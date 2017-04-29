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ERMƏNİSTAN BAZARLARINDA AZƏRBAYCAN ALMASI-ERMƏNİLƏR ŞOKDA
Ermənistan KİV-ləri iki gündür ki, İrəvan dükanlarında Azərbaycan almasının satılmasından dəhşətə gələrək hay-küy qoparmaqdadırlar. Gerçəkdən özləri sual edirlər ki, bəs bu almalar Ermənistana haradan keçib gəlib? Başqa vaxtlarda Azərbaycanlıların pul arxasınca getdiyini deyən dığalar bu dəfə özləri etiraf edirlər ki, deməli, pula həris olan ermənilər milli hisslərini itirərək Azərbaycanda istehsal olunan almaları İrəvanda satırlar. Erməni jurnalis almadan necə qorxubsa, dərhal ötən ilin 4 Aprel dəhşətini də yada salır, erməni əsgərlərin necə öldürüldüyünü ürək ağrısı ilə yazır... Deməli düşmən ölkə növbəti 4 Aprelin dəhşətini bir də yaşamaq istəmir. İstəmirsə, deməli, Qarabağdan rədd olmalıdır...
Bəs Ermənistan Azərbaycan almasından niyə qorxur? Bəlkə də qorxurlar ki, bir gün bu almaların içindən qumbara da çıxa bilər və görünür buna da az qalıb...
"Təzadlar" aşağıda "Qolos armeniya"ya istinadən həmin yazını orijinaldan təqdim edir:
Азербайджанские яблоки на армянском рынке: спрос определяет предложение
Государственная служба безопасности продуктов питания (ГСБПП) Министерства сельского хозяйства Армении призывает жителей страны не покупать азербайджанские яблоки. "Учитывая, что данные яблоки не прошли пограничный контроль, служба не может гарантировать их безопасность, мы призываем потребителей воздержаться от их приобретения" - говорится в заявлении службы.
Отмечается, что 23 апреля, сразу после получения сведений о продаже в одном из магазинов Еревана яблок азербайджанского производства, ГСБПП произвела необходимые действия для выявления наличия подобной продукции в других магазинах страны. В результате действий службы были обнаружены и другие случаи продажи азербайджанских яблок на армянском рынке. Представители службы на месте запретили продажу яблок и приказали уничтожить их. НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: МЯГКО ГОВОРЯ, СТРАННО, ЧТО ЭТОТ ТОВАР вообще пересек армянскую границу, странно, что он оказался в торговой сети, причем с очевидной азербайджанской маркировкой. Но поразительным все же является другое: оказывается, армянского потребителя нужно призывать не покупать азербайджанские яблоки. Вот тут ситуацию странной назвать язык не поворачивается. Заметьте, речь о том потребителе, который ровно год назад рвался на границу, на защиту родины от азербайджанской агрессии, о том потребителе, кто оплакивал погибших в четырехдневной войне армянских парней и был шокирован зверствами азербайджанцев в отношении жителей села Талиш. И вот этого потребителя сегодня надо еще призывать не покупать азербайджанские яблоки. Кто привез? Как провез? Кто допустил? Это риторические вопросы. На самом деле официального запрета на импорт из Азербайджана не существует. Несколько лет назад такой запрет (по части сельхозпродукции) был введен министром сельского хозяйства Армении, но потом им же отменен. Так что сам факт пересечения азербайджанскими товарами армянской границы в принципе криминала в себе не содержит. Что касается контрабандистов, то вряд ли стоит удивляться отсутствию у них национального самосознания, дефициту разборчивости в средствах и методах добычи денег.
По большому счету тут могут быть претензии к двум адресатам. Первый - правительство, которое в силу каких-то причин считает нормальным явлением возможность импорта в Армению из страны, открыто провозглашающей себя нашим врагом. Второй - армянский потребитель, со стороны которого в силу каких-то причин (возможно, доступной цены) азербайджанские товары - в частности - яблоки, востребованы. Известно, что спрос диктует предложение. Не было бы спроса, товар не оказался бы в нашей торговой сети. Причем не в одном, а в нескольких магазинах.
Bəs Ermənistan Azərbaycan almasından niyə qorxur? Bəlkə də qorxurlar ki, bir gün bu almaların içindən qumbara da çıxa bilər və görünür buna da az qalıb...
"Təzadlar" aşağıda "Qolos armeniya"ya istinadən həmin yazını orijinaldan təqdim edir:
Азербайджанские яблоки на армянском рынке: спрос определяет предложение
Государственная служба безопасности продуктов питания (ГСБПП) Министерства сельского хозяйства Армении призывает жителей страны не покупать азербайджанские яблоки. "Учитывая, что данные яблоки не прошли пограничный контроль, служба не может гарантировать их безопасность, мы призываем потребителей воздержаться от их приобретения" - говорится в заявлении службы.
Отмечается, что 23 апреля, сразу после получения сведений о продаже в одном из магазинов Еревана яблок азербайджанского производства, ГСБПП произвела необходимые действия для выявления наличия подобной продукции в других магазинах страны. В результате действий службы были обнаружены и другие случаи продажи азербайджанских яблок на армянском рынке. Представители службы на месте запретили продажу яблок и приказали уничтожить их. НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: МЯГКО ГОВОРЯ, СТРАННО, ЧТО ЭТОТ ТОВАР вообще пересек армянскую границу, странно, что он оказался в торговой сети, причем с очевидной азербайджанской маркировкой. Но поразительным все же является другое: оказывается, армянского потребителя нужно призывать не покупать азербайджанские яблоки. Вот тут ситуацию странной назвать язык не поворачивается. Заметьте, речь о том потребителе, который ровно год назад рвался на границу, на защиту родины от азербайджанской агрессии, о том потребителе, кто оплакивал погибших в четырехдневной войне армянских парней и был шокирован зверствами азербайджанцев в отношении жителей села Талиш. И вот этого потребителя сегодня надо еще призывать не покупать азербайджанские яблоки. Кто привез? Как провез? Кто допустил? Это риторические вопросы. На самом деле официального запрета на импорт из Азербайджана не существует. Несколько лет назад такой запрет (по части сельхозпродукции) был введен министром сельского хозяйства Армении, но потом им же отменен. Так что сам факт пересечения азербайджанскими товарами армянской границы в принципе криминала в себе не содержит. Что касается контрабандистов, то вряд ли стоит удивляться отсутствию у них национального самосознания, дефициту разборчивости в средствах и методах добычи денег.
По большому счету тут могут быть претензии к двум адресатам. Первый - правительство, которое в силу каких-то причин считает нормальным явлением возможность импорта в Армению из страны, открыто провозглашающей себя нашим врагом. Второй - армянский потребитель, со стороны которого в силу каких-то причин (возможно, доступной цены) азербайджанские товары - в частности - яблоки, востребованы. Известно, что спрос диктует предложение. Не было бы спроса, товар не оказался бы в нашей торговой сети. Причем не в одном, а в нескольких магазинах.
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