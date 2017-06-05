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BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN ŞOK ƏMƏLLƏRİ ÜZƏ ÇIXDI-YENİLƏNDİ
Нужна ли смертная казнь — интервью с Ильхамом Рагимовым
Целесообразность, справедливость и нравственность применения смертной казни всегда было самой важной и спорной темой, обсуждаемой в любом обществе. Ведь, все — таки, речь идет о лишении человека самого ценного и дорогого из всех благ, существующих в жизни. Хотя у нас уже 20 лет этого наказания нет, тем не менее, довольно часто из уст — и не только юристов, но и политиков, а также представителей общественности слышатся голоса о необходимости смертной казни. Изредка этот вопрос поднимается даже на уровне парламента страны отдельными депутатами.
— Неужели возможен возврат к этому самому жестокому из всех видов наказания человека за совершение преступления, пусть даже самого жестокого? С этим вопросом мы решили обратиться к доктору юридических наук, профессору Ильхаму Рагимову.
— Поставленный Вами вопрос включает в себя очень много других вопросов, как теоретического, так и практического характера. Поэтому я попробую ответить на них, не претендуя, естественно, на исчерпывающее изложение проблемы, а тем более, на истинность и бесспорность своих взглядов и мыслей. Напротив, хочу поделиться с уважаемым читателем, как можно более доступным и простым языком, и тем самым предоставить каждому возможность самому ответить на вечный вопрос человечества: быть или не быть смертной казни? Отмечу сразу, что мы встречаемся со смертной казнью у самых различных народов, на всех ступенях культуры, при всех различных и при самых разнообразных условиях жизни. Поэтому, если даже история не сохранила каких — либо свидетельств о каком — либо народе, кроме формы, метода, способа исполнения смертной казни, то этого достаточно, чтобы сложилось ясное представление об уровне развития этого народа на определенном этапе исторического процесса. Сегодня в разных странах этой высшей мере наказания, то есть, к лишению преступника жизни, отношение различное. В одних она запрещена вовсе, в других применяется только при чрезвычайных обстоятельствах, в третьих сохранена в законе, но, фактически, не применяется. Наконец, немало стран, где смертная казнь применяется довольно широко. По данным Международной Амнистии, за 2008 г. около 8864 преступникам была назначена смертная казнь в 52 странах, из которых не менее 2390 человек были казнены в 25 странах мира. Интересно будет знать, что из всех этих казней на Китай пришлось — 72 %. За последние 10 лет количество казней в этой стране доходило до 10 000 в год. Иран занимает 2 –е место в мире после Китая. Так, за 2009 г. в этой стране было казнено не менее 388 человек. В Южной Корее с 1948 — по 1998 гг., то есть за 50 лет, казнено более 900 чел. Что касается стран постсоветского пространства, то особо следует отметить Казахстан, который в конце 90 – х годов занимал одно из первых мест в мире по количеству казней.
— Но, если это наказание полезно, то почему многие страны, в том числе и мы, отказались от смертной казни? Можем поставить вопрос и по — другому: Если лишение человека жизни, даже совершившего самое страшное преступление, бессмысленно с точки зрения его полезности, зачем тогда остальные страны от него не отказываются?
— На самом деле, причин для применения смертной казни, достаточно много, так же как и для отказа от нее. Так, например, трудно понять причины существования этой меры в Японии без уяснения особенностей культуры и психологии этого народа, которые обусловлены спецификой менталитета и психологии японцев, неразрывно связанной с многовековыми традициями и обычаями страны. А от исторически сложившихся атрибутов общественной жизни в Японии отказываться не принято. Жесткая система наказаний, в том числе смертная казнь, которая очень широко применяется, сохраняется в странах с сильной исламской традицией, основанной на Коране. Я имею в виду, в первую очередь, такие страны, как Саудовская Аравия, Иран, Судан, Ирак, Нигерия. В Америке сохранение смертной казни в некоторых штатах обусловлено не национальными традициями, не религией, а криминогенной ситуацией, то есть состоянием, в первую очередь, умышленных убийств в стране. Именно по этой же причине, пока еще не решили окончательно, как быть с этим наказанием, те страны, где существует мораторий на смертную казнь — Россия. Турция, Пакистан и др. Проще говоря, состояние преступности не позволяет пока еще отказаться от смертной казни.
— По какой же причине наша страна отказалась от смертной казни, правильно ли мы поступили?
— Как известно, именно европейцы первыми пошли по пути отказа от смертной казни, хотя следует отметить, что мрачная эпоха господства этого наказания была как раз в государствах Европы. В свое время смертная казнь залила кровью и застилала дымом костров все государства германо-романского мира. К примеру, в Англии при королеве Елизавете I было казнено, как минимум, 18 тыс. человек. В Германии один только судья фон Карпцов подписал около 20 тыс. смертных приговоров. Трудно поверить, что еще в начале XIX в. смертная казнь в Британии полагалась даже за мелкую кражу, а также за бродяжничество и нищенство.
Все это я говорю к тому, что исторический путь к отмене смертной казни в Европе был очень трудным, долгим и кровавым. Ориентировочно этот процесс начался в XIX веке. Все страны Европы в течение этого периода неоднократно отказывались, а затем вновь восстанавливали смертную казнь. Сегодня европейцы считают, что лишение жизни человека уже не соответствует их уровню нравственного сознания и развития. Ну а теперь, перейдем к нашей стране. Институт смертной казни уже давно вышел за пределы уголовной политики и всегда был проблемой государственной политики, то есть принятие решения относительно этого наказания часто связывалось не только с реальной криминогенной ситуацией, с национальными традициями, обычаями и религией народа, с нравственным состоянием и уровнем сознания общества, а сложившейся конкретной политической ситуацией. Развал СССР создал новую правовую ситуацию, поставившую ее перед необходимостью отмены смертной казни в постсоветских республиках. Не потому, что изменилась криминогенная ситуация, уменьшилась насильственная преступность, убийства, а потому, что начался процесс вступления суверенных республик в Совет Европы, который требовал отказаться от этой меры наказания. При этом, хочу особо подчеркнуть, что условия Совета Европы излишне категоричны. Привожу вам дословно, что написано в Протоколе №6: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни и казнен». Как видим, требование Совета Европы носит характер сильного политического давления: или откажись от смертной казни или вам не видеть Европы, как ушей своих. А нашей стране, в то время, Совет Европы был жизненно необходим для поддержки в справедливом решении нашей больной Карабахской проблемы в рамках норм международного права. Вот почему с политической точки зрения мы тогда поступили правильно, хотя сегодня с каждым днем убеждаемся в беспомощности, в беззубости и предвзятости этой организации.
— А не с политической точки зрения? Если бы не было политической необходимости, тогда бы мы не отказались от смертной казни?
— Для отмены смертной казни в любом обществе должны созреть экономические, социальные, криминогенные, религиозные, политические, нравственные условия. Поэтому я полагаю, что ее отмена в нашей стране так же, как и в других странах не только постсоветского пространства, но и в государствах восточной Европы, когда — то входивших в социалистический лагерь, с точки зрения криминогенной обстановки, и других обстоятельств, была преждевременной. Нельзя не учитывать также отрицательное отношение общественного мнения, с которым нельзя не считаться, к отмене этого наказания. Европейцы, требуя отказаться от смертной казни, не учли, пока что, существующий низкий уровень нравственного сознания народов, вышедших только что из тоталитарного режима и не освоившего еще сути гражданского общества и правовой государственности.
— То есть, Вы — за сохранение смертной казни, а , точнее, за ее возврат?
— При определении своего отношения к смертной казни, я разделяю два вопроса, на которые следует дать ответ: нужна ли смертная казнь вообще и за какие конкретно преступления следует ее применять? Поддерживая в целом идею отказа от смертной казни, как отвратительной меры, я полагаю, что в современных условиях, общество не только у нас, но и во многих странах мира не готово к отмене смертной казни конкретно за убийство с жестокостью и с тяжелыми последствиями. Всего за год, по официальным данным (2011 г.), на планете в результате криминогенных действий погибло почти 500 тыс. чел. На долю нашей страны приходится чуть более 200 убийств.
— Вы хотите сказать, что смертная казнь полезна для борьбы с умышленными убийствами?
— Дело в том, что количественных показателей, которые дали бы возможность измерить полезность смертной казни или ее бесполезность, установить невозможно. Можно привести достаточно данных, подтверждающих, что в некоторых странах отмена смертной казни привела к росту убийств. Например, мораторий на применение смертной казни в России был ознаменован резким ростом числа убийств в России: с 20 000 до 32 тыс. ежегодно.
Для ясности давайте попробуем опереться на статистику тех стран, где существует смертная казнь и где она отменена. Уровень убийств в США в 2006 г. составил — 5,7 на 100 тыс., в России — 19,2, в Японии — 0,5, в Германии — 1,1, в Индии — 3,4, а в Польше — 5,6. Обратите внимание, что США, Индия и Япония применяют смертную казнь, а Россия, Польша и Германия — нет. Получается, что у Японии, которая имеет смертную казнь, самый низкий показатель, в то время как в России и Польше, не применяющих эту меру наказания, этот показатель достаточно высокий. Эти показатели я привел сознательно для того, чтобы сказать, что убедительно свидетельствующих данных относительно полезности или бесполезности смертной казни в борьбе с умышленными убийствами ни теоретически, ни практически определить невозможно.
— Но зачем тогда человека, даже убийцу, лишать жизни, если мы не достигаем поставленной цели?
— Дело в том, что мы должны исходить из реальных объективных возможностей смертной казни как наказания, не требуя от нее то, на что она по природе своей не способна. Достаточно того, что само существование смертной казни, по данным психологов, способно противостоять намерению совершать убийства. Давайте понаблюдаем, к чему приводит отказ от смертной казни. Во — первых, если даже статистика не показывает роста убийств, но они сегодня характеризуются особой жестокостью и тяжелыми последствиями. Современная наша жизнь столкнулась с такими убийствами, которые превосходят по жестокости фильмы, где кровь льется рекой: сожжение сопротивляющихся жертв сигаретами и раскаленным добела металлом, отрезание у женщин интимных мест, отпиливание пальцев на руках и ногах у жертв и т.д. Разве вы не обратили внимание на то, как все чаще и чаще мы слышим у нас о таких формах убийств, с которыми ранее практически не встречались. Речь идет о таком способе и методе убийства, как отрезание головы своей жены или другой жертвы. Безусловно, с формулой «жизнь за жизнь» идти в каждом убийстве нельзя. Однако есть такие умышленные убийства с такой жестокостью, с такими последствиями, что смертную казнь за них не может заменить ни одно другое наказание, с сточки зрения ее предупредительных возможностей. Одним словом, все больше и больше совершается убийств какой — то запредельной, патологической жестокости. Из средств массовой информации общественность узнала об одном убийстве, совершенном совсем недавно в Баку (март 2017 г.). Стало известно, что мужчина, после того, как нанес несколько ножевых ударов женщине в область горла и лица, затем перерезал горло ее сыну и дочери. Тела всех убитых поместил в багажник машины и увез. Потом был арестован. Вот, как поступить с этим убийцей? Мы ведь не учитываем также, что отказ от смертной казни без на то объективных условий, приводит к реанимации нелегальных форм расправы, имеющих внесудебный характер, то есть «уход со сцены» смертной казни приводит к самосудам, заказным убийствам, кровной мести. Иначе говоря, законодательную смертную казнь, после ее отмены, замещает самодеятельная смертная казнь. И это, кстати, сейчас имеет место, что приводит к увеличению умышленных убийств. Наконец, кроме прочего, необходимо учитывать, что сохранение смертной казни — это своеобразный уголовно — правовой способ восстановления социальной справедливости. Именно поэтому общественное мнение всегда было и сейчас за сохранение этой меры за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. В течение уже 5 лет я провожу свободное социологическое исследование по изучению мнения людей относительно судьбы смертной казни. На сегодня из 3576 опрошенных — 87 % за возврат к смертной казни именно за убийство.
— Насколько известно, существуют ведь и сильные аргументы против применения смертной казни, раз от нее отказались многие страны.
— Согласен. В частности, один из самых признанных аргументов противников смертной казни следующий: Бог создал человека, Он дал ему жизнь, значит, только Он может эту жизнь отнять. Но ведь Бог не давал свое право отнимать жизнь человека убийце. Почему же тогда Всевышний может запретить отнимать жизнь убийце. Во всех Божественных посланиях Вы не найдете нигде запрета на лишение жизни человека, который совершает умышленное убийство. Наоборот Бог требует возмездие убийцам. Суть следующего аргумента против смертной казни заключается в том, что возможны судебные ошибки, т.е. может случиться так, что человека приговорили к смерти, казнили, а потом оказалось, что он не виновен. Такие факты, действительно, могут иметь место. Однако, речь идет о применении смертной казни в тех случаях, когда вина доказана на 100 %, т.е. уже нет никаких сомнений, даже на 001 %. Например, когда убийцу застали на месте преступления. Или, когда убийство было совершено в присутствии нескольких свидетелей. Кроме того, я ведь предлагаю применять смертную казнь не всем убийцам, а только в том случае, когда убийство совершено с особой жестокостью, и обязательно с тяжелыми последствиями, то есть когда количество жертв превышает более 2 человек. Поэтому, для этого в законодательстве должно быть два вида наказания – смертная казнь и пожизненное лишение свободы. В зависимости от вышеуказанных мною условий применяется то или иное наказание. Вот, пожалуй, основные аргументы против смертной казни, хотя существуют еще и другие.
— Наконец, хочу задать Вам последний вопрос, который сам по себе напрашивается после Ваших рассуждений: каково будущее смертной казни?
– Хотим мы этого или нет, вопрос о возврате этого наказания всегда будет на повестке дня тех стран, которые от нее отказались по политическим соображениям, не имея для этого объективных оснований. Например, президент Турции, где существует мораторий на смертную казнь, неоднократно поднимал вопрос о восстановлении исполнения смертной казни. Такое же заявление было сделано и президентом Пакистана, и даже премьер — министром Венгрии. Что касается тех стран, которые на сегодняшний день сохранили смертную казнь, полагаю, что они еще больше убедятся в правильности своей позиции.
Minval.az
— Неужели возможен возврат к этому самому жестокому из всех видов наказания человека за совершение преступления, пусть даже самого жестокого? С этим вопросом мы решили обратиться к доктору юридических наук, профессору Ильхаму Рагимову.
— Поставленный Вами вопрос включает в себя очень много других вопросов, как теоретического, так и практического характера. Поэтому я попробую ответить на них, не претендуя, естественно, на исчерпывающее изложение проблемы, а тем более, на истинность и бесспорность своих взглядов и мыслей. Напротив, хочу поделиться с уважаемым читателем, как можно более доступным и простым языком, и тем самым предоставить каждому возможность самому ответить на вечный вопрос человечества: быть или не быть смертной казни? Отмечу сразу, что мы встречаемся со смертной казнью у самых различных народов, на всех ступенях культуры, при всех различных и при самых разнообразных условиях жизни. Поэтому, если даже история не сохранила каких — либо свидетельств о каком — либо народе, кроме формы, метода, способа исполнения смертной казни, то этого достаточно, чтобы сложилось ясное представление об уровне развития этого народа на определенном этапе исторического процесса. Сегодня в разных странах этой высшей мере наказания, то есть, к лишению преступника жизни, отношение различное. В одних она запрещена вовсе, в других применяется только при чрезвычайных обстоятельствах, в третьих сохранена в законе, но, фактически, не применяется. Наконец, немало стран, где смертная казнь применяется довольно широко. По данным Международной Амнистии, за 2008 г. около 8864 преступникам была назначена смертная казнь в 52 странах, из которых не менее 2390 человек были казнены в 25 странах мира. Интересно будет знать, что из всех этих казней на Китай пришлось — 72 %. За последние 10 лет количество казней в этой стране доходило до 10 000 в год. Иран занимает 2 –е место в мире после Китая. Так, за 2009 г. в этой стране было казнено не менее 388 человек. В Южной Корее с 1948 — по 1998 гг., то есть за 50 лет, казнено более 900 чел. Что касается стран постсоветского пространства, то особо следует отметить Казахстан, который в конце 90 – х годов занимал одно из первых мест в мире по количеству казней.
— Но, если это наказание полезно, то почему многие страны, в том числе и мы, отказались от смертной казни? Можем поставить вопрос и по — другому: Если лишение человека жизни, даже совершившего самое страшное преступление, бессмысленно с точки зрения его полезности, зачем тогда остальные страны от него не отказываются?
— На самом деле, причин для применения смертной казни, достаточно много, так же как и для отказа от нее. Так, например, трудно понять причины существования этой меры в Японии без уяснения особенностей культуры и психологии этого народа, которые обусловлены спецификой менталитета и психологии японцев, неразрывно связанной с многовековыми традициями и обычаями страны. А от исторически сложившихся атрибутов общественной жизни в Японии отказываться не принято. Жесткая система наказаний, в том числе смертная казнь, которая очень широко применяется, сохраняется в странах с сильной исламской традицией, основанной на Коране. Я имею в виду, в первую очередь, такие страны, как Саудовская Аравия, Иран, Судан, Ирак, Нигерия. В Америке сохранение смертной казни в некоторых штатах обусловлено не национальными традициями, не религией, а криминогенной ситуацией, то есть состоянием, в первую очередь, умышленных убийств в стране. Именно по этой же причине, пока еще не решили окончательно, как быть с этим наказанием, те страны, где существует мораторий на смертную казнь — Россия. Турция, Пакистан и др. Проще говоря, состояние преступности не позволяет пока еще отказаться от смертной казни.
— По какой же причине наша страна отказалась от смертной казни, правильно ли мы поступили?
— Как известно, именно европейцы первыми пошли по пути отказа от смертной казни, хотя следует отметить, что мрачная эпоха господства этого наказания была как раз в государствах Европы. В свое время смертная казнь залила кровью и застилала дымом костров все государства германо-романского мира. К примеру, в Англии при королеве Елизавете I было казнено, как минимум, 18 тыс. человек. В Германии один только судья фон Карпцов подписал около 20 тыс. смертных приговоров. Трудно поверить, что еще в начале XIX в. смертная казнь в Британии полагалась даже за мелкую кражу, а также за бродяжничество и нищенство.
Все это я говорю к тому, что исторический путь к отмене смертной казни в Европе был очень трудным, долгим и кровавым. Ориентировочно этот процесс начался в XIX веке. Все страны Европы в течение этого периода неоднократно отказывались, а затем вновь восстанавливали смертную казнь. Сегодня европейцы считают, что лишение жизни человека уже не соответствует их уровню нравственного сознания и развития. Ну а теперь, перейдем к нашей стране. Институт смертной казни уже давно вышел за пределы уголовной политики и всегда был проблемой государственной политики, то есть принятие решения относительно этого наказания часто связывалось не только с реальной криминогенной ситуацией, с национальными традициями, обычаями и религией народа, с нравственным состоянием и уровнем сознания общества, а сложившейся конкретной политической ситуацией. Развал СССР создал новую правовую ситуацию, поставившую ее перед необходимостью отмены смертной казни в постсоветских республиках. Не потому, что изменилась криминогенная ситуация, уменьшилась насильственная преступность, убийства, а потому, что начался процесс вступления суверенных республик в Совет Европы, который требовал отказаться от этой меры наказания. При этом, хочу особо подчеркнуть, что условия Совета Европы излишне категоричны. Привожу вам дословно, что написано в Протоколе №6: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни и казнен». Как видим, требование Совета Европы носит характер сильного политического давления: или откажись от смертной казни или вам не видеть Европы, как ушей своих. А нашей стране, в то время, Совет Европы был жизненно необходим для поддержки в справедливом решении нашей больной Карабахской проблемы в рамках норм международного права. Вот почему с политической точки зрения мы тогда поступили правильно, хотя сегодня с каждым днем убеждаемся в беспомощности, в беззубости и предвзятости этой организации.
— А не с политической точки зрения? Если бы не было политической необходимости, тогда бы мы не отказались от смертной казни?
— Для отмены смертной казни в любом обществе должны созреть экономические, социальные, криминогенные, религиозные, политические, нравственные условия. Поэтому я полагаю, что ее отмена в нашей стране так же, как и в других странах не только постсоветского пространства, но и в государствах восточной Европы, когда — то входивших в социалистический лагерь, с точки зрения криминогенной обстановки, и других обстоятельств, была преждевременной. Нельзя не учитывать также отрицательное отношение общественного мнения, с которым нельзя не считаться, к отмене этого наказания. Европейцы, требуя отказаться от смертной казни, не учли, пока что, существующий низкий уровень нравственного сознания народов, вышедших только что из тоталитарного режима и не освоившего еще сути гражданского общества и правовой государственности.
— То есть, Вы — за сохранение смертной казни, а , точнее, за ее возврат?
— При определении своего отношения к смертной казни, я разделяю два вопроса, на которые следует дать ответ: нужна ли смертная казнь вообще и за какие конкретно преступления следует ее применять? Поддерживая в целом идею отказа от смертной казни, как отвратительной меры, я полагаю, что в современных условиях, общество не только у нас, но и во многих странах мира не готово к отмене смертной казни конкретно за убийство с жестокостью и с тяжелыми последствиями. Всего за год, по официальным данным (2011 г.), на планете в результате криминогенных действий погибло почти 500 тыс. чел. На долю нашей страны приходится чуть более 200 убийств.
— Вы хотите сказать, что смертная казнь полезна для борьбы с умышленными убийствами?
— Дело в том, что количественных показателей, которые дали бы возможность измерить полезность смертной казни или ее бесполезность, установить невозможно. Можно привести достаточно данных, подтверждающих, что в некоторых странах отмена смертной казни привела к росту убийств. Например, мораторий на применение смертной казни в России был ознаменован резким ростом числа убийств в России: с 20 000 до 32 тыс. ежегодно.
Для ясности давайте попробуем опереться на статистику тех стран, где существует смертная казнь и где она отменена. Уровень убийств в США в 2006 г. составил — 5,7 на 100 тыс., в России — 19,2, в Японии — 0,5, в Германии — 1,1, в Индии — 3,4, а в Польше — 5,6. Обратите внимание, что США, Индия и Япония применяют смертную казнь, а Россия, Польша и Германия — нет. Получается, что у Японии, которая имеет смертную казнь, самый низкий показатель, в то время как в России и Польше, не применяющих эту меру наказания, этот показатель достаточно высокий. Эти показатели я привел сознательно для того, чтобы сказать, что убедительно свидетельствующих данных относительно полезности или бесполезности смертной казни в борьбе с умышленными убийствами ни теоретически, ни практически определить невозможно.
— Но зачем тогда человека, даже убийцу, лишать жизни, если мы не достигаем поставленной цели?
— Дело в том, что мы должны исходить из реальных объективных возможностей смертной казни как наказания, не требуя от нее то, на что она по природе своей не способна. Достаточно того, что само существование смертной казни, по данным психологов, способно противостоять намерению совершать убийства. Давайте понаблюдаем, к чему приводит отказ от смертной казни. Во — первых, если даже статистика не показывает роста убийств, но они сегодня характеризуются особой жестокостью и тяжелыми последствиями. Современная наша жизнь столкнулась с такими убийствами, которые превосходят по жестокости фильмы, где кровь льется рекой: сожжение сопротивляющихся жертв сигаретами и раскаленным добела металлом, отрезание у женщин интимных мест, отпиливание пальцев на руках и ногах у жертв и т.д. Разве вы не обратили внимание на то, как все чаще и чаще мы слышим у нас о таких формах убийств, с которыми ранее практически не встречались. Речь идет о таком способе и методе убийства, как отрезание головы своей жены или другой жертвы. Безусловно, с формулой «жизнь за жизнь» идти в каждом убийстве нельзя. Однако есть такие умышленные убийства с такой жестокостью, с такими последствиями, что смертную казнь за них не может заменить ни одно другое наказание, с сточки зрения ее предупредительных возможностей. Одним словом, все больше и больше совершается убийств какой — то запредельной, патологической жестокости. Из средств массовой информации общественность узнала об одном убийстве, совершенном совсем недавно в Баку (март 2017 г.). Стало известно, что мужчина, после того, как нанес несколько ножевых ударов женщине в область горла и лица, затем перерезал горло ее сыну и дочери. Тела всех убитых поместил в багажник машины и увез. Потом был арестован. Вот, как поступить с этим убийцей? Мы ведь не учитываем также, что отказ от смертной казни без на то объективных условий, приводит к реанимации нелегальных форм расправы, имеющих внесудебный характер, то есть «уход со сцены» смертной казни приводит к самосудам, заказным убийствам, кровной мести. Иначе говоря, законодательную смертную казнь, после ее отмены, замещает самодеятельная смертная казнь. И это, кстати, сейчас имеет место, что приводит к увеличению умышленных убийств. Наконец, кроме прочего, необходимо учитывать, что сохранение смертной казни — это своеобразный уголовно — правовой способ восстановления социальной справедливости. Именно поэтому общественное мнение всегда было и сейчас за сохранение этой меры за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. В течение уже 5 лет я провожу свободное социологическое исследование по изучению мнения людей относительно судьбы смертной казни. На сегодня из 3576 опрошенных — 87 % за возврат к смертной казни именно за убийство.
— Насколько известно, существуют ведь и сильные аргументы против применения смертной казни, раз от нее отказались многие страны.
— Согласен. В частности, один из самых признанных аргументов противников смертной казни следующий: Бог создал человека, Он дал ему жизнь, значит, только Он может эту жизнь отнять. Но ведь Бог не давал свое право отнимать жизнь человека убийце. Почему же тогда Всевышний может запретить отнимать жизнь убийце. Во всех Божественных посланиях Вы не найдете нигде запрета на лишение жизни человека, который совершает умышленное убийство. Наоборот Бог требует возмездие убийцам. Суть следующего аргумента против смертной казни заключается в том, что возможны судебные ошибки, т.е. может случиться так, что человека приговорили к смерти, казнили, а потом оказалось, что он не виновен. Такие факты, действительно, могут иметь место. Однако, речь идет о применении смертной казни в тех случаях, когда вина доказана на 100 %, т.е. уже нет никаких сомнений, даже на 001 %. Например, когда убийцу застали на месте преступления. Или, когда убийство было совершено в присутствии нескольких свидетелей. Кроме того, я ведь предлагаю применять смертную казнь не всем убийцам, а только в том случае, когда убийство совершено с особой жестокостью, и обязательно с тяжелыми последствиями, то есть когда количество жертв превышает более 2 человек. Поэтому, для этого в законодательстве должно быть два вида наказания – смертная казнь и пожизненное лишение свободы. В зависимости от вышеуказанных мною условий применяется то или иное наказание. Вот, пожалуй, основные аргументы против смертной казни, хотя существуют еще и другие.
— Наконец, хочу задать Вам последний вопрос, который сам по себе напрашивается после Ваших рассуждений: каково будущее смертной казни?
– Хотим мы этого или нет, вопрос о возврате этого наказания всегда будет на повестке дня тех стран, которые от нее отказались по политическим соображениям, не имея для этого объективных оснований. Например, президент Турции, где существует мораторий на смертную казнь, неоднократно поднимал вопрос о восстановлении исполнения смертной казни. Такое же заявление было сделано и президентом Пакистана, и даже премьер — министром Венгрии. Что касается тех стран, которые на сегодняшний день сохранили смертную казнь, полагаю, что они еще больше убедятся в правильности своей позиции.
Minval.az
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