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Застреленный в Киеве оказался советником главы Укрспирта

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 30/5/2017
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Застреленным во вторник на улице Гришко оказался советник председателя "Укрспирта" Виктор Панков. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах. Ранее в полиции отметили, что личность погибшего мужчины установлено. Это - киевлянин, 1968 г.р., однако его имени не сообщили.
"При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев", - говорится в обновленном сообщении. В 2014 году Панков был и.о. директора предприятия.
Как известно, утром 30 мая на улице Гришко, 9 неизвестный из автомобиля "Ауди" застрелил мужчину. Происшествие случилось около 8:16.
Злоумышленник скрылся с места происшествия на "Ауди" красного цвета.


         

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