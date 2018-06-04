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Армяно-тбилисские корни Сергея Лаврова
Xəbər verildiyi kimi, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və informasiya departamentinin direktor müavini Artyom Kojinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ona ünvanlanmış suala cavabının sonradan təhrif edilməsi hiddət doğurub. "Bu, bilərəkdən edilib. Başqa cür düşünmək üçün əsas yoxdur. Məsələ ilə bağlı Rusiyanın Azərbaycandakı Səfirliyinə, Rusiyanın jurnalist təşkilatlarına və ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etməyi planlaşdırırıq", -deyə millət vəkili Ə.Amaşov bəyanat verib... O, əlavə edib: "... Mətbuat konfransı ilə bağlı yayılmış video-görüntüdə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin Trend İnformasiya Agentilyinin müxbirinə konkret cavab verdiyi əksini tapıb. Cavabdan hər şey adındır. Kojin açıqca bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT tərəfindən müəyyənləşdirilmiş həlli yollarına uyğun gəlməyən hay-küylü bəyanatlar qeyri-konstruktivdir. Rusiya XİN rəsmisinin bu fikri Ermənistanın baş nazirinin bir müddət öncə Xankəndində səsləndirdiyi fikirlərə cavabdır. Trend İA-nın müxbiri də sualını məhz bunu aydınlaşdırmaq məqsədilə verib. Sonradan Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Kojinin münasibətinin fərqli şəkildə təqdim edilməsi isə təəssüf doğurur. Belə çıxır ki, Rusiya XİN mətbuat katibliyinin rəsmisi əslində azərbaycanlı jurnalisti ittiham edir... Rusiya XİN jurnalistikanı bir növ alətə çevirir. Jurnalistin qeyri-ciddi obrazını yaradır. Sanki jurnalistin boynuna hər şeyi qoymaq olar. Belə yol seçmək bu qədərmi asandır? Hər kəsin gördüyü həqiqəti danmaq. Özü də nəyə görə? Ermənistana görəmi? Rusiya üçün Ermənistan bu qədərmi qorxuludur. Ya Rusiyanın özü Lavrovdan qorxur?!".
Bəs Rusiya XİN başçısı milliyətcə erməni deyil ki?! "Təzadlar" aşağıdakı yazını bu suala cavab kimi təqdim edir. Mənbəə xarici KİV-dir:
Министр иностранных дел России вырос на Авлабаре, на Араратской улице и его настоящая фамилия Калантаров
Фридон Дочия
На второй инаугурации президента Михаила Саакашвили 20-го января Российскую Федерацию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. За несколько дней до этой церемонии 'Georgian Times' стала известна одна интересная деталь, непосредственно связанная с биографией Лаврова.
Наверное, немногим в Грузии известно, что министр иностранных дел России родился в Тбилиси и его настоящая фамилия - не Лавров. Об армянском происхождении 'именитого русского' 'Georgian Times' писала и раньше, но тогда установить его настоящую фамилию нам не удалось. Более того, было трудно найти доказательства того, что Лавров родился в Тбилиси.
Ни в одной официально опубликованной его биографии не указывается, где родился министр иностранных дел России Сергей Лавров, лишь отмечена дата рождения - 1950-ый год. Пропущены годы учебы в школе, зато отмечено, что в 1972-ом году он окончил Московский институт международных отношений (МГИМО).
Как сообщил нам компетентный информатор, Сергей Лавров родился в Тбилиси, на Араратской улице, его настоящая фамилия будто бы Лаврентян и учился он в бывшей 93-ой, ныне 84-ой школе. Однако, несмотря на наши попытки, отыскать след Лаврова в 93-ей школе не удалось. И на Араратской улице тоже никто не знал, что там когда-то жила семья Лаврова.
Тем не менее 'Georgian Times' при помощи своего источника сумела найти тот дом, где маленький Сергей жил вместе со своей семьей. Тот же источник пояснил, что Лавров - фамилия вырастившего его отчима. Для уточнения деталей мы связались с одним из лидеров армянской диаспоры в Тбилиси Ваном Байбуртом. С его помощью мы установили, что дом, где провел детство Сергей Лавров, действительно, находится на Араратской улице. В бывшей 93-ей школе он, в самом деле, не учился, потому что был еще в дошкольном возрасте, когда его родители переехали в Москву. От Вана Байбурта мы узнали и другие интересные детали о Лаврове, в том числе и то, что его настоящая фамилия - все же не Лаврентян, а Калантаров.
Ван Байбурт:
'Знаю, что настоящая фамилия Сергея Лаврова - Калантаров. 17-го февраля 2005-го года, когда он был в Ереванском славянском университете, студенты спросили Лаврова, не мешает ли ему его армянское происхождение. Он ответил: 'У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает'. Таким ответом Сергей Лавров признал, что он чистокровный армянин. В Тбилиси, в редакцию газеты 'Врастан' ко мне приходил двоюродный брат его отца, уже очень пожилой человек, тогда ему было больше 80-ти лет. Это было в тот период, когда Лавров работал в Нью-Йорке представителем России в ООН, и мы хотели напечатать о нем материал, который должен был подготовить Рем Давыдов. Наш гость, родственник Лаврова, сказал, что родители его отца - Калантаровы были очень богаты, а его дед Калантаров был членом Тбилисской Думы. Когда в этот раз Лавров приехал на инаугурацию, мы с коллегой Мамукой Гачечиладзе хотели показать Сергею Лаврову тот дом на Араратской улице, где прошло его детство, но из-за перегруженности его графика сделать нам это не удалось'.
Р.S. Нам известно, что, несмотря на армянское происхождение, Сергей Лавров не знает родного языка. Его тбилисские предки тоже были русскоязычными. Правда, ереванским студентам он заявил, что армянское происхождение ему не мешает, но это скорее надо считать ответом дипломата, потому что он не может не знать, что когда в России что-либо происходило, виновника всегда находили среди нерусских.
Так было в отношении Сталина, а могила с останками Петра Багратиони, героя Бородинской битвы, была потревожена. Предшественник Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел Игорь Иванов стал неугоден только потому, что его мать была грузинкой. А недавно его, из-за грузинского происхождения принудили оставить и пост секретаря Совета безопасности. Разделит ли Сергей Лавров их политическую участь, скоро выяснится.
В Кремле работал еще один, выросший на Плехановской улице, тбилисец - Евгений Примаков. Он возглавлял российское правительство, а сейчас является руководителем Торгово-промышленной Палаты. Так что Россия никогда не испытывала недостатка в тбилисских кадрах. Правда, Москва слезам не верит, но пусть поверит хотя бы в то, что мы не злопамятны, и Грузия и впредь будет ее снабжать такими значительными кадрами.
P.Р.S. 23-го января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил: 'в случае признания независимости Косово Россия не намерена признавать независимость Абхазии и Цхинвальского региона'.
Bəs Rusiya XİN başçısı milliyətcə erməni deyil ki?! "Təzadlar" aşağıdakı yazını bu suala cavab kimi təqdim edir. Mənbəə xarici KİV-dir:
Министр иностранных дел России вырос на Авлабаре, на Араратской улице и его настоящая фамилия Калантаров
Фридон Дочия
На второй инаугурации президента Михаила Саакашвили 20-го января Российскую Федерацию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. За несколько дней до этой церемонии 'Georgian Times' стала известна одна интересная деталь, непосредственно связанная с биографией Лаврова.
Наверное, немногим в Грузии известно, что министр иностранных дел России родился в Тбилиси и его настоящая фамилия - не Лавров. Об армянском происхождении 'именитого русского' 'Georgian Times' писала и раньше, но тогда установить его настоящую фамилию нам не удалось. Более того, было трудно найти доказательства того, что Лавров родился в Тбилиси.
Ни в одной официально опубликованной его биографии не указывается, где родился министр иностранных дел России Сергей Лавров, лишь отмечена дата рождения - 1950-ый год. Пропущены годы учебы в школе, зато отмечено, что в 1972-ом году он окончил Московский институт международных отношений (МГИМО).
Как сообщил нам компетентный информатор, Сергей Лавров родился в Тбилиси, на Араратской улице, его настоящая фамилия будто бы Лаврентян и учился он в бывшей 93-ой, ныне 84-ой школе. Однако, несмотря на наши попытки, отыскать след Лаврова в 93-ей школе не удалось. И на Араратской улице тоже никто не знал, что там когда-то жила семья Лаврова.
Тем не менее 'Georgian Times' при помощи своего источника сумела найти тот дом, где маленький Сергей жил вместе со своей семьей. Тот же источник пояснил, что Лавров - фамилия вырастившего его отчима. Для уточнения деталей мы связались с одним из лидеров армянской диаспоры в Тбилиси Ваном Байбуртом. С его помощью мы установили, что дом, где провел детство Сергей Лавров, действительно, находится на Араратской улице. В бывшей 93-ей школе он, в самом деле, не учился, потому что был еще в дошкольном возрасте, когда его родители переехали в Москву. От Вана Байбурта мы узнали и другие интересные детали о Лаврове, в том числе и то, что его настоящая фамилия - все же не Лаврентян, а Калантаров.
Ван Байбурт:
'Знаю, что настоящая фамилия Сергея Лаврова - Калантаров. 17-го февраля 2005-го года, когда он был в Ереванском славянском университете, студенты спросили Лаврова, не мешает ли ему его армянское происхождение. Он ответил: 'У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает'. Таким ответом Сергей Лавров признал, что он чистокровный армянин. В Тбилиси, в редакцию газеты 'Врастан' ко мне приходил двоюродный брат его отца, уже очень пожилой человек, тогда ему было больше 80-ти лет. Это было в тот период, когда Лавров работал в Нью-Йорке представителем России в ООН, и мы хотели напечатать о нем материал, который должен был подготовить Рем Давыдов. Наш гость, родственник Лаврова, сказал, что родители его отца - Калантаровы были очень богаты, а его дед Калантаров был членом Тбилисской Думы. Когда в этот раз Лавров приехал на инаугурацию, мы с коллегой Мамукой Гачечиладзе хотели показать Сергею Лаврову тот дом на Араратской улице, где прошло его детство, но из-за перегруженности его графика сделать нам это не удалось'.
Р.S. Нам известно, что, несмотря на армянское происхождение, Сергей Лавров не знает родного языка. Его тбилисские предки тоже были русскоязычными. Правда, ереванским студентам он заявил, что армянское происхождение ему не мешает, но это скорее надо считать ответом дипломата, потому что он не может не знать, что когда в России что-либо происходило, виновника всегда находили среди нерусских.
Так было в отношении Сталина, а могила с останками Петра Багратиони, героя Бородинской битвы, была потревожена. Предшественник Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел Игорь Иванов стал неугоден только потому, что его мать была грузинкой. А недавно его, из-за грузинского происхождения принудили оставить и пост секретаря Совета безопасности. Разделит ли Сергей Лавров их политическую участь, скоро выяснится.
В Кремле работал еще один, выросший на Плехановской улице, тбилисец - Евгений Примаков. Он возглавлял российское правительство, а сейчас является руководителем Торгово-промышленной Палаты. Так что Россия никогда не испытывала недостатка в тбилисских кадрах. Правда, Москва слезам не верит, но пусть поверит хотя бы в то, что мы не злопамятны, и Грузия и впредь будет ее снабжать такими значительными кадрами.
P.Р.S. 23-го января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил: 'в случае признания независимости Косово Россия не намерена признавать независимость Абхазии и Цхинвальского региона'.
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