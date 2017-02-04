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Кавказское детство глав российского МИД-а
...Так уж получилось, случайно или нет, но детские годы трех руководителей российского внешнеполитического ведомства с конца 1990-х до настоящего времени связаны с Кавказом. Евгений Примаков, возглавлявший МИД в 1996-1998 годах, родился в Киеве, но детство и юношеские годы провел в Тбилиси. В конце ХХ века в своих мемуарах он писал: «Я вырос в Тбилиси, очень люблю этот город, эту страну. Мне очень тяжело, что я не могу позволить себе сесть в самолет, полететь туда на день и вернуться. Когда уйду с поста главы МИДа, обязательно буду делать такие вылазки».
Родным городом Примаков считал и Баку. В 1944 году он поступил в Бакинское военно-морское подготовительное училище. В своих воспоминаниях Примаков писал: «Окончив семь классов, я объявил матери, что хочу поступать в Бакинское военно-морское подготовительное училище. Мать уговаривала передумать, потом – отпустила. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года, прошел практику на учебном корабле «Правда». Когда уже казалось, что все трудности адаптации позади, был отчислен по состоянию здоровья – обнаружили начальную стадию туберкулеза легких».
Сын тбилисского армянина Сергей Лавров, ставший главой российской дипломатии в 2004 году, также не скрывает своего кавказского происхождения. В 2005 году на встрече со студентами в Российско-армянском славянском университете один из студентов спросил Лаврова, помогают ли ему в работе его армянские корни. На это Лавров ответил: «Корни у меня вообще-то грузинские - мой отец из Тбилиси, а вот кровь действительно армянская».
Предшественник Лаврова на посту главы МИДа Игорь Иванов хоть и родился в Москве, но до семи лет тоже жил в Грузии, пока не поступил в Суворовское училище. Его мать Элико (Елена) Сагирашвили - уроженка грузинского села Ахмете в Панкисском ущелье.
«Нас было пятеро: Элико — самая старшая, она родилась в 1909 году, а я — самый младший, 1925 года рождения, - рассказывал Ъ дядя Игоря Иванова Леван Давидович Сагирашвили. Элико была очень способная, ее послали учиться в Москву. Там она познакомилась с Сергеем Ивановым, они поженились. Их дети Игорь и Нина каждое лето у меня жили, пока не выросли... Элико дослужилась до звания майора милиции. Она была начальником ГАИ Советского района Москвы».
Елена Давидовна умерла в Москве в 1982 году, там ее и похоронили, а об отце Игоря Иванова говорят, что он какое-то время жил и умер в Азербайджане. В доступных документах отчество отца бывшего главы МИДа не упомянуто. Пишут: «Сергей Иванов — кадровый военный, полковник». Между тем, по данным Ъ, отца Иванова звали Сергей Вячеславович, а по данным портала «Россия для всех», - Сергей Емельянович. Сведения последнего не подтверждены, но любопытны.
Сергей Емельянович Иванов долгое время жил и работал в Саатлинском районе Азербайджана, где и был похоронен в 1975 году. Во время Великой отечественной войны Иванов участвовал в работе по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. В 1943 эта сфера была военизирована, Иванов перешел на службу в железнодорожные войска и получил офицерское звание. Приехав в Азербайджан, он поселился в доме, построенном для железнодорожников. В Саатлы у Сергея Емельяновича была другая семья.
«Я слышал, что у него есть сын от другой женщины, который работает на высокой государственной должности. Но ни сам Сергей об этом никогда не говорил, ни мы не спрашивали. Он в основном говорил о войне, прочитанных книгах. Он был человеком веселым, добросердечным. Как сейчас помню, моя дочь читала стихи про войну, на его глаза навернулись слезы», - рассказывает житель Саатлы Музаффар Мамедов.
Сергей Емельянович Иванов с комсомольцами Саатлы. 1967 год
Местные жители рассказывают также, что в 1960-х годах Игорь Иванов приезжал в Баку, где встречался со своим отцом. Когда Сергей Емельянович умер, Игорь Сергеевич находился далеко — работал в посольстве СССР в Испании. «Я всецело принимаю критику в свой адрес относительно того, что надо было приехать сюда раньше. Не буду искать причин, по которым это, увы, не удалось сделать», - заявил Игорь Иванов 2 сентября 1999 года во время своего визита в Баку в должности министра иностранных дел России. Только ли межгосударственные отношения он имел в виду, остается загадкой.
"Вестник Кавказа"
Родным городом Примаков считал и Баку. В 1944 году он поступил в Бакинское военно-морское подготовительное училище. В своих воспоминаниях Примаков писал: «Окончив семь классов, я объявил матери, что хочу поступать в Бакинское военно-морское подготовительное училище. Мать уговаривала передумать, потом – отпустила. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года, прошел практику на учебном корабле «Правда». Когда уже казалось, что все трудности адаптации позади, был отчислен по состоянию здоровья – обнаружили начальную стадию туберкулеза легких».
Сын тбилисского армянина Сергей Лавров, ставший главой российской дипломатии в 2004 году, также не скрывает своего кавказского происхождения. В 2005 году на встрече со студентами в Российско-армянском славянском университете один из студентов спросил Лаврова, помогают ли ему в работе его армянские корни. На это Лавров ответил: «Корни у меня вообще-то грузинские - мой отец из Тбилиси, а вот кровь действительно армянская».
Предшественник Лаврова на посту главы МИДа Игорь Иванов хоть и родился в Москве, но до семи лет тоже жил в Грузии, пока не поступил в Суворовское училище. Его мать Элико (Елена) Сагирашвили - уроженка грузинского села Ахмете в Панкисском ущелье.
«Нас было пятеро: Элико — самая старшая, она родилась в 1909 году, а я — самый младший, 1925 года рождения, - рассказывал Ъ дядя Игоря Иванова Леван Давидович Сагирашвили. Элико была очень способная, ее послали учиться в Москву. Там она познакомилась с Сергеем Ивановым, они поженились. Их дети Игорь и Нина каждое лето у меня жили, пока не выросли... Элико дослужилась до звания майора милиции. Она была начальником ГАИ Советского района Москвы».
Елена Давидовна умерла в Москве в 1982 году, там ее и похоронили, а об отце Игоря Иванова говорят, что он какое-то время жил и умер в Азербайджане. В доступных документах отчество отца бывшего главы МИДа не упомянуто. Пишут: «Сергей Иванов — кадровый военный, полковник». Между тем, по данным Ъ, отца Иванова звали Сергей Вячеславович, а по данным портала «Россия для всех», - Сергей Емельянович. Сведения последнего не подтверждены, но любопытны.
Сергей Емельянович Иванов долгое время жил и работал в Саатлинском районе Азербайджана, где и был похоронен в 1975 году. Во время Великой отечественной войны Иванов участвовал в работе по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. В 1943 эта сфера была военизирована, Иванов перешел на службу в железнодорожные войска и получил офицерское звание. Приехав в Азербайджан, он поселился в доме, построенном для железнодорожников. В Саатлы у Сергея Емельяновича была другая семья.
«Я слышал, что у него есть сын от другой женщины, который работает на высокой государственной должности. Но ни сам Сергей об этом никогда не говорил, ни мы не спрашивали. Он в основном говорил о войне, прочитанных книгах. Он был человеком веселым, добросердечным. Как сейчас помню, моя дочь читала стихи про войну, на его глаза навернулись слезы», - рассказывает житель Саатлы Музаффар Мамедов.
Сергей Емельянович Иванов с комсомольцами Саатлы. 1967 год
Местные жители рассказывают также, что в 1960-х годах Игорь Иванов приезжал в Баку, где встречался со своим отцом. Когда Сергей Емельянович умер, Игорь Сергеевич находился далеко — работал в посольстве СССР в Испании. «Я всецело принимаю критику в свой адрес относительно того, что надо было приехать сюда раньше. Не буду искать причин, по которым это, увы, не удалось сделать», - заявил Игорь Иванов 2 сентября 1999 года во время своего визита в Баку в должности министра иностранных дел России. Только ли межгосударственные отношения он имел в виду, остается загадкой.
"Вестник Кавказа"
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