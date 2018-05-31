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ЖУРНАЛИСТ БАБЧЕНКО - ЖИВОЙ, УБИЙСТВО ИНСЦЕНИРОВАНО
Российский журналист Аркадий Бабченко - живой, это была спецоперация СБУ. Как передает Tezadlar.az, об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге 30 мая.
Он сообщил, что Служба безопасности заблаговременно получила информацию о готовящемся покушении на жизнь Аркадия Бабченко.
"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления", – заявил Грицак.
"Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", - сказал глава СБУ после чего Бабченко зашел в зал.
СБУ заявляет, что для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.
В то же время указанный бывший АТОшник сотрудничал со спецслужбами. После якобы "выполнения" заказа завербованный гражданин Г, получивший указанную информацию, был задержан.
Он сообщил, что Служба безопасности заблаговременно получила информацию о готовящемся покушении на жизнь Аркадия Бабченко.
"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления", – заявил Грицак.
"Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", - сказал глава СБУ после чего Бабченко зашел в зал.
СБУ заявляет, что для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.
В то же время указанный бывший АТОшник сотрудничал со спецслужбами. После якобы "выполнения" заказа завербованный гражданин Г, получивший указанную информацию, был задержан.
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