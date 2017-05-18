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«Ликвидация ВАК – результат деятельности народного артиста Туркмении»
Ликвидация ВАК, расстроившая всех нас до глубины души, прошла в соответствии с законодательством РФ. Ввиду преступной халатности Центрального аппарата ВАК во главе с Ильгаром Гаджиевым и личных стараний народного артиста Туркмении Полада Бюльбюльоглу мы пришли к тому, к чему пришли. Очень обидно и больно, когда по вине бездарных людей – дармоедов и мошенников – разом перечеркивается многолетний труд тех реальных патриотов, которые вкладывали огромные усилия в значимые для всех нас общественные инициативы. Не стоит смешить общественность поиском эфемерных армян, каких-то абстрактных фсбшников или усматривать в этом проделки некоего мистера Фикса… Это смешно. Что на зеркало пенять, раз рожа кривая?
Официальная причина закрытия – это несоответствие документов требованиям законодательства РФ. То, что велика вероятность закрытия ВАК, было видно на съезде организации, наспех созванном в конце декабря прошлого года. Съезд был больше похож на заранее спланированную фикцию, нежели на реальную площадку по обсуждению проблем и путей выхода из ситуации. Причина одна – это было результатом личного старания и грубейшего вмешательства народного артиста Туркмении Полада Бюльбюльоглу, который к величайшему сожалению всей прогрессивной части азербайджанской диаспоры России все еще представляет наш родной Азербайджан. Съезд ВАК наглядно показал, как посол страны открыто воюет с азербайджанской диаспорой. Практически ни один яркий представитель так и не смог выступить с конкретными содержательными предложениями. Заткнуть не удалось только Михаила Гусмана – не тот калибр. Во-вторых, те хваленые юристы и прочие кадры, которые так послушно выполняли указания восседавшего на трибуне композитора, провели съезд «для галочки». Кроме того, П.Бюльбюльоглу грубо подставил прибывших из Баку высоких гостей – даже студентам профильных вузов ясно, что согласно протоколу посол страны должен обеспечить равнозначное присутствие официальных лиц страны пребывания. А что было на съезде? Если раньше Россия была представлена представителями Администрации Президента, министерств и ведомств, то на нынешнем съезде посол не смог обеспечить элементарного присутствия даже почетного работника ЖКХ города Москвы. Зато все видели, как он бегал и вместе со своей секретаршей Ильгаром Гаджиевым возмущался присутствию некоторых достойных представителей азербайджанской диаспоры – типа, мол, куда вы смотрели, почему эти пришли, почему их пустили???
А на свои юбилеи и презентации – пожалуйста, весь бомонд. Вот это и было реальной демонстрацией неуважения к помощнику президента Али Гасанову и председателю Госкомитета Назиму Ибрагимову, которые только за последний месяц прошлого года два раза приезжали в Москву именно по вопросу ВАК, неуважения к Азербайджану, к президенту Ильхаму Алиеву и ко всем нам.
А что ВАК? Тот позорный доклад, который с горем пополам промямлил Ильгар Гаджиев, и тот стиль, с которым он это сделал в привычной для себя идиотской манере, вызвал тошнотворное чувство у присутствующих. ВАК не работал уже долгое время, не делал ровным счетом ничего. Нужно было хотя бы подготовить должным образом все бумаги, ведь Министерство юстиции России аж три раза выносило предупреждения, давало время и шанс исправить. А чем был занят посол и ВАК? То посол ходил и ныл, что не может справиться со своим заместителем, а после назначения того в Молдову послом, Полад Бюльбюльоглу занялся чуть ли не дактилоскопией всех тех, кто, возможно, здоровался с Османовым, параллельно он активно плел интриги, клеветал, оговаривал достойных людей, вел травлю на них, самыми грязными методами добился увольнения меня, Анара Гасанова, исключения из ВАК Ислама Гусейнова, давления на Олега Кузнецова и отличился еще многими враждебными выходками. Зачем в ликвидации ВАК искать какое-то армянское лобби, если у нас есть Полад Бюльбюльоглу и Ильгар Гаджиев, которые всеми своими действиями обеспечили интересы армянского лобби настолько профессионально, что вмешательства самого лобби и не понадобилось. Они на пару нанесли такой урон азербайджанской диаспоре России – и имиджевый, и финансовый, и моральный, который армянскому лобби и каким-то там фсбшникам даже не снился.
А ВАК между тем продолжал гибнуть. Не проводилось ни единого мероприятия, зато мы каждый раз видели, как центральный аппарат в Москве исправно выполняет роль секретарши Полада Бюльбюльоглу – заявления против меня, Гасанова, Гусейнова, хотя, несмотря на их препятствия, мы все же были избраны членами Центрального Совета ВАК.
Недавно, 9 мая, армяне совершили провокацию с флагом сепаратистов. От ВАК не было ни единого заявления. А дурацких заявлений эфемерного президиума против одних из самых достойных представителей азербайджанской диаспоры за эти месяцы было хоть отбавляй. Вам это о чем-то говорит? А было за это время хотя бы одно заявление руководства ВАК по поводу перерегистрации или отношений с Минюстом? Все региональные отделения и активисты узнаем последние новости из СМИ, будучи представителями ВАК. Вы представляете, насколько наплевательски нужно относиться к своему же народу в России, чтобы не удосужиться выступить с исчерпывающим заявлением по всем вопросам. Ни единого заявления не было до сих пор по делу. А фальшивых бумажонок против своих же – хоть отбавляй.
Армянская диаспора пользуется всеми дозволенными и недозволенными методами, чтобы мешать нам, чтобы безнаказанно совершать свои провокации и т.д. Есть определенные круги в самой России, кто им потакает, кто создает им соответствующие условия. Это правда, этого никто не отрицает. Очень жаль, что откровенная проармянская настроенность определенной группы российского истеблишмента и общественности создает проблемы не только для российско-азербайджанских отношений, но и для самой России, чего в России, увы, понимают не всегда и не все. Но разве это оправдывает тех из нас, кто не работает вообще или работает против своих же? Нельзя же свою бездарность, свою природную склонность к предательству, свою нечистоплотность спихивать на тех, других, третьих…
В Баку недавно была успешно проведена спецоперация СГБ по ликвидации группы предателей, работавших на Армению. Убежден, что такая же операция должна быть проведена в Посольстве Азербайджана в Москве. А с ВАК это уже сделал Минюст и Верховный Суд.
Я с сожалением могу констатировать, что даже на уважаемых сайтах выходит абсолютно безграмотная информация касательно закрытия ВАК. Закрытие и без того полудохлой организации, доведенной певцами и адвокатишками до обморочного состояния, приравнивают к закрытию азербайджанской диаспоры. Где-то я читал «В России ликвидировали азербайджанскую диаспору». Что за катастрофическая безграмотность, что за дилетантский уровень подачи материала? Знают ли значение слова «диаспора» те, кто ставит такие заголовки? Ликвидация ВАК – это закрытие общероссийской общественной организации, это яркое доказательство того, как кощунственно, преступно и безалаберно обошлись с наследием Гейдара Алиева посол страны и руководство ВАК, это наглядное свидетельство умышленно и целенаправленно созданной послом катастрофической ситуации во всей диаспоре. Но это не ликвидация азербайджанской диаспоры. Азербайджанскую диаспору России невозможно ликвидировать. Тем более, я и не совсем одобряю это слово. Мы – азербайджанская община России, один из коренных народов Российской Федерации. Есть очень много людей, которые достойно представляют азербайджанскую культуру в России, которые являются достойными гражданами России, патриотами, ратующими и работающими изо всех сил во имя еще большего сближения наших стран и народов. А есть проходимцы, интриганы, бездари, пиарщики, большей части которых по представлению посла, нагло обманывающего президента, увы, вешаются медали и ордена в Баку.
Очень жаль, что в Азербайджане нагнетается общественное мнение по данному вопросу, закрытие ВАК представляется актом несправедливости и т.д. Очень многие даже не обладающие точной информацией люди торопятся делать несуразные выводы. Если ВАК действительно пострадал в результате российского беззакония и произвола, то где хотя бы одно развернутое заявление ВАК, где доказательства в виде отчетов и документов в открытом доступе, где сканированные копии своевременно представленных документов о финансовой и иной отчетности? Сканированные письма на имя министра юстиции есть на сайте, а где отчетность? Минюст говорит, что ВАК нарушил законодательство России. А ВАК молчал и инициировал разговоры об армянском и еще каком-то факторе – делает все, чтобы ввести в заблуждение, вместо того, чтобы доказать свою правоту, если таковая вообще существует. Пусть ВАК, если он прав по всем статьям, представит исчерпывающие доказательства того, что в полном соответствии соблюдал законы России, что не получал никогда ни копейки из-за рубежа, чтобы не считаться иностранным агентом, что в его деятельность никогда не вмешивались дипломаты иностранного государства. Пожалуйста. Мы все будем только счастливы.
В России есть масса других организаций азербайджанцев, которые продолжают свою работу. На федеральном уровне – это представительство Фонда Гейдара Алиева, ФНКА АзерРос, АМОР, в Москве и регионах – много других, причем вполне успешно работающих и работавших всегда — помимо некоторых успешных региональных отделений ВАК, АзерРос и АМОР есть еще и «Достлуг», «Бирлик», «Озан», «Одлар Юрду», ЛАСО и т.д.. И в этой истеричной антироссийской эйфории, преследующей цель отвести внимание от катастрофических ошибок Полада Бюльбюльоглу и Ильгара Гаджиева, никто не задается элементарным вопросом: по всей России действуют сотни и сотни азербайджанских организаций, но почему же в таком случае козни изрядно надоевшей всем и реально деструктивной армянской диаспоры были направлены именно против ВАК? Функционирование азербайджанской общины в России мешает армянской диаспоре в целом, потому что мы несем правду, мы ратуем за справедливость и масса примеров, что мы, несмотря на сложности, все же доносим свое слово до российской общественности и властей. Но по логике некоторых крикунов получается, что армянской диаспоре в сговоре с российскими властями удалось завалить почему-то только «дико крутой» ВАК. А что с остальными? Несостыковочка, господа…
"По имеющейся у всех информации, ликвидация ВАК была совершена в строгом соответствии с законодательством РФ. Даже самые лучшие отношения между государствами не дают права российской организации, созданной и действующей по законам России, нарушать законы России"
ВАК реально блистал, когда общенациональному лидеру Гейдару Алиеву удалось сплотить вокруг организации видных, выдающихся и успешных азербайджанцев России. Но в последние годы, когда ВАК добился того, что те самые люди покинули его ряды, масштабы ВАК были раздуты и не соответствовали реальности. Из существующих на бумажке более 70 отделений реально работали 5-7 максимум, да и то не все из них были чисто отделениями ВАК. Создание такого имиджа организации было выгодно тем, кто на этом наживался, кто рапортовал в Баку об успехах, выдавая чужие за свои, получал на это деньги и аккуратно списывал их, тихонечко опуская себе в карман. Определенная кучка людей держалась за ВАК не из-за любви к Родине, поверьте. А просто из-за животного желания не упустить из рук такую удобную кормушку, такой источник халявных денег, когда можно почти ничего не делать и прекрасно при этом облагораживать себя и свою жизнь, создавая бизнес, приобретая движимое и недвижимое имущество, а потом на срежессированных совещаниях состязаться друг с другом, кто за минуту больше всех успеет назвать имя президента и общенационального лидера.
По имеющейся у всех информации, ликвидация ВАК была совершена в строгом соответствии с законодательством РФ. Даже самые лучшие отношения между государствами не дают права российской организации, созданной и действующей по законам России, нарушать законы России. Президенты могут иметь чудесные отношения, в уставе могут быть заявлены самые благородные цели, но это разве дает какой-то организации право игнорировать предписания и законы страны функционирования? Конечно же, нет. Нельзя допускать превращения этого вопроса в вопрос двусторонних отношений. Те, кто призывают к симметричным ответам против русской общины в Азербайджане, совершают очень большую ошибку. Русская община Азербайджана может быть ликвидирована только в случае нарушения законов Азербайджана, как это произошло с ВАК. И это касается не только ее. Ни больше, ни меньше. Закон для всех един. Надо предпринять меры не против русской общины Азербайджана, не против наших братьев и сестер, не против граждан нашей страны, а против кучки предателей в Москве, носящих азербайджанские имена и фамилии, прячущих свое подлое, предательское нутро под нашим священным знаменем. При огромных успехах руководства Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым, достигнутых в отношениях с Россией, при том высоком уровне взаимопонимания и плодотворного сотрудничества, существующего между президентами наших стран и народами, в нынешней катастрофической ситуации с диаспорой прямую ответственность несут те бездельники, подхалимы, любители лозунгов, предатели, тунеядцы, вредители, горе-дипломаты, артисты, шутники, клоуны, от которых азербайджанская диаспора России устала, от которых давно пора избавиться, чтобы не на словах, а на деле сплоченно вести созидательную работу во благо наших стран и народов. А сейчас приходится констатировать, что центральный аппарат ВАК подставил нашу диаспору, сорвал планы у многих региональных отделений, нанес непоправимый ущерб своей бестолковой деятельностью всем, кто от имени ВАК активно занимался общественной деятельностью. Парадоксально, но однажды учреждавший премию Гейдара Алиева ВАК ныне предал наследие великого лидера, так халатно позволив погибнуть его детищу – тому, что было создано им 15-16 лет назад для консолидации азербайджанцев России.
Президент ВАК, академик Фазиль Курбанов в своем заявлении касательно решения Верховного суда призвал не увязывать действия Минюста с результатом давления на него экстремистских антиазербайджанских сил. Да и к слову сказать, посол П.Бюльбюльоглу и исполнительный директор ВАК И.Гаджиев подставили самого академика. Фазиль Курбанов имеет авторитет и уважение среди азербайджанцев России, но он только входил в курс дела, пытался многое исправить и было бы крайне неверно и ошибочно перекладывать на него ответственность за столь нашумевшее решение Верховного суда. Не он довел ВАК до этого состояния. Это однозначно.
Вопрос в другом. Успешность его деятельности может быть обеспечена только при условии создания команды реально активных, патриотичных и порядочных людей, которые будут помогать ему во всем, идти рука об руку во имя поставленных целей и задач. А с такими, как Ильгар Гаджиев – только до ближайшего телеграфного столба. Вызывает совершенно справедливые вопросы тот вопиющий факт, почему умные и деятельные должны оставаться в стороне и наблюдать, как интриган и бездарь на пару рушат наше общее достояние?
Кто больше сделал для донесения справедливой позиции Азербайджана по вопросу армяно-азербайджанского конфликта до российской и мировой общественности – Роман Агаев, Анар Гасанов, Ислам Гусейнов, Олег Кузнецов, Самир Мамедов или Ильгар Гаджиев, который только продавал себе же подобным пост председателя регионального отделения ВАК и списывал незаконно немалые суммы, выделяемые ВАК, вместо реальной и плодотворной работы? Посол тоже выступал в российских СМИ, это правда. Но это – его прямая обязанность как дипломата, за что он получает высокую зарплату от Азербайджанского государства.
Одним словом, в сложившейся ситуации я беру на себя смелость от имени прогрессивных азербайджанцев России заявить, что мы всецело и полностью выражаем готовность поддержать Фазиля Курбанова, протягиваем руку помощи новому президенту ВАК, поддерживаем его старания по поиску наиболее приемлемого выхода из этого положения и просим его лишь об одном – делать ставку на реально способных людей, а не на проходимцев, просим не позволять мастерам интриг и провокаторам впредь ошиваться вокруг родной нам организации. Мы достойны большего и верим, что при правильном подходе к данному острому вопросу мы достигнем желаемого нами результата и продолжим свои благие дела во имя России и Азербайджана.
Мы также очень надеемся на то, что мудрое руководство Азербайджана обратит свои взоры на суть проблемы азербайджанской диаспоры России, сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и в тесном сотрудничестве с российской стороной решительно предотвратит деятельность вышеназванных элементов, оскорбляющих Азербайджан и его президента, предающих наследие великого Гейдара Алиева, наносящих огромный ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном. Повторюсь, эти элементы есть не только в армянской диаспоре России. Если бы все было так просто…
Роман АГАЕВ
Главный редактор
Единого информационного портала азербайджанцев России AzRu.org,
Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения ВАК,
Член Центрального совета ВАК
Официальная причина закрытия – это несоответствие документов требованиям законодательства РФ. То, что велика вероятность закрытия ВАК, было видно на съезде организации, наспех созванном в конце декабря прошлого года. Съезд был больше похож на заранее спланированную фикцию, нежели на реальную площадку по обсуждению проблем и путей выхода из ситуации. Причина одна – это было результатом личного старания и грубейшего вмешательства народного артиста Туркмении Полада Бюльбюльоглу, который к величайшему сожалению всей прогрессивной части азербайджанской диаспоры России все еще представляет наш родной Азербайджан. Съезд ВАК наглядно показал, как посол страны открыто воюет с азербайджанской диаспорой. Практически ни один яркий представитель так и не смог выступить с конкретными содержательными предложениями. Заткнуть не удалось только Михаила Гусмана – не тот калибр. Во-вторых, те хваленые юристы и прочие кадры, которые так послушно выполняли указания восседавшего на трибуне композитора, провели съезд «для галочки». Кроме того, П.Бюльбюльоглу грубо подставил прибывших из Баку высоких гостей – даже студентам профильных вузов ясно, что согласно протоколу посол страны должен обеспечить равнозначное присутствие официальных лиц страны пребывания. А что было на съезде? Если раньше Россия была представлена представителями Администрации Президента, министерств и ведомств, то на нынешнем съезде посол не смог обеспечить элементарного присутствия даже почетного работника ЖКХ города Москвы. Зато все видели, как он бегал и вместе со своей секретаршей Ильгаром Гаджиевым возмущался присутствию некоторых достойных представителей азербайджанской диаспоры – типа, мол, куда вы смотрели, почему эти пришли, почему их пустили???
А на свои юбилеи и презентации – пожалуйста, весь бомонд. Вот это и было реальной демонстрацией неуважения к помощнику президента Али Гасанову и председателю Госкомитета Назиму Ибрагимову, которые только за последний месяц прошлого года два раза приезжали в Москву именно по вопросу ВАК, неуважения к Азербайджану, к президенту Ильхаму Алиеву и ко всем нам.
А что ВАК? Тот позорный доклад, который с горем пополам промямлил Ильгар Гаджиев, и тот стиль, с которым он это сделал в привычной для себя идиотской манере, вызвал тошнотворное чувство у присутствующих. ВАК не работал уже долгое время, не делал ровным счетом ничего. Нужно было хотя бы подготовить должным образом все бумаги, ведь Министерство юстиции России аж три раза выносило предупреждения, давало время и шанс исправить. А чем был занят посол и ВАК? То посол ходил и ныл, что не может справиться со своим заместителем, а после назначения того в Молдову послом, Полад Бюльбюльоглу занялся чуть ли не дактилоскопией всех тех, кто, возможно, здоровался с Османовым, параллельно он активно плел интриги, клеветал, оговаривал достойных людей, вел травлю на них, самыми грязными методами добился увольнения меня, Анара Гасанова, исключения из ВАК Ислама Гусейнова, давления на Олега Кузнецова и отличился еще многими враждебными выходками. Зачем в ликвидации ВАК искать какое-то армянское лобби, если у нас есть Полад Бюльбюльоглу и Ильгар Гаджиев, которые всеми своими действиями обеспечили интересы армянского лобби настолько профессионально, что вмешательства самого лобби и не понадобилось. Они на пару нанесли такой урон азербайджанской диаспоре России – и имиджевый, и финансовый, и моральный, который армянскому лобби и каким-то там фсбшникам даже не снился.
А ВАК между тем продолжал гибнуть. Не проводилось ни единого мероприятия, зато мы каждый раз видели, как центральный аппарат в Москве исправно выполняет роль секретарши Полада Бюльбюльоглу – заявления против меня, Гасанова, Гусейнова, хотя, несмотря на их препятствия, мы все же были избраны членами Центрального Совета ВАК.
Недавно, 9 мая, армяне совершили провокацию с флагом сепаратистов. От ВАК не было ни единого заявления. А дурацких заявлений эфемерного президиума против одних из самых достойных представителей азербайджанской диаспоры за эти месяцы было хоть отбавляй. Вам это о чем-то говорит? А было за это время хотя бы одно заявление руководства ВАК по поводу перерегистрации или отношений с Минюстом? Все региональные отделения и активисты узнаем последние новости из СМИ, будучи представителями ВАК. Вы представляете, насколько наплевательски нужно относиться к своему же народу в России, чтобы не удосужиться выступить с исчерпывающим заявлением по всем вопросам. Ни единого заявления не было до сих пор по делу. А фальшивых бумажонок против своих же – хоть отбавляй.
Армянская диаспора пользуется всеми дозволенными и недозволенными методами, чтобы мешать нам, чтобы безнаказанно совершать свои провокации и т.д. Есть определенные круги в самой России, кто им потакает, кто создает им соответствующие условия. Это правда, этого никто не отрицает. Очень жаль, что откровенная проармянская настроенность определенной группы российского истеблишмента и общественности создает проблемы не только для российско-азербайджанских отношений, но и для самой России, чего в России, увы, понимают не всегда и не все. Но разве это оправдывает тех из нас, кто не работает вообще или работает против своих же? Нельзя же свою бездарность, свою природную склонность к предательству, свою нечистоплотность спихивать на тех, других, третьих…
В Баку недавно была успешно проведена спецоперация СГБ по ликвидации группы предателей, работавших на Армению. Убежден, что такая же операция должна быть проведена в Посольстве Азербайджана в Москве. А с ВАК это уже сделал Минюст и Верховный Суд.
Я с сожалением могу констатировать, что даже на уважаемых сайтах выходит абсолютно безграмотная информация касательно закрытия ВАК. Закрытие и без того полудохлой организации, доведенной певцами и адвокатишками до обморочного состояния, приравнивают к закрытию азербайджанской диаспоры. Где-то я читал «В России ликвидировали азербайджанскую диаспору». Что за катастрофическая безграмотность, что за дилетантский уровень подачи материала? Знают ли значение слова «диаспора» те, кто ставит такие заголовки? Ликвидация ВАК – это закрытие общероссийской общественной организации, это яркое доказательство того, как кощунственно, преступно и безалаберно обошлись с наследием Гейдара Алиева посол страны и руководство ВАК, это наглядное свидетельство умышленно и целенаправленно созданной послом катастрофической ситуации во всей диаспоре. Но это не ликвидация азербайджанской диаспоры. Азербайджанскую диаспору России невозможно ликвидировать. Тем более, я и не совсем одобряю это слово. Мы – азербайджанская община России, один из коренных народов Российской Федерации. Есть очень много людей, которые достойно представляют азербайджанскую культуру в России, которые являются достойными гражданами России, патриотами, ратующими и работающими изо всех сил во имя еще большего сближения наших стран и народов. А есть проходимцы, интриганы, бездари, пиарщики, большей части которых по представлению посла, нагло обманывающего президента, увы, вешаются медали и ордена в Баку.
Очень жаль, что в Азербайджане нагнетается общественное мнение по данному вопросу, закрытие ВАК представляется актом несправедливости и т.д. Очень многие даже не обладающие точной информацией люди торопятся делать несуразные выводы. Если ВАК действительно пострадал в результате российского беззакония и произвола, то где хотя бы одно развернутое заявление ВАК, где доказательства в виде отчетов и документов в открытом доступе, где сканированные копии своевременно представленных документов о финансовой и иной отчетности? Сканированные письма на имя министра юстиции есть на сайте, а где отчетность? Минюст говорит, что ВАК нарушил законодательство России. А ВАК молчал и инициировал разговоры об армянском и еще каком-то факторе – делает все, чтобы ввести в заблуждение, вместо того, чтобы доказать свою правоту, если таковая вообще существует. Пусть ВАК, если он прав по всем статьям, представит исчерпывающие доказательства того, что в полном соответствии соблюдал законы России, что не получал никогда ни копейки из-за рубежа, чтобы не считаться иностранным агентом, что в его деятельность никогда не вмешивались дипломаты иностранного государства. Пожалуйста. Мы все будем только счастливы.
В России есть масса других организаций азербайджанцев, которые продолжают свою работу. На федеральном уровне – это представительство Фонда Гейдара Алиева, ФНКА АзерРос, АМОР, в Москве и регионах – много других, причем вполне успешно работающих и работавших всегда — помимо некоторых успешных региональных отделений ВАК, АзерРос и АМОР есть еще и «Достлуг», «Бирлик», «Озан», «Одлар Юрду», ЛАСО и т.д.. И в этой истеричной антироссийской эйфории, преследующей цель отвести внимание от катастрофических ошибок Полада Бюльбюльоглу и Ильгара Гаджиева, никто не задается элементарным вопросом: по всей России действуют сотни и сотни азербайджанских организаций, но почему же в таком случае козни изрядно надоевшей всем и реально деструктивной армянской диаспоры были направлены именно против ВАК? Функционирование азербайджанской общины в России мешает армянской диаспоре в целом, потому что мы несем правду, мы ратуем за справедливость и масса примеров, что мы, несмотря на сложности, все же доносим свое слово до российской общественности и властей. Но по логике некоторых крикунов получается, что армянской диаспоре в сговоре с российскими властями удалось завалить почему-то только «дико крутой» ВАК. А что с остальными? Несостыковочка, господа…
"По имеющейся у всех информации, ликвидация ВАК была совершена в строгом соответствии с законодательством РФ. Даже самые лучшие отношения между государствами не дают права российской организации, созданной и действующей по законам России, нарушать законы России"
ВАК реально блистал, когда общенациональному лидеру Гейдару Алиеву удалось сплотить вокруг организации видных, выдающихся и успешных азербайджанцев России. Но в последние годы, когда ВАК добился того, что те самые люди покинули его ряды, масштабы ВАК были раздуты и не соответствовали реальности. Из существующих на бумажке более 70 отделений реально работали 5-7 максимум, да и то не все из них были чисто отделениями ВАК. Создание такого имиджа организации было выгодно тем, кто на этом наживался, кто рапортовал в Баку об успехах, выдавая чужие за свои, получал на это деньги и аккуратно списывал их, тихонечко опуская себе в карман. Определенная кучка людей держалась за ВАК не из-за любви к Родине, поверьте. А просто из-за животного желания не упустить из рук такую удобную кормушку, такой источник халявных денег, когда можно почти ничего не делать и прекрасно при этом облагораживать себя и свою жизнь, создавая бизнес, приобретая движимое и недвижимое имущество, а потом на срежессированных совещаниях состязаться друг с другом, кто за минуту больше всех успеет назвать имя президента и общенационального лидера.
По имеющейся у всех информации, ликвидация ВАК была совершена в строгом соответствии с законодательством РФ. Даже самые лучшие отношения между государствами не дают права российской организации, созданной и действующей по законам России, нарушать законы России. Президенты могут иметь чудесные отношения, в уставе могут быть заявлены самые благородные цели, но это разве дает какой-то организации право игнорировать предписания и законы страны функционирования? Конечно же, нет. Нельзя допускать превращения этого вопроса в вопрос двусторонних отношений. Те, кто призывают к симметричным ответам против русской общины в Азербайджане, совершают очень большую ошибку. Русская община Азербайджана может быть ликвидирована только в случае нарушения законов Азербайджана, как это произошло с ВАК. И это касается не только ее. Ни больше, ни меньше. Закон для всех един. Надо предпринять меры не против русской общины Азербайджана, не против наших братьев и сестер, не против граждан нашей страны, а против кучки предателей в Москве, носящих азербайджанские имена и фамилии, прячущих свое подлое, предательское нутро под нашим священным знаменем. При огромных успехах руководства Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым, достигнутых в отношениях с Россией, при том высоком уровне взаимопонимания и плодотворного сотрудничества, существующего между президентами наших стран и народами, в нынешней катастрофической ситуации с диаспорой прямую ответственность несут те бездельники, подхалимы, любители лозунгов, предатели, тунеядцы, вредители, горе-дипломаты, артисты, шутники, клоуны, от которых азербайджанская диаспора России устала, от которых давно пора избавиться, чтобы не на словах, а на деле сплоченно вести созидательную работу во благо наших стран и народов. А сейчас приходится констатировать, что центральный аппарат ВАК подставил нашу диаспору, сорвал планы у многих региональных отделений, нанес непоправимый ущерб своей бестолковой деятельностью всем, кто от имени ВАК активно занимался общественной деятельностью. Парадоксально, но однажды учреждавший премию Гейдара Алиева ВАК ныне предал наследие великого лидера, так халатно позволив погибнуть его детищу – тому, что было создано им 15-16 лет назад для консолидации азербайджанцев России.
Президент ВАК, академик Фазиль Курбанов в своем заявлении касательно решения Верховного суда призвал не увязывать действия Минюста с результатом давления на него экстремистских антиазербайджанских сил. Да и к слову сказать, посол П.Бюльбюльоглу и исполнительный директор ВАК И.Гаджиев подставили самого академика. Фазиль Курбанов имеет авторитет и уважение среди азербайджанцев России, но он только входил в курс дела, пытался многое исправить и было бы крайне неверно и ошибочно перекладывать на него ответственность за столь нашумевшее решение Верховного суда. Не он довел ВАК до этого состояния. Это однозначно.
Вопрос в другом. Успешность его деятельности может быть обеспечена только при условии создания команды реально активных, патриотичных и порядочных людей, которые будут помогать ему во всем, идти рука об руку во имя поставленных целей и задач. А с такими, как Ильгар Гаджиев – только до ближайшего телеграфного столба. Вызывает совершенно справедливые вопросы тот вопиющий факт, почему умные и деятельные должны оставаться в стороне и наблюдать, как интриган и бездарь на пару рушат наше общее достояние?
Кто больше сделал для донесения справедливой позиции Азербайджана по вопросу армяно-азербайджанского конфликта до российской и мировой общественности – Роман Агаев, Анар Гасанов, Ислам Гусейнов, Олег Кузнецов, Самир Мамедов или Ильгар Гаджиев, который только продавал себе же подобным пост председателя регионального отделения ВАК и списывал незаконно немалые суммы, выделяемые ВАК, вместо реальной и плодотворной работы? Посол тоже выступал в российских СМИ, это правда. Но это – его прямая обязанность как дипломата, за что он получает высокую зарплату от Азербайджанского государства.
Одним словом, в сложившейся ситуации я беру на себя смелость от имени прогрессивных азербайджанцев России заявить, что мы всецело и полностью выражаем готовность поддержать Фазиля Курбанова, протягиваем руку помощи новому президенту ВАК, поддерживаем его старания по поиску наиболее приемлемого выхода из этого положения и просим его лишь об одном – делать ставку на реально способных людей, а не на проходимцев, просим не позволять мастерам интриг и провокаторам впредь ошиваться вокруг родной нам организации. Мы достойны большего и верим, что при правильном подходе к данному острому вопросу мы достигнем желаемого нами результата и продолжим свои благие дела во имя России и Азербайджана.
Мы также очень надеемся на то, что мудрое руководство Азербайджана обратит свои взоры на суть проблемы азербайджанской диаспоры России, сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и в тесном сотрудничестве с российской стороной решительно предотвратит деятельность вышеназванных элементов, оскорбляющих Азербайджан и его президента, предающих наследие великого Гейдара Алиева, наносящих огромный ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном. Повторюсь, эти элементы есть не только в армянской диаспоре России. Если бы все было так просто…
Роман АГАЕВ
Главный редактор
Единого информационного портала азербайджанцев России AzRu.org,
Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения ВАК,
Член Центрального совета ВАК
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