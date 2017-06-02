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ELAT BAYRAMI

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 2/6/2017
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ELAT BAYRAMI
Karapapak Türk’ü Terekemenin,
Baharı, yazıdır Elat bayramı.
Anlamı birliktir bu özel günün,
Güzelin nazıdır Elat bayramı.
Borçalı halkının yükselir sesi,
Türkçülük aşkıyla alır nefesi,
Dostlarla beraber olmak hevesi,
Birliğin özüdür Elat bayramı.
Armutlu yaylası Cennetten köşe,
Borçalı insanı, sadıktır eşe,
Konukları ile buluyor neşe,
Sevdanın düzüdür Elat bayramı.
Bayramda toplanır ağalar, beyler,
Âşıklar saz ile mahniler söyler,
Dost ile şenlenir şehir ve köyler,
Sevginin gözüdür Elat bayramı.
Cıdır düzlerinde atlar yarışır,
Meydanın toprağı, toza karışır,
Küslük sona erer herkes barışır,
Dostluğun yüzüdür Elat bayramı.
Türkiye, Ukrayna, İran, Dağıstan,
Azerbaycan, Kazak ve Kırgızistan,
Birlikte yazarlar bir güzel destan,
Mertliğin sözüdür Elat bayramı.
Yaşama şartları oldukça çetin,
Gürcistan' dır özü, kadim devletin,
Borçalı’ lı doğan şanlı milletin,
Silinmez izidir Elat bayramı.
Ulvi YÜRÜK
ESKİŞEHİR/TÜRKİYE


         

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