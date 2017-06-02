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KİYEVDƏ BİR NƏFƏRİ OĞURLAYIB MOSKVAYAAPARMAQ İSTƏYİBLƏR
"Təzadlar" bildirir ki, Kiyevdə bir qrup şəxs keçmiş Rusiya vətəndaşı olan iş adamını oğurlayaraq Moskvaya aparmaq istəyiblər. Həmin dəstə Ukraynanın xüsusi Xidmət Orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Ukraynanın Baş Prokuroru özünün FB səhifəsində yazır:
Прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию. Об этом на своей странице Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко. "Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом ", - сообщил Луценко. "При получении "аванса" в размере 100 000 долларов США, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последние были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - добавил он.
Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа лиц.
По сообщению Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. В пятницу прокуратура Киевской области будет обращаться в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию. Об этом на своей странице Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко. "Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом ", - сообщил Луценко. "При получении "аванса" в размере 100 000 долларов США, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последние были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - добавил он.
Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа лиц.
По сообщению Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. В пятницу прокуратура Киевской области будет обращаться в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
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