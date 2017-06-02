  



Mehriban Əliyeva Memarlar İttifaqının fəxri üzvü seçildi

Mehriban Əliyeva Memarlar İttifaqının fəxri üzvü seçildi

KİYEVDƏ BİR NƏFƏRİ OĞURLAYIB MOSKVAYAAPARMAQ İSTƏYİBLƏR

KİYEVDƏ BİR NƏFƏRİ OĞURLAYIB MOSKVAYAAPARMAQ İSTƏYİBLƏR

Bakı Slavyan Universiteti ləğv olunur?

Bakı Slavyan Universiteti ləğv olunur?

Mehriban Əliyeva Memarlar İttifaqının fəxri üzvü seçildi

Mehriban Əliyeva Memarlar İttifaqının fəxri üzvü seçildi

İNK - Rasim Məmmədov Moskvada Avrasiya beyin mərkəzlərinin toplantısında

İNK - Rasim Məmmədov Moskvada Avrasiya beyin mərkəzlərinin toplantısında

NAZİR RAMİL USUBOVA XƏZƏR RPİ-nin MÜSTƏNTİQİNDƏN ŞOK ŞİKAYƏT – 2-ci YAZI

NAZİR RAMİL USUBOVA XƏZƏR RPİ-nin MÜSTƏNTİQİNDƏN ŞOK ŞİKAYƏT – 2-ci YAZI


﻿

KİYEVDƏ BİR NƏFƏRİ OĞURLAYIB MOSKVAYAAPARMAQ İSTƏYİBLƏR

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 2/6/2017
image here

"Təzadlar" bildirir ki, Kiyevdə bir qrup şəxs keçmiş Rusiya vətəndaşı olan iş adamını oğurlayaraq Moskvaya aparmaq istəyiblər. Həmin dəstə Ukraynanın xüsusi Xidmət Orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Ukraynanın Baş Prokuroru özünün FB səhifəsində yazır:
Прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию. Об этом на своей странице Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко. "Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн ​​долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом ", - сообщил Луценко. "При получении "аванса" в размере 100 000 долларов США, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последние были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - добавил он.
Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа лиц.
По сообщению Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. В пятницу прокуратура Киевской области будет обращаться в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
KİYEVDƏ BİR NƏFƏRİ OĞURLAYIB MOSKVAYAAPARMAQ İSTƏYİBLƏR


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Ağ Ev-dən ABŞ Ali Məhkəməsinə müraciət

12:39 Ağ Ev-dən ABŞ Ali Məhkəməsinə müraciət

Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

16:19 Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

NAZİR RAMİL USUBOVA XƏZƏR RPİ-nin MÜSTƏNTİQİNDƏN ŞOK ŞİKAYƏT – 1-ci YAZI

15:16
NAZİR RAMİL USUBOVA XƏZƏR RPİ-nin MÜSTƏNTİQİNDƏN ŞOK ŞİKAYƏT – 1-ci YAZI

İNK - Rasim Məmmədov Moskvada Avrasiya beyin mərkəzlərinin toplantısında

10:40
İNK - Rasim Məmmədov Moskvada Avrasiya beyin mərkəzlərinin toplantısında

Əfqanıstanda 11 silahlı terrorçu edam ediləcək

19:17 Əfqanıstanda 11 silahlı terrorçu edam ediləcək

Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

10:17 Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

Rusiya Antalyaya uçuşları bərpa etdi

08:56 Rusiya Antalyaya uçuşları bərpa etdi

Застреленный в Киеве оказался советником главы Укрспирта

15:29
Застреленный в Киеве оказался советником главы Укрспирта

İnternetdə məşhurlaşan Çinarə:

19:08 İnternetdə məşhurlaşan Çinarə: "Açıq-saçıq geyinəndə də söz edirlər" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.