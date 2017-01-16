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Азербайджанский мугам в Израиле

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Tarix: 16/1/2017
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Одним из самых интересных и неординарных свойств богатейшей и многоликой культуры Израиля можно считать её открытость и подлинный интерес к культурам мира, а именно, к мировой музыке, и если взять ещё более конкретно, то речь идёт об интересе к азербайджанской национальной музыке, в частности, к мугаму. В последнее время израильская публика всё чаще стала видеть на своих подмостках людей искусства пока ещё не очень знакомой им страны – мусульманского Азербайджана. Древняя национальная музыкальная форма мугам, привлекает израильского слушателя – открытого всему новому, экзотическому и в то же время принадлежащему к древней культуре. Узкий круг истинных меломанов Израиля уже не удивишь концертами восточной музыки, которые проходят в рамках фестивалей и отчётных концертов в музыкальных академиях, где звучит азербайджанское классическое трио – тар, кяманча и нагара в руках у ханенде. Но, как известно, в природе ничего не возникает на пустом месте и одним из «виновников» зарождения такого интереса к азербайджанской музыке у израильтян можно назвать приверженца азербайджанской этнической музыки, уроженца Дагестана, горского еврея Переца Элияху, который стал пропагандистом азербайджанской национальной музыки в Израиле с того самого момента, как его нога ступила на Святую Землю. Имея высшее музыкальное образование по классу тара, Перец Элияху не только привил любовь к азербайджанской народной музыке своим собственным детям, но начал обучать игре на таре в музыкальных Академиях Израиля, стал одним из основателей преподавания азербайджанских национальных инструментов в университетах Израиля, за что получил израильские и международные премии. Перец Элияху возглавляет две академии Восточной музыки – в Иерусалиме и в Цфате, где уже преподают его бывшие ученики. Периодически в эти музыкальные заведения по приглашению Переца Элияху приезжают мастера игры на восточных народных инструментах из самых разных стран, таких, как Иран, Ирак, Турция и Египет, но будучи обожателем азербайджанской этнической музыки, Перец в первую очередь приглашает профессионалов из Азербайджана. В самом начале наступившего года студенты Музыкальной академии восточной музыки «Макамат», что располагается в одном из самых древних городов Израиля – Цфате, в течение недели смогли участвовать в мастер-классах от известного азербайджанского кяманчиста Эльшана Мансурова. Приезд уже знакомого израильскому слушателю Эльшана Мансурова и как преподавателя, и как исполнителя стал настоящим праздником для студентов и, конечно же, для всех поклонников азербайджанской национальной музыки. Следует заметить, что Академия «Макамат» содержится на средства израильского мецената Моше Това, который спонсирует и обучение студентов, и содержание Академии, и иностранных специалистов, т.е. всё, что необходимо для поддержания такой многогранной структуры. Преподают здесь профессиональные музыканты, которые получили высшее музыкальное образование в центрах мугама в самых разных восточных странах. В академии Восточной музыки Цфата обучаются молодые люди, которые на вид вряд ли производят впечатление носителей восточной культуры, а скорее наоборот – это чаще всего молодёжь с европейскими корнями. Большинство студентов окончили еврейские религиозные учебные заведения и остаются глубоко верующими людьми. Может быть в силу своей высокой духовности религиозная молодёжь и увлечена такой загадочной возвышенной музыкой, как мугам, который можно сравнить с медитацией или погружением в глубокое духовно-эмоциональное состояние. Академия восточной музыки в Цфате располагается в старинном помещении, которое было построено во времена Османской империи и насчитывает не менее семисот лет. Это здание единственное в Цфате, которое беспрерывно функционирует на протяжении всех лет своего существования. Строение состоит из многочисленных комнат, разделённых маленькими двориками с арками и причудливыми оградками. Каждая комната украшена характерными восточными атрибутами – старинной медной посудой, мебелью с восточной резьбой и аутентичным домашним убранством, но более всего привлекают внимание персидские ковры, которые украшают стены и полы. Каждая классная комната носит название одного из видов мугама: Раст, Хумаюн, Хиджаз, Баяты Шираз, Шур и другие. От того, что Цфат является центром религиозной духовности, где, казалось бы, всё подчинено одной единственной культуре – еврейскому богословию, вы испытываете настоящее культурно-эмоциональное потрясение, вызванное взаимопроникновением контрастных культур. Всё увиденное ещё раз подкрепляет непреложную истину о том, что искусство не только сближает народы, но и сохраняет мир, а для нас, выходцев из Азербайджана, это ещё одно подтверждение существования почти метафизических, мистических и духовных связей между народами Азербайджана и Израиля.
Егяна Сальман
Директор Азербайджанского культурного центра
международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз»
Азербайджанский мугам в Израиле
Азербайджанский мугам в Израиле


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