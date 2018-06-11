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МЫСЛИ ВСЛУХ: Чингиз Абдуллаев – о книге, культуре, народе, Карабахе… (ФОТОЛЕНТА)
10 июня в Москве состоялся Третий Форум интеллектуалов азербайджанцев мира, центральным событием которого стала встреча с народным писателем Азербайджана, секретарем Союза писателей Азербайджана, президентом ПЕН-Клуба и Центра культуры азербайджанцев мира, доктором юридических наук Чингизом Абдуллаевым, сообщает Единый информационный портал азербайджанцев России AZRU.
Выдающийся писатель, прославленный своими произведениями и прославивший Азербайджан и каждого азербайджанца, интеллектуал с большой буквы, интеллигент «до мозга костей», гениальный мыслитель современности, обладающий не только блестящим умением писать, но и великолепным ораторским искусством — искусством говорить не только о том, что пишет, но и о разном: злободневном, актуальном, насущном, волнующем всех и каждого, завораживающий своей мастерски выстроенной речью каждый уголочек души и каждую клеточку мозга. Нет, это не пафос, это не желание возвеличить человека, и без того возвеличившего себя и своим талантом свой народ. Это — правда о человеке, о настоящем азербайджанце с мировым именем, которого ничуть не стыдно назвать поистине гениальным, ибо именно эти слова могут лишь частично передать восхищение масштабом этой многогранной личности и полноту национальной гордости за него и за свой народ – носитель богатой и великой культуры.
Чингиз Абдуллаев говорил о многом – назидательно, напутственно, доходчиво, с примерами из своей насыщенной событиями жизни, разбавляя всё высказанное уместным чувством юмора… Мастерски проводя аналогии, он перенес придуманный американцами термин «выученная беспомощность» на поведенческие характеристики народа, призвав не следовать примеру подопытных собак. По его мнению, детей надо воспитывать на примерах умных и богатых людей, сколотивших свои состояния благодаря своему уму. «Мы должны давать детям правильный посыл: вы сможете сделать всё, вы – свободные граждане свободной страны, вам всё под силу, мы вернем наши земли, мы освободим их, мы не провозглашаем ненависть к другим народам, мы должны жить в мире со своими соседями, но при этом и нас не должны обижать», — сказал Ч.Абдуллаев.
По его словам, мы должны уметь гордиться успехами друг друга, ценить своих интеллектуалов и выдающихся людей, взяв на вооружение пример наших соседей, которые при наличии 5% своей крови возносят человека так, что превращают его в знаменитого представителя всей своей нации. Приведя в пример выдающегося ученого Лютфи Заде, работавшего и скончавшегося в США и похороненного в Азербайджане, он отметил, что граждане Азербайджана должны знать свою историю и уметь гордиться современными достижениями: мы запускаем в космос свои спутники, наши ребята выигрывают лучшие олимпиады во всем мире, у нас есть такие известные на весь мир творческие личности, например, как Тахир Салахов.
Чингиз Абдуллаев на примере своего большого письма Борису Акунину выразил отношение и к вопросу осуждения писателей и их произведений. «Писатель, сталкивающийся с государством, всегда побеждает. Государство не может победить писателя. Его можно убить, но победить нельзя. Но когда писатель сталкивается с народом, всегда проигрывает писатель, потому что настоящий писатель – это адвокат своего народа в вечности. Если писатель не защищает свой народ, то кто тогда должен это делать? Если вы не любите свою маму, никто не обязан ее любить. Это не демагогия, это – реальность. Если ты не делаешь этого, то ты не имеешь права называть себя писателем. Пример – великий Низами Гянджеви, имя которого живет и будет еще жить тысячелетиями. Живет и будет жить именно его великое имя, а не имена тех, которые были властителями, ханами и падишахами в тот период. То же самое относится и к похороненному на территории мечети Имама Хусейна в Кербале Мухаммеду Физули. С Насими содрали кожу, но он не отказался от своих слов, показав нам пример настоящего писателя. Мы не знаем и никогда не захотим узнать имена тех, кто содрал с него кожу. А имя Насими останется с нами навсегда, потому что он – настоящий пример того, как нужно защищать свои истины. Свои истины не всегда могут нравиться, однако он обязан говорить о недостатках, ошибках, но в любом случае он обязан быть на стороне своего народа, своей страны. Это моя принципиальная позиция», — подчеркнул Ч.Абдуллаев.
Народный писатель привел крайне важный исторический факт, говоря об отмечаемом в этом году 100-летии Азербайджанской Демократической Республики, упомянув о том, что в парламенте АДР были представлены две армянские партии – «Дашнакцутюн» и Партия армянских социалистов. Была и грузинская, и еврейская, и славянская партии. Для сравнения в Армении не было ни одной азербайджанской. Тот мультикультурализм, о котором мы говорим сейчас, был у нас 100 лет назад, а все постановления и указы были на русском языке. Если бы не было таких исторических успехов тогда, то наверняка их не было бы и сегодня.
Ч.Абдуллаев напомнил о том, что в Союзе писателей Азербайджана занимает бывший кабинет Самеда Вургуна, а в ведущем к нему коридоре – галерея народных писателей и поэтов Азербайджана, сделавших очень многое для своего народа. Он привел пример, что в ходе карабахской войны 11 народных писателей потеряли своих сыновей – Сабир Ахмед, Халил Рза и другие. С другой стороны висят портреты молодых журналистов и писателей, также погибших на этой войне. «Мы не призываем и не должны призывать к войне, но когда понадобилось, они отдавали своих сыновей, которые шли и погибали.
Еще один исторический факт от Чингиза Абдуллаева: когда Мирза Ибрагимов просил сделать в советском Азербайджане государственным языком еще и азербайджанский, Хрущев назвал его фашистом и предостерег, что армяне и грузины попросят сделать то же самое. В результате Имама Мустафаева, Мирзу Ибрагимова и родную мать писателя – руководителя профсоюзов Республики Шафигу Бедалову сняли с работы, но азербайджанский язык был закреплен в Конституции в качестве государственного, это разрешили сделать только Грузии, Армении и Азербайджану, не позволив этого даже Украине, Казахстану и другим. Сколько всего сделали для своего народа Самед Вургун, Расул Рза, Сулейман рустам, Исмаил Шыхлы…
Размышления Чингиза Абдуллаева о Карабахе были не только философскими, но и в то же время подтвержденными историческими фактами и четко аргументированной гражданской позицией. По его убеждению, самые ужасные проявления в истории 20-го века – это проявления глупого национализма, шовинизма, нетерпимости к другим нациям. «Если наши соседи этого не поймут, они сами себя угробят. Если мы, как утверждают армяне, так не правы с Карабахом, то почему Анастас Микоян трижды настаивал, чтобы Карабах был в составе Азербайджана? По этому поводу я написал книгу в качестве ответа небезызвестному Зорию Балаяну, она была издана в Москве. Я решил не использовать азербайджанские источники, даже русские, грузинские не взял, решил опереться исключительно на армянские. Получилось, что нормальные люди с обеих сторон понимают бесполезность этой войны, которая длится 30 лет, и если ее не остановить, она продлится еще 30. Новый лидер Армении прилетел в Карабах, что само по себе не очень красиво. А своим глупым заявлением о том, что отправит сына служить в Карабах, подтвердил захватническую политику Армении в отношении Азербайджана. Мы надеемся, что разум возобладает. Мы – добрый, мирный, гостеприимный, щедрый народ. И самое интересное – об этом все знают», — заключил под бурные аплодисменты азербайджанец с мировым именем Чингиз Абдуллаев.
Народный писатель говорил о многом: говорил красиво, логично, доказательно. Безупречными были и его суждения о победе добра над злом как самопожирающей субстанцией, о том, что человечество не помнит имен тех, кто кидал камни в Пророка Мухаммеда, хотя Его имя и Его учение исповедуют сейчас больше миллиарда людей на планете. Аналогичное он сказал и в отношении Пророка Иисуса, отметив, что человечество не знает имен кричавших из толпы «Распни его!». Заставляющими задуматься были и мысли о том, что, взывая к всеобщей справедливости, нужно обратить внимание, прежде всего, на себя и на свои поступки, ведь Всевышний сделает именно это, не делая уступок никому. Прозвучали и смелые мысли о некоторых аморальных аспектах современного общества, оторванного от книги как главного фактора воспитания человека и формирования культуры нации…
Цитировать Чингиза Абдуллаева, анализировать его высказывания, выражать свою точку зрения на его интереснейшие суждения можно долго. Мы с супругой и с коллегами по общественной деятельности, друзьями и соратниками получили истинное наслаждение от общения с этим без преувеличения легендарным сыном нашего народа – нашим выдающимся современником Чингизом Абдуллаевым.
Не имея цели далее утомлять читателя, хочу завершить данную статью его же собственным определением того, кто есть интеллектуал. Почему? Да потому, что сказанное народным писателем об интеллектуале можно смело сказать о нем самом:
«…Интеллектуал – это не тот, который всегда рассуждает о категориях, не всегда понятных для людей. Интеллектуал – это не тот, который гордится своей ученостью и прочитанными книгами. Интеллектуал как интеллигентный человек обязан стоять на страже своей страны, своего народа. Интеллектуал обязан помогать своему народу. Да, иногда говорить не очень приятные вещи, иногда и критиковать, но он обязан это говорить, при этом всё-таки в душе понимая, что он обязан быть на стороне своего народа…».
Вне всякого сомнения, сам Чингиз Абдуллаев и являет собой яркий пример интеллектуала, которым по праву может гордиться каждый азербайджанец!
Роман АГАЕВ, Лейла МАМЕДОВА
Moskva
Выдающийся писатель, прославленный своими произведениями и прославивший Азербайджан и каждого азербайджанца, интеллектуал с большой буквы, интеллигент «до мозга костей», гениальный мыслитель современности, обладающий не только блестящим умением писать, но и великолепным ораторским искусством — искусством говорить не только о том, что пишет, но и о разном: злободневном, актуальном, насущном, волнующем всех и каждого, завораживающий своей мастерски выстроенной речью каждый уголочек души и каждую клеточку мозга. Нет, это не пафос, это не желание возвеличить человека, и без того возвеличившего себя и своим талантом свой народ. Это — правда о человеке, о настоящем азербайджанце с мировым именем, которого ничуть не стыдно назвать поистине гениальным, ибо именно эти слова могут лишь частично передать восхищение масштабом этой многогранной личности и полноту национальной гордости за него и за свой народ – носитель богатой и великой культуры.
Чингиз Абдуллаев говорил о многом – назидательно, напутственно, доходчиво, с примерами из своей насыщенной событиями жизни, разбавляя всё высказанное уместным чувством юмора… Мастерски проводя аналогии, он перенес придуманный американцами термин «выученная беспомощность» на поведенческие характеристики народа, призвав не следовать примеру подопытных собак. По его мнению, детей надо воспитывать на примерах умных и богатых людей, сколотивших свои состояния благодаря своему уму. «Мы должны давать детям правильный посыл: вы сможете сделать всё, вы – свободные граждане свободной страны, вам всё под силу, мы вернем наши земли, мы освободим их, мы не провозглашаем ненависть к другим народам, мы должны жить в мире со своими соседями, но при этом и нас не должны обижать», — сказал Ч.Абдуллаев.
По его словам, мы должны уметь гордиться успехами друг друга, ценить своих интеллектуалов и выдающихся людей, взяв на вооружение пример наших соседей, которые при наличии 5% своей крови возносят человека так, что превращают его в знаменитого представителя всей своей нации. Приведя в пример выдающегося ученого Лютфи Заде, работавшего и скончавшегося в США и похороненного в Азербайджане, он отметил, что граждане Азербайджана должны знать свою историю и уметь гордиться современными достижениями: мы запускаем в космос свои спутники, наши ребята выигрывают лучшие олимпиады во всем мире, у нас есть такие известные на весь мир творческие личности, например, как Тахир Салахов.
Чингиз Абдуллаев на примере своего большого письма Борису Акунину выразил отношение и к вопросу осуждения писателей и их произведений. «Писатель, сталкивающийся с государством, всегда побеждает. Государство не может победить писателя. Его можно убить, но победить нельзя. Но когда писатель сталкивается с народом, всегда проигрывает писатель, потому что настоящий писатель – это адвокат своего народа в вечности. Если писатель не защищает свой народ, то кто тогда должен это делать? Если вы не любите свою маму, никто не обязан ее любить. Это не демагогия, это – реальность. Если ты не делаешь этого, то ты не имеешь права называть себя писателем. Пример – великий Низами Гянджеви, имя которого живет и будет еще жить тысячелетиями. Живет и будет жить именно его великое имя, а не имена тех, которые были властителями, ханами и падишахами в тот период. То же самое относится и к похороненному на территории мечети Имама Хусейна в Кербале Мухаммеду Физули. С Насими содрали кожу, но он не отказался от своих слов, показав нам пример настоящего писателя. Мы не знаем и никогда не захотим узнать имена тех, кто содрал с него кожу. А имя Насими останется с нами навсегда, потому что он – настоящий пример того, как нужно защищать свои истины. Свои истины не всегда могут нравиться, однако он обязан говорить о недостатках, ошибках, но в любом случае он обязан быть на стороне своего народа, своей страны. Это моя принципиальная позиция», — подчеркнул Ч.Абдуллаев.
Народный писатель привел крайне важный исторический факт, говоря об отмечаемом в этом году 100-летии Азербайджанской Демократической Республики, упомянув о том, что в парламенте АДР были представлены две армянские партии – «Дашнакцутюн» и Партия армянских социалистов. Была и грузинская, и еврейская, и славянская партии. Для сравнения в Армении не было ни одной азербайджанской. Тот мультикультурализм, о котором мы говорим сейчас, был у нас 100 лет назад, а все постановления и указы были на русском языке. Если бы не было таких исторических успехов тогда, то наверняка их не было бы и сегодня.
Ч.Абдуллаев напомнил о том, что в Союзе писателей Азербайджана занимает бывший кабинет Самеда Вургуна, а в ведущем к нему коридоре – галерея народных писателей и поэтов Азербайджана, сделавших очень многое для своего народа. Он привел пример, что в ходе карабахской войны 11 народных писателей потеряли своих сыновей – Сабир Ахмед, Халил Рза и другие. С другой стороны висят портреты молодых журналистов и писателей, также погибших на этой войне. «Мы не призываем и не должны призывать к войне, но когда понадобилось, они отдавали своих сыновей, которые шли и погибали.
Еще один исторический факт от Чингиза Абдуллаева: когда Мирза Ибрагимов просил сделать в советском Азербайджане государственным языком еще и азербайджанский, Хрущев назвал его фашистом и предостерег, что армяне и грузины попросят сделать то же самое. В результате Имама Мустафаева, Мирзу Ибрагимова и родную мать писателя – руководителя профсоюзов Республики Шафигу Бедалову сняли с работы, но азербайджанский язык был закреплен в Конституции в качестве государственного, это разрешили сделать только Грузии, Армении и Азербайджану, не позволив этого даже Украине, Казахстану и другим. Сколько всего сделали для своего народа Самед Вургун, Расул Рза, Сулейман рустам, Исмаил Шыхлы…
Размышления Чингиза Абдуллаева о Карабахе были не только философскими, но и в то же время подтвержденными историческими фактами и четко аргументированной гражданской позицией. По его убеждению, самые ужасные проявления в истории 20-го века – это проявления глупого национализма, шовинизма, нетерпимости к другим нациям. «Если наши соседи этого не поймут, они сами себя угробят. Если мы, как утверждают армяне, так не правы с Карабахом, то почему Анастас Микоян трижды настаивал, чтобы Карабах был в составе Азербайджана? По этому поводу я написал книгу в качестве ответа небезызвестному Зорию Балаяну, она была издана в Москве. Я решил не использовать азербайджанские источники, даже русские, грузинские не взял, решил опереться исключительно на армянские. Получилось, что нормальные люди с обеих сторон понимают бесполезность этой войны, которая длится 30 лет, и если ее не остановить, она продлится еще 30. Новый лидер Армении прилетел в Карабах, что само по себе не очень красиво. А своим глупым заявлением о том, что отправит сына служить в Карабах, подтвердил захватническую политику Армении в отношении Азербайджана. Мы надеемся, что разум возобладает. Мы – добрый, мирный, гостеприимный, щедрый народ. И самое интересное – об этом все знают», — заключил под бурные аплодисменты азербайджанец с мировым именем Чингиз Абдуллаев.
Народный писатель говорил о многом: говорил красиво, логично, доказательно. Безупречными были и его суждения о победе добра над злом как самопожирающей субстанцией, о том, что человечество не помнит имен тех, кто кидал камни в Пророка Мухаммеда, хотя Его имя и Его учение исповедуют сейчас больше миллиарда людей на планете. Аналогичное он сказал и в отношении Пророка Иисуса, отметив, что человечество не знает имен кричавших из толпы «Распни его!». Заставляющими задуматься были и мысли о том, что, взывая к всеобщей справедливости, нужно обратить внимание, прежде всего, на себя и на свои поступки, ведь Всевышний сделает именно это, не делая уступок никому. Прозвучали и смелые мысли о некоторых аморальных аспектах современного общества, оторванного от книги как главного фактора воспитания человека и формирования культуры нации…
Цитировать Чингиза Абдуллаева, анализировать его высказывания, выражать свою точку зрения на его интереснейшие суждения можно долго. Мы с супругой и с коллегами по общественной деятельности, друзьями и соратниками получили истинное наслаждение от общения с этим без преувеличения легендарным сыном нашего народа – нашим выдающимся современником Чингизом Абдуллаевым.
Не имея цели далее утомлять читателя, хочу завершить данную статью его же собственным определением того, кто есть интеллектуал. Почему? Да потому, что сказанное народным писателем об интеллектуале можно смело сказать о нем самом:
«…Интеллектуал – это не тот, который всегда рассуждает о категориях, не всегда понятных для людей. Интеллектуал – это не тот, который гордится своей ученостью и прочитанными книгами. Интеллектуал как интеллигентный человек обязан стоять на страже своей страны, своего народа. Интеллектуал обязан помогать своему народу. Да, иногда говорить не очень приятные вещи, иногда и критиковать, но он обязан это говорить, при этом всё-таки в душе понимая, что он обязан быть на стороне своего народа…».
Вне всякого сомнения, сам Чингиз Абдуллаев и являет собой яркий пример интеллектуала, которым по праву может гордиться каждый азербайджанец!
Роман АГАЕВ, Лейла МАМЕДОВА
Moskva
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