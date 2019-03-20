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QAZAXISTAN İCTİMAİYYƏTİ NAZARBAYEVİN İSTEFASINA NECƏ BAXIR?

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 20/3/2019 Baxış sayı: 24
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Nursultan Nazarbayevin prezident postundan gözlənilməz şəkildə istefa verməsi ölkə ictimaiyyətini şoka salıb. "Təzadlar" Qazaxıstanın NUR.kz saytına istinadən xəbər verir:
"Неожиданно, грустно и страшно": как алматинцы восприняли уход Елбасы с поста президента.
19 марта 2019 года – историческая дата в Казахстане: первый президент Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Сегодня, 20 марта, присягу народу Казахстана принес новый президент Касым-Жомарт Токаев. Корреспонденты NUR.KZ вышли на улицы южной столицы, чтобы спросить у горожан, как они восприняли уход Елбасы с поста президента.
Все респонденты, без исключений, ответили, что это было, как минимум, неожиданно.
«Никто и предположить не мог. Грустно, конечно, но перемен не избежать», - считает алматинец Абай.
Опрошенные алматинцы сказали, что новость о сложении полномочий Назарбаева привела их в шок и вызвала не самые позитивные эмоции.
«Страшно стало сначала. Непонятно. Сейчас уже как-то отлегло, но смятение все равно есть. Как-никак этот человек стоял у руля целых 30 лет», - говорят жители южной столицы.
Примечательно, что почти всех респондентов пугает неизвестность. Ведь не одно, и даже не два, а несколько поколений казахстанцев не видели и не знали нашу страну без Нурсултана Назарбаева.
«Хорошего мало, конечно. Но и плохого пока ничего не случилось. Время покажет», - говорит Артур.
К слову о времени, почти все респонденты отметили, что это событие рано или поздно должно было случиться.
«Навевает ветер перемен. Грустно, печально, страшно. Но этого нельзя было избежать. Единственная надежда таится в душе – пусть в Казахстане всегда будет мирное небо над головой, как это было при Нурсултана Абишевиче», - отметили жители Алматы.
Впрочем, не нашлось никого, кто бы отреагировал на эту новость позитивно или, хотя бы, нейтрально. Уход Елбасы с поста президента заставил казахстанцев испытать грустные и печальные эмоции.
AZAD


         

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