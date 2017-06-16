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Сенат США внес правки в проект закона о новых санкциях против России

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Tarix: 16/6/2017
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Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России и Ирана, внеся несколько поправок в одобренный накануне документ об ужесточении штрафных мер против РФ. Об этом пишет DW.com. В соответствии с первой правкой, санкции не коснутся сотрудничества по линии NASA и коммерческих космических запусков, поскольку при производстве американских ракет Atlas V и Antares используются российские ракетные двигатели, сообщает интернет-сайт телеканала CNN.
Вторая поправка подтверждает стратегическую важность и приверженность США 5-й статье Устава НАТО, согласно которой нападение на любое из государств Североатлантического альянса считается агрессией против всего блока.
Помимо новых штрафных мер против России, законопроект расширяет санкции против Ирана. Одобренный Сенатом документ также позволяет Конгрессу США подвергнуть проверке любое решение Белого дома о приостановке либо отмене санкционных мер.
"Окончательным арбитром в вопросе об ослаблении санкций в случае необходимости будет не президент, а Конгресс. Любая мысль президента о том, что он сможет снять санкции самостоятельно, благодаря этому закону станет неосуществимой", - заявил сенатор Чак Шумер.
Санкции против Москвы стали ответом на ее вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году, а также за аннексию Россией украинского полуострова Крым и действия РФ в Сирии, уточняет CNN. Закон вступит в силу только после того, как его примет Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.
(tezadlar.az)


         

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