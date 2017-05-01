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Турецкий суд запретил Википедию на территории страны

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 1/5/2017
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Первый уголовный суд Анкары запретил Википедию, крупнейшую в мире онлайн-энциклопедию, в Турции после того, как администрация сайта отказалась удалить контент, где говорится о поддержке Турцией сирийской гражданской войны, в частности о связи с террористическими группировками.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News. Решение суда о запрете Википедии было принято накануне - 30 апреля.
Согласно решению суда, Википедия будет доступной только тогда, когда администрация удалит соответствующий контент.
"Запрет была применен в отношении сайта www.wikipedia.org на основе Закона № 5651", - говорится в решении.
По данным государственного агентства Турции Anadolu, в правительстве сообщили, что 29 апреля сайт был заблокирован за то, что "становится источником информации, где проводят клеветническую кампанию против Турции на международной арене".
Турция требовала в Википедии удалить контент, связывающий страну с террористическими группировками, но руководство сайта отказалось выполнять такое требование. Ранее сообщалось, что Турция 29 апреля перекрыла все доступы внутри страны к интернет-энциклопедии Википедия.


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