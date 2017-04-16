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В Турции задержали 49 подозреваемых в подготовке теракта

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 16/4/2017
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В Стамбуле 15 апреля полиция задержала 49 подозреваемых, которые предположительно планировали масштабный теракт в преддверии конституционного референдума, который состоится 16 апреля. Об этом сообщает Anadolu. Отмечается, что задержанные связаны с террористической группировкой ИГИЛ.
Подозреваемые, в том числе 41 иностранный гражданин, были взяты под стражу во время одновременных рейдов в семи районах Стамбула.
Во время операции полицейские также изъяли оружие, электронные терминалы, большое количество банковских карт, около 341 тыс долларов наличными.
В воскресенье в Турции пройдет референдум, на котором будут голосовать за конституционные поправки, в том числе по предоставлению президенту более широких полномочий и переходу нынешней парламентской системы на президентскую.


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