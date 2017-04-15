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Эрдоган заявил, что не планирует превращать Турцию в федерацию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил вероятность создания федеральной системы в стране после конституционного референдума.
Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu. "Федеральная система на повестке дня не стоит, ее не будет. Мы являемся самыми большими сторонниками унитарной структуры Турции", - сказал Эрдоган на митинге в центральной провинции Конья.
Турция является унитарным государством и не имеет региональных администраций с исполнительными полномочиями с момента создания республики в 1923 году. Заявление Эрдогана прозвучало после того, как лидер одной из оппозиционных партий Девлет Бахчели выразил обеспокоенность в связи с заявлениями правительства о планах перевести страну к федеральной системы после референдума 16 апреля.
Напомним, в случае вступления в силу изменений к конституции президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.
Также он будет одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят 2019 года.
Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu. "Федеральная система на повестке дня не стоит, ее не будет. Мы являемся самыми большими сторонниками унитарной структуры Турции", - сказал Эрдоган на митинге в центральной провинции Конья.
Турция является унитарным государством и не имеет региональных администраций с исполнительными полномочиями с момента создания республики в 1923 году. Заявление Эрдогана прозвучало после того, как лидер одной из оппозиционных партий Девлет Бахчели выразил обеспокоенность в связи с заявлениями правительства о планах перевести страну к федеральной системы после референдума 16 апреля.
Напомним, в случае вступления в силу изменений к конституции президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.
Также он будет одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят 2019 года.
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