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Как красавчик Адриано Челентано смог прожить с одной женщиной всю жизнь
Адриано Челентано известен не только как певец и композитор, но и как артист — он снялся во многих фильмах о любви, однако его собственная история любви могла бы стать самым интересным фильмом.
Брутальный, мужественный, с пронзительным взглядом и чарующим голосом, он всегда привлекал к себе женщин. Можно было ожидать от такого мужчины множества громких скандальных романов, браков и разводов. Однако, вопреки ожиданиям, Челентано вот уже более 50 лет женат на одной женщине. Клаудиа Мори родила ему троих детей и все эти годы находилась рядом с кумиром миллионов, живым символом Италии.
Эпатажное признание в любви
Название фильма, на съемках которого Челентано познакомился с будущей женой, можно считать пророческим — «Странный тип». Они оба в нем снимались, и подвижный эмоциональный парень произвел на Клаудию неоднозначное впечатление. Ей казалось, что ему нельзя доверять, уж очень эпатажен его сценический имидж.
Поэтому красавица итальянка не спешила отвечать взаимностью, когда актер принялся за ней ухаживать. Она проявляла холодность ровно до того момента, когда по ее вине замкнуло электропроводку, лопнул плафон, и один из осколков впился в щеку Челентано.
Чувствующая себя виноватой Клаудиа бросилась к пострадавшему с извинениями и согласилась, наконец, выпить с ним кофе. Прошел всего час — а ему уже удалось очаровать неприступную актрису, их увидели целующимися в гримерке.
Впрочем, этот эпизод так и остался бы эпизодом — Клаудиа по-прежнему думала о Челентано как о ненадежном партнере. Но он пригласил ее на свой концерт, а там спел романтическую балладу и со сцены признался ей в любви.
Спустя год, в 1964 году, влюбленные обвенчались. Это произошло в 3 часа ночи — чтобы отвязаться от надоевших папарацци.
Клаудиа Мори отказалась от карьеры ради мужа и семейного счастья
Известно, что двум артистам тяжело ужиться вместе — каждый «перетягивает одеяло» на себя, ревнует другого к славе и успехам, занят своим творчеством. В случае с Челентано и Мори супруга популярного актера сумела сделать мудрый выбор: она оставила свою карьеру, чтобы стать верной женой, опорой и помощницей мужа.
Клаудиа Мори — не только мать троих детей Челентано. Она еще и его имиджмейкер, пиар-менеджер, директор и администратор. И не только номинально: феноменальная фантазия Клаудии помогает поддерживать интерес к Челентано на протяжении нескольких десятилетий.
Однажды, например, в итальянских газетах появилось объявление о том, что Челентано, поссорившись с Мори, решил покончить жизнь самоубийством — броситься под поезд. На железнодорожном вокзале собралась толпа — на рельсах действительно лежал всеобщий любимец, а Клаудиа, заламывая в отчаянии руки, умоляла его встать и ругала на чем свет стоит.
На горизонте показался поезд, она зарыдала, Челентано продолжал лежать. И только в последний момент, когда поезд был в нескольких метрах, он резво вскочил с рельсов и бросился к жене. На глазах у потрясенной толпы состоялось бурное примирение супругов.
В следующий раз Клаудиа придумала новый остроумный ход — прямо на центральной улице, перекрыв проезжую часть, Челентано разучивал танец для новой картины. Водители сигналят, пробка увеличивается, а он как ни в чем не бывало танцует… Когда его забрали в полицию, под окнами собрались сотни людей, требуя выпустить артиста.
Подобные эпатажные выходки, придуманные Клаудией, постоянно подогревали интерес публики, на премьеру фильма, для которого Челентано разучивал танец, все билеты были раскуплены заранее.
А потом, в 1970 году, Челентано спел в Сан-Ремо — и победил. Победил не только благодаря прекрасному голосу, артистичности и красивой песне, но и благодаря своей жене — Клаудиа просто вышла на сцену вместе с ним и тихонько подпевала мужу, держа его за руку и не сводя с Челентано сияющих любовью глаз.
Этот мини-спектакль вызвал в зале бурю восторга. На долгие годы фестиваль в Сан-Ремо сделался «родным домом» для Челентано — фактически это был театр одного актера.
Романы — да, развод — нет!
Однако, было бы наивным надеяться, что такой мужчина, как Челентано, будет отказываться от романов. Конечно, он очень любил Клаудию, но порой не мог устоять перед красотой и доступностью других женщин.
Известно, что один из самых пылких романов у него случился с Орнеллой Мути, с которой они вместе снялись в нескольких фильмах. Орнелла была настолько уверена в их счастливом совместном будущем, что даже развелась с мужем и принялась ждать, когда ее примеру последует Челентано.
А он не торопился. Романы романами, а семья — это святое. И Клаудиа терпеливо ждала, когда ему это надоест и он вернется в семью. Мудрая жена повторяла любопытным журналистам: мимолетная связь для мужчины — все равно что техосмотр новой машины, это ничего не значит и вполне простительно.
Так и получилось. Адриано вернулся к жене и детям, публично попросил у них прощения, и все пошло по-старому.
Полвека позади
Супруги давно уже отошли от шумной публичной жизни. Они живут уединенно на своей вилле в сотне километров от Милана. Челентано заказал статую своей жены и поставил ее в центр красивого фонтана у входа. Им вполне хватает друг друга, чтобы чувствовать себя гармонично.
teleprogramma.pro.stars
Брутальный, мужественный, с пронзительным взглядом и чарующим голосом, он всегда привлекал к себе женщин. Можно было ожидать от такого мужчины множества громких скандальных романов, браков и разводов. Однако, вопреки ожиданиям, Челентано вот уже более 50 лет женат на одной женщине. Клаудиа Мори родила ему троих детей и все эти годы находилась рядом с кумиром миллионов, живым символом Италии.
Эпатажное признание в любви
Название фильма, на съемках которого Челентано познакомился с будущей женой, можно считать пророческим — «Странный тип». Они оба в нем снимались, и подвижный эмоциональный парень произвел на Клаудию неоднозначное впечатление. Ей казалось, что ему нельзя доверять, уж очень эпатажен его сценический имидж.
Поэтому красавица итальянка не спешила отвечать взаимностью, когда актер принялся за ней ухаживать. Она проявляла холодность ровно до того момента, когда по ее вине замкнуло электропроводку, лопнул плафон, и один из осколков впился в щеку Челентано.
Чувствующая себя виноватой Клаудиа бросилась к пострадавшему с извинениями и согласилась, наконец, выпить с ним кофе. Прошел всего час — а ему уже удалось очаровать неприступную актрису, их увидели целующимися в гримерке.
Впрочем, этот эпизод так и остался бы эпизодом — Клаудиа по-прежнему думала о Челентано как о ненадежном партнере. Но он пригласил ее на свой концерт, а там спел романтическую балладу и со сцены признался ей в любви.
Спустя год, в 1964 году, влюбленные обвенчались. Это произошло в 3 часа ночи — чтобы отвязаться от надоевших папарацци.
Клаудиа Мори отказалась от карьеры ради мужа и семейного счастья
Известно, что двум артистам тяжело ужиться вместе — каждый «перетягивает одеяло» на себя, ревнует другого к славе и успехам, занят своим творчеством. В случае с Челентано и Мори супруга популярного актера сумела сделать мудрый выбор: она оставила свою карьеру, чтобы стать верной женой, опорой и помощницей мужа.
Клаудиа Мори — не только мать троих детей Челентано. Она еще и его имиджмейкер, пиар-менеджер, директор и администратор. И не только номинально: феноменальная фантазия Клаудии помогает поддерживать интерес к Челентано на протяжении нескольких десятилетий.
Однажды, например, в итальянских газетах появилось объявление о том, что Челентано, поссорившись с Мори, решил покончить жизнь самоубийством — броситься под поезд. На железнодорожном вокзале собралась толпа — на рельсах действительно лежал всеобщий любимец, а Клаудиа, заламывая в отчаянии руки, умоляла его встать и ругала на чем свет стоит.
На горизонте показался поезд, она зарыдала, Челентано продолжал лежать. И только в последний момент, когда поезд был в нескольких метрах, он резво вскочил с рельсов и бросился к жене. На глазах у потрясенной толпы состоялось бурное примирение супругов.
В следующий раз Клаудиа придумала новый остроумный ход — прямо на центральной улице, перекрыв проезжую часть, Челентано разучивал танец для новой картины. Водители сигналят, пробка увеличивается, а он как ни в чем не бывало танцует… Когда его забрали в полицию, под окнами собрались сотни людей, требуя выпустить артиста.
Подобные эпатажные выходки, придуманные Клаудией, постоянно подогревали интерес публики, на премьеру фильма, для которого Челентано разучивал танец, все билеты были раскуплены заранее.
А потом, в 1970 году, Челентано спел в Сан-Ремо — и победил. Победил не только благодаря прекрасному голосу, артистичности и красивой песне, но и благодаря своей жене — Клаудиа просто вышла на сцену вместе с ним и тихонько подпевала мужу, держа его за руку и не сводя с Челентано сияющих любовью глаз.
Этот мини-спектакль вызвал в зале бурю восторга. На долгие годы фестиваль в Сан-Ремо сделался «родным домом» для Челентано — фактически это был театр одного актера.
Романы — да, развод — нет!
Однако, было бы наивным надеяться, что такой мужчина, как Челентано, будет отказываться от романов. Конечно, он очень любил Клаудию, но порой не мог устоять перед красотой и доступностью других женщин.
Известно, что один из самых пылких романов у него случился с Орнеллой Мути, с которой они вместе снялись в нескольких фильмах. Орнелла была настолько уверена в их счастливом совместном будущем, что даже развелась с мужем и принялась ждать, когда ее примеру последует Челентано.
А он не торопился. Романы романами, а семья — это святое. И Клаудиа терпеливо ждала, когда ему это надоест и он вернется в семью. Мудрая жена повторяла любопытным журналистам: мимолетная связь для мужчины — все равно что техосмотр новой машины, это ничего не значит и вполне простительно.
Так и получилось. Адриано вернулся к жене и детям, публично попросил у них прощения, и все пошло по-старому.
Полвека позади
Супруги давно уже отошли от шумной публичной жизни. Они живут уединенно на своей вилле в сотне километров от Милана. Челентано заказал статую своей жены и поставил ее в центр красивого фонтана у входа. Им вполне хватает друг друга, чтобы чувствовать себя гармонично.
teleprogramma.pro.stars
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