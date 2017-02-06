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Россия запретила ввоз говядины из Минской области Белоруссии

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/2/2017
Запрет может коснуться сливочного масла и молочных жиров из Новой Зеландии, а также рыбы, в которой не раз обнаруживалась ртуть.
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С 6 февраля в России запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Соответствующее решение Россельхознадзора вступило в силу в понедельник.

Также с 6 февраля под запретом оказались поставки данной продукции из Новой Зеландии «в связи с обнаружением в говяжьих продуктах рактопамина», сообщил «Интерфаксу» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, добавив, что в охлажденной новозеландской говядине также были неоднократно найдены листерии и бактерии группы кишечной палочки.
Кроме того, подобный запрет может коснуться сливочного масла и молочных жиров из Новой Зеландии, а также рыбы, в которой не раз обнаруживалась ртуть.

О введении запрета поставок говядины из Белоруссии стало известно 3 февраля. Как объяснил тогда Данкверт, у Россельхознадзора имелись подозрения, что в ряде случаев часть продукции после повторной упаковки и перемаркировки поступала в Россию через Белоруссию из Европы и Украины, однако белорусская сторона не расследовала подобные факты.

«Эти поставки представляли угрозу биологической безопасности, поскольку мы не знаем, откуда происходила эта продукция», — сказал он.

Запрет на поставки касается продукции от белорусских предприятий «Онэксимпрод», «Георгий и сыновья», «Террамит» и Лельчицкого райпо компании «Производственный комбинат».

Рактопамин — препарат для наращивания мышечной массы, его использование в России запрещено.


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