшихся фальсификации, стал Kyle Cosmetics — фирма модели Кайли Дженнер. В Своем Twitter сестра модели Ким Кардашьян предупредила подписчиков, чтобы те остерегались подделок.
Среди конфискованных средств также оказались поддельные товары Urban Decay, MAC и NARS.
Владельцы шести магазинов арестованы, остальные получили судебный запрет на ведение торговой деятельности.
В феврале сообщалось, что итальянская компания-производитель модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel собирается открыть магазин по продаже подделок своей продукции. Подделки под брендом Deisel будут продаваться официально. По информации бренда, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей».
lenta


         

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