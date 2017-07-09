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Заказчики убийства Немцова известны, но...

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 9/7/2017
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Адвокат отметил, что даже из хода следствия понятно, что заказчик убийства - руководство Республики Чечня
Вердикт суда "дает ответ на вопрос, кто убил Бориса Немцова, но только в качестве исполнителя", заявил адвокат Марк Фейгин в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Это точно исполнители. Проблема заключается в том, что имя заказчика не было названо в суде. Этот вердикт не дает оснований для привлечения главного заказчика этого убийства к уголовной ответственности, их несколько. Этот вердикт с одной стороны, дает ответ на вопрос, кто убил Бориса Немцова, но только в качестве исполнителя", - заявил Фейгин. Как отметил адвокат, окончательно выяснить вопрос, кто убил Немцова, не удалось.
"Они (заказчики, - ред.) известны, даже из хода следствия, они более-менее понятны, но суд не хочет их устанавливать, потому что есть прямое указание Кремля не делать этого. Заказчики многократно назывались, это руководство Республики Чечня, но поскольку они пользуются индульгенцией на такого рода действия со стороны Кремля, то они не привлечены к ответственности", - объяснил адвокат.
Как сообщалось, Коллегия присяжных огласила вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова: киллер Заур Дадаев признан виновным в том, что совершил покушение на оппозиционера. Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В Московском окружном военном суде России 3 октября 2016 года начались слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Эскерханов отслеживал маршруты Немцова. Кроме того, следствие предполагает, что убийство Немцова заказал Руслан Мухудинов. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство. С ноября 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.


         

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