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Ermənilər Türkiyə-Azərbaycan təlimlərindən ürəkgetmədə

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 1/5/2017
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Bu gün Azərbaycan-Türkiyə Silahlı qüvvələrinin birgə təlimləri Ermənistanın canına vəlvələ salıb... Belə ki, Rusiya Federasiyasının Cənub Hərbi Dairəsi qoşunlarının komandanı, general-polkovnik Aleksandr Dvornikov Rusiya aviasiya bölmələrinin “Erebuni” hərbi bazasında döyüş hazırlığını yoxlayıb. Bu barədə Cənub Hərbi Dairəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Təlimlər zamanı “Alagöz” təlim sahəsində MİQ-29 qırıcıları, Mİ-8 və Mİ-24 helikopterləri şərti düşmənin zirehli texnikalarına atəş açıb, həmçinin 200 metrdən 3000 metrədək məsafədə hava döyüşünü yerinə yetiriblər.

Ermənilər həyacan içində...

Bəli, bu təlimlər Ermənistanı və Rusiyanı tarixi qorxuya salıb... Belə ki, bu gün Ermənistan mətbuatı ictimaiyyətət yalan sırımağa başlayıb... Məsələn, "Qolos Armeniya" yazır ki: "Армия обороны "DQR"а пристально отслеживает стартовавшие 1 мая в Азербайджане совместные азербайджано-турецкие военные учения и находится в состоянии высокой боевой готовности. Об этом в интервью Panorama.am заявил пресс-секретарь "президента НКР" Давид Бабаян. По его словам, Армянская армия проявляет бдительность в любом случае и, в случае если военные учения пойдут не по сценарию и возникнут сложности, естественно, предпримет ответные действия. «Что касается Азербайджана, то все и без этих учений знают, что это за государство. Азербайджан не скрывает своих фашистских и захватнических целей в отношении Арцаха», – отметил Д. Бабаян. При этом он подчеркнул, что проходящие с 1 по 5 мая военные учения с участием Турции в геополитическом отношении довольно проблематичны. «Не думаю, что данные военные учения соответствуют интересам России, Ирана и НАТО. А Турция, являясь членом НАТО, фактически, ставит в невыгодное положение Североатлантический альянс. НАТО находится в такой ситуации, в которой один из ее членов деструктивной политикой нарушает регламент альянса. Получается, что либо НАТО не в состоянии контролировать политику одного из своих членов, либо Турция возлагает всю вину за собственные действия на НАТО», – подчеркнул пресс-секретарь президента Арцаха. По словам Давида Бабаяна, если Турция в рамках военных учений пойдет на «лишние» действия, это может привести к началу Третьей Мировой войны".
***
Görürsünüzmü, Ermənistan Türkiyənin hansısa hərbi hərəkətini 3-cü Dünya Müharibəsinin başlanmasına səsbəb kimi qələmə verirlər... Daha bir erməni bicliyi: ermənilər hesab edirlər ki, "DQR"a hərbi hədə Dünyanın müharibə təhlükəsi kimidir... Ay səni öləsən Aşot!!! Sən özünü dünya üçün bu qədərmi vacib sayırsan???
AZAD


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