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Путин объявил об окончательном восстановлении отношений с Турцией
Отношения с Турцией полностью восстановлено, Москва заявляет о завершении кризиса, который наступил между странами после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.
Об этом президент России Владимир Путин заявил после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, передает Reuters.
После переговоров Путин назвал Турцию важным и перспективным партнером России и объявил о возвращении к нормальным отношениям.
"Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что период восстановления российско-турецких связей завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию", - подчеркнул президент России.
По словам Путина, лидеры договорились о запуске совместного с Турцией инвестиционного фонда объемом до $ 1 млрд.
Кроме того, Москва готова помочь Анкаре улучшить меры безопасности на турецких курортах.
Эрдоган после встречи отметил, что Турция продолжит сотрудничество с Россией по решению сирийского конфликта, передает Anadolu.
Напомним, российский Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 24 ноября после нарушения воздушного пространства Турции. В ответ Россия ввела против Турции санкции.
Об этом президент России Владимир Путин заявил после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, передает Reuters.
После переговоров Путин назвал Турцию важным и перспективным партнером России и объявил о возвращении к нормальным отношениям.
"Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что период восстановления российско-турецких связей завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию", - подчеркнул президент России.
По словам Путина, лидеры договорились о запуске совместного с Турцией инвестиционного фонда объемом до $ 1 млрд.
Кроме того, Москва готова помочь Анкаре улучшить меры безопасности на турецких курортах.
Эрдоган после встречи отметил, что Турция продолжит сотрудничество с Россией по решению сирийского конфликта, передает Anadolu.
Напомним, российский Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 24 ноября после нарушения воздушного пространства Турции. В ответ Россия ввела против Турции санкции.
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