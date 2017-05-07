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Пограничники не пустили в Украину еще 2 российских журналисток
В воскресенье Государственная пограничная служба не пропустила в Украину и запретила въезд на 3 года еще двум российским журналистам, которые без разрешения посещали оккупированный Крым.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - написал он.
Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечение границы.
"При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - добавил Слободян.
Позже в Госпогранслужбе уточнили, что двое представителей одного из российских периодических изданий, которых не пустили в воскресенье в Украину, направлялись поездом через пункт контроля "Конотоп".
"Во время оформления и проверки гражданки России не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину, а также выяснились обстоятельства нарушения законодательства Украины и посещение временно оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска", - сообщили в пресс-службе ГПС.
Как сообщалось, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".
Светник главы МВС Украины Антон Геращенко заявил, что аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.
Украинская правда
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - написал он.
Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечение границы.
"При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - добавил Слободян.
Позже в Госпогранслужбе уточнили, что двое представителей одного из российских периодических изданий, которых не пустили в воскресенье в Украину, направлялись поездом через пункт контроля "Конотоп".
"Во время оформления и проверки гражданки России не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину, а также выяснились обстоятельства нарушения законодательства Украины и посещение временно оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска", - сообщили в пресс-службе ГПС.
Как сообщалось, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".
Светник главы МВС Украины Антон Геращенко заявил, что аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.
Украинская правда
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