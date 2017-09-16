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75-летию Муслима Магомаева: «Ey, əziz anam, Azərbaycan!..»
Tezadlar.az собшает что, «Ey, əziz anam, Azərbaycan!..» - под аплодисменты благодарных слушателей, истосковавшихся по любимому Артисту, чарующий голос Муслима Магомаева вновь заполнил всё пространство зала и могучей волной дошёл до сердца каждого....
..Так в Доме Культуры израильского города Афула начался вечер, посвящённый 75-летию Муслима Магомаева, на который собрались гости – почитатели таланта великого азербайджанского певца, представители самых разных общин со всех концов Израиля. Вечер был организован Азербайджанским культурным центром ассоциации «АзИз» совместно с муниципалитетом израильского города Афула и администрацией персонального интернет-сайта Муслима Магомаева.
Творчество Муслима Магомаева всегда было и остается связующим звеном, объединяющим страны и народы. Символично, что дата проведения вечера совпала со знаменательным событием – в тот же день в Москве, в Леонтьевском переулке, на доме, где жил Муслим Магометович, была открыта мемориальная доска. И несмотря на то, что эти два события разделяют тысячи километров, любящие Муслима Магомаева сердца бьются в унисон, где бы они ни находились.
Доказательством тому могут служить выступления гостей вечера, которые не только признавались в своей искренней любви к Певцу и Музыканту, но и подчёркивали, что его уникальный дар до сих пор оказывает огромное влияние на слушателей разных поколений, проникая в сердца всё новых и новых почитателей и освещая их солнцем своего безграничного таланта.
Открывая вечер, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о жизненном пути, и необыкновенном творческом и человеческом обаянии великого певца. Заместитель мэра города Кирият - Бялик Нахум Рачевски оставил запись в книге отзывов: «Я очень рад присутствовать на концерте, посвящённом самому любимому и знаменитому артисту – Муслиму Магомаеву.» Первый Вице-мэр города Афулы Михаил Баркан поблагодарил за приглашение и сказал, что Муслим Магомаев был и остаётся его кумиром и он рад присутствию на юбилейном вечере, начальник Управления абсорбции Афулы Светлана Черкасова сказала, что получила удовольствие, как от «живого» концерта великого Магомаева. На концерте так же присутствовали начальник отдела социального обеспечения муниципалитета Афулы Эли Баниас, главы отделения «АзИз» Кирьят Бялика Севин Ханукаев и города Нетании Томер Алиев. Томер Алиев, которого уже называют "голосом "АзИз"", исполнил несколько песен из репертуара Магомаева. Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о жизненном пути, и необыкновенном творческом и человеческом обаянии великого певца.
Генеральный директор международной ассоциации Израиль - Азербайджан «АзИз» Лев Спивак заметил: "...вечера памяти всеми любимого Муслима Магомаева "АзИз" организует практически ежегодно, но самые яркие и запоминающиеся, были организованны людьми, непосредственно соприкасавшимися с Маэстро. Это первый главный редактор русской редакции АзТВ Нина Яровая, профессиональный оперный режиссер Рахель Каминкер, знаменитый конферансье Ален Катрих, много лет работавший с Муслимом. Сегодняшний вечер продолжит эту добрую традицию..."
Сценарий вечера был подготовлен администрацией интернет-сайта Муслима Магомаева http://magomaev.info, который предоставил необходимые материалы. Этот сайт, созданный самим музыкантом, по праву называют виртуальной Академией искусства. Отрадно то, что и сегодня сайт, на котором размещена огромная коллекция записей, фильмов и телепередач, фотографий, картин и публикаций; продолжает жить и продлевает жизнь своего создателя, притягивая к себе любителей хорошей музыки и настоящего искусства, среди которых немало молодых людей со всего мира.
Весь вечер звучал любимый голос. Муслим Магомаев с экрана обращался к зрителям и, конечно, пел. Удивительное ощущение присутствия артиста в зале не покидало никого. Это был концерт, в котором прозвучали произведения разных жанров - именно так певец выстраивал свои выступления на протяжении многих лет. Оперные арии сменялись итальянскими песнями, за которыми следовали песни на военную тематику и песни из мюзиклов. Особое внимание было уделено композиторскому дару М.Магомаева, а также истокам и преемственности поколений. С дедом певца, Муслимом Магомаевым старшим, основоположником азербайджанской классической музыки, 132-ой день рождения, которого будет отмечаться 18 сентября, внук будто связан невидимыми узами.
Наряду с авторскими песнями, звучала музыка из кинофильмов и пронзительные инструментальные мелодии, вошедшие в диск «Импровизации».
Была отмечена и великолепная актёрская работа Муслима Магомаева – исполнение роли Низами в одноимённом фильме Э.Кулиева. Прозвучали воспоминания коллег артиста, которые отмечали его особые человеческие качества – высочайший профессионализм и природную скромность, беззаветное служение искусству и подлинную интеллигентность, щедрость и искренность.
Ни один концерт Муслима Магомаева не обходился без нескончаемых аплодисментов. И на этом вечере после каждого исполненного номера зрители, как когда-то, выражали своё восхищение и свою благодарность искренними аплодисментами. В финале концерта вовремя исполнения песни «С рождения до вечности», давшей название вечеру, весь зал встал в едином порыве, чтобы отдать дань памяти и уважения великому сыну Азербайджана.
Секрет успеха вечера в его удивительной атмосфере. Сердца зрителей снова оказались в плену у Юбиляра, певца и музыканта Муслима Магомаева, который годы и десятилетия спустя всё также «любим, всесилен и могуч».
Сегодня только от нас зависит, будут ли его знать наши потомки, наши дети и внуки. Это произойдёт только в том случае, если мы дадим им этот шанс и приведём их к нему, к его творчеству. На нас лежит эта огромная ответственность – передать то, что так щедро было подарено нам, в будущее. Пока мы помним – он живёт. С рождения до вечности...
фото: М.Сальман
..Так в Доме Культуры израильского города Афула начался вечер, посвящённый 75-летию Муслима Магомаева, на который собрались гости – почитатели таланта великого азербайджанского певца, представители самых разных общин со всех концов Израиля. Вечер был организован Азербайджанским культурным центром ассоциации «АзИз» совместно с муниципалитетом израильского города Афула и администрацией персонального интернет-сайта Муслима Магомаева.
Творчество Муслима Магомаева всегда было и остается связующим звеном, объединяющим страны и народы. Символично, что дата проведения вечера совпала со знаменательным событием – в тот же день в Москве, в Леонтьевском переулке, на доме, где жил Муслим Магометович, была открыта мемориальная доска. И несмотря на то, что эти два события разделяют тысячи километров, любящие Муслима Магомаева сердца бьются в унисон, где бы они ни находились.
Доказательством тому могут служить выступления гостей вечера, которые не только признавались в своей искренней любви к Певцу и Музыканту, но и подчёркивали, что его уникальный дар до сих пор оказывает огромное влияние на слушателей разных поколений, проникая в сердца всё новых и новых почитателей и освещая их солнцем своего безграничного таланта.
Открывая вечер, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о жизненном пути, и необыкновенном творческом и человеческом обаянии великого певца. Заместитель мэра города Кирият - Бялик Нахум Рачевски оставил запись в книге отзывов: «Я очень рад присутствовать на концерте, посвящённом самому любимому и знаменитому артисту – Муслиму Магомаеву.» Первый Вице-мэр города Афулы Михаил Баркан поблагодарил за приглашение и сказал, что Муслим Магомаев был и остаётся его кумиром и он рад присутствию на юбилейном вечере, начальник Управления абсорбции Афулы Светлана Черкасова сказала, что получила удовольствие, как от «живого» концерта великого Магомаева. На концерте так же присутствовали начальник отдела социального обеспечения муниципалитета Афулы Эли Баниас, главы отделения «АзИз» Кирьят Бялика Севин Ханукаев и города Нетании Томер Алиев. Томер Алиев, которого уже называют "голосом "АзИз"", исполнил несколько песен из репертуара Магомаева. Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о жизненном пути, и необыкновенном творческом и человеческом обаянии великого певца.
Генеральный директор международной ассоциации Израиль - Азербайджан «АзИз» Лев Спивак заметил: "...вечера памяти всеми любимого Муслима Магомаева "АзИз" организует практически ежегодно, но самые яркие и запоминающиеся, были организованны людьми, непосредственно соприкасавшимися с Маэстро. Это первый главный редактор русской редакции АзТВ Нина Яровая, профессиональный оперный режиссер Рахель Каминкер, знаменитый конферансье Ален Катрих, много лет работавший с Муслимом. Сегодняшний вечер продолжит эту добрую традицию..."
Сценарий вечера был подготовлен администрацией интернет-сайта Муслима Магомаева http://magomaev.info, который предоставил необходимые материалы. Этот сайт, созданный самим музыкантом, по праву называют виртуальной Академией искусства. Отрадно то, что и сегодня сайт, на котором размещена огромная коллекция записей, фильмов и телепередач, фотографий, картин и публикаций; продолжает жить и продлевает жизнь своего создателя, притягивая к себе любителей хорошей музыки и настоящего искусства, среди которых немало молодых людей со всего мира.
Весь вечер звучал любимый голос. Муслим Магомаев с экрана обращался к зрителям и, конечно, пел. Удивительное ощущение присутствия артиста в зале не покидало никого. Это был концерт, в котором прозвучали произведения разных жанров - именно так певец выстраивал свои выступления на протяжении многих лет. Оперные арии сменялись итальянскими песнями, за которыми следовали песни на военную тематику и песни из мюзиклов. Особое внимание было уделено композиторскому дару М.Магомаева, а также истокам и преемственности поколений. С дедом певца, Муслимом Магомаевым старшим, основоположником азербайджанской классической музыки, 132-ой день рождения, которого будет отмечаться 18 сентября, внук будто связан невидимыми узами.
Наряду с авторскими песнями, звучала музыка из кинофильмов и пронзительные инструментальные мелодии, вошедшие в диск «Импровизации».
Была отмечена и великолепная актёрская работа Муслима Магомаева – исполнение роли Низами в одноимённом фильме Э.Кулиева. Прозвучали воспоминания коллег артиста, которые отмечали его особые человеческие качества – высочайший профессионализм и природную скромность, беззаветное служение искусству и подлинную интеллигентность, щедрость и искренность.
Ни один концерт Муслима Магомаева не обходился без нескончаемых аплодисментов. И на этом вечере после каждого исполненного номера зрители, как когда-то, выражали своё восхищение и свою благодарность искренними аплодисментами. В финале концерта вовремя исполнения песни «С рождения до вечности», давшей название вечеру, весь зал встал в едином порыве, чтобы отдать дань памяти и уважения великому сыну Азербайджана.
Секрет успеха вечера в его удивительной атмосфере. Сердца зрителей снова оказались в плену у Юбиляра, певца и музыканта Муслима Магомаева, который годы и десятилетия спустя всё также «любим, всесилен и могуч».
Сегодня только от нас зависит, будут ли его знать наши потомки, наши дети и внуки. Это произойдёт только в том случае, если мы дадим им этот шанс и приведём их к нему, к его творчеству. На нас лежит эта огромная ответственность – передать то, что так щедро было подарено нам, в будущее. Пока мы помним – он живёт. С рождения до вечности...
фото: М.Сальман
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