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АГУ Нефти и Промышленности стал членом Университетского Альянса SAP
31 мая 2017 года, Баку - Компания SAP, один из лидеров рынка корпоративных приложений, и Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности заключили соглашение о вступлении вуза в Университетский Альянс SAP. Один из крупнейших вузов страны получит доступ к к библиотеке из более 600 учебных курсов по 12 самым актуальным дисциплинам в области ИТ, управления и технологического предпринимательства.
Университетский альянс SAP (SAP University Alliances) – одна из важнейших образовательных инициатив SAP, не имеющая мировых аналогов по формату и масштабу, цель которой – помочь студентам и преподавателям вузов всего мира получить необходимые сегодня в любой сфере навыки работы с современными ИТ-решениями. Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности станет частью академической инновационной сети, в которую входят более 3100 образовательных учреждений в 109 странах по всему миру, более 30 академических центров инноваций и разработок, стартапы и научные проекты.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности станет участником программы по ассоциативной модели, согласно которой преподаватели и студенты смогут получить доступ к учебным курсам и материалам через онлайн-портал SAP Learning Hub - Academic Edition. В онлайн-доступе библиотеки выложены материалы по таким актуальным направлениям, как ERP, бизнес-аналитика, большие данные, мобильная разработка под iOS, UX/UI-проектирование. В процессе обучения студенты смогут воспользоваться учебными демо-версиями продуктов SAP Lumira 2.0, SAP BusinessObjects, SAP Cloud Platform, SAP Cloud Platfrom SDK for Apple и многими другими.
Для Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, играющего значительную роль в развитии промышленного сектора Азербайджана, участие в программе Университетский Альянс SAP открывает уникальные возможности по подготовке ИТ-кадров. Доступ к курсам, созданным на основе реальных бизнес-кейсов и опыта передовых компаний, позволит вузу вести подготовку квалифицированных специалистов с востребованными на рынке навыками. Став сотрудниками компаний страны, выпускники университета смогут стать лидерами бизнес-инноваций и применить полученные знания и лучшие мировые практики для дальнейшего роста экономики Азербайджана. Вступление в Университетский Альянс SAP также даст вузу возможность бесплатно участвовать в мастер-классах SAP для преподавателей.
«Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности уделяет большое внимание подготовке своих кадров в соответствии с актуальными потребностями рынка. Присоединение к глобальной образовательной программе позволит нам лучше понять запросы корпоративного сектора и составлять учебные программы на основе лучших мировых практик», - прокомментировал Рауф Алияров, проректор по науке и технике Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, д.г.-м.н.
«Университетский Альянс SAP нацелен на объединение вузов, студентов и представителей бизнеса. Выгодная для всех участников, глобальная программа помогает восполнить кадровый дефицит и решить проблему с трудоустройством будущих специалистов в различных индустриях. Студенты, вооруженные востребованными на рынке знаниями, понимающие алгоритм бизнес процессов и умеющие работать с большими данными и лучшими ИТ-системами, повысят свои шансы на трудоустройство и смогут внести значительный вклад в развитие экономики Азербайджана», - отметил Руфат Гаджиалибеков, управляющий директор SAP в Азербайджане.
В число участников программы Университетский Альянс SAP в Азербайджане входит также Бакинская Высшая Школа Нефти.
О компании
SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 345 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.
В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 1050 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.
По всем вопросам, связанным с деятельностью компании SAP в России, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Зверевой ([email protected]). Запросы, связанные с деятельностью компании в странах СНГ, адресуйте Алине Степановой ([email protected]).
Университетский альянс SAP (SAP University Alliances) – одна из важнейших образовательных инициатив SAP, не имеющая мировых аналогов по формату и масштабу, цель которой – помочь студентам и преподавателям вузов всего мира получить необходимые сегодня в любой сфере навыки работы с современными ИТ-решениями. Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности станет частью академической инновационной сети, в которую входят более 3100 образовательных учреждений в 109 странах по всему миру, более 30 академических центров инноваций и разработок, стартапы и научные проекты.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности станет участником программы по ассоциативной модели, согласно которой преподаватели и студенты смогут получить доступ к учебным курсам и материалам через онлайн-портал SAP Learning Hub - Academic Edition. В онлайн-доступе библиотеки выложены материалы по таким актуальным направлениям, как ERP, бизнес-аналитика, большие данные, мобильная разработка под iOS, UX/UI-проектирование. В процессе обучения студенты смогут воспользоваться учебными демо-версиями продуктов SAP Lumira 2.0, SAP BusinessObjects, SAP Cloud Platform, SAP Cloud Platfrom SDK for Apple и многими другими.
Для Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, играющего значительную роль в развитии промышленного сектора Азербайджана, участие в программе Университетский Альянс SAP открывает уникальные возможности по подготовке ИТ-кадров. Доступ к курсам, созданным на основе реальных бизнес-кейсов и опыта передовых компаний, позволит вузу вести подготовку квалифицированных специалистов с востребованными на рынке навыками. Став сотрудниками компаний страны, выпускники университета смогут стать лидерами бизнес-инноваций и применить полученные знания и лучшие мировые практики для дальнейшего роста экономики Азербайджана. Вступление в Университетский Альянс SAP также даст вузу возможность бесплатно участвовать в мастер-классах SAP для преподавателей.
«Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности уделяет большое внимание подготовке своих кадров в соответствии с актуальными потребностями рынка. Присоединение к глобальной образовательной программе позволит нам лучше понять запросы корпоративного сектора и составлять учебные программы на основе лучших мировых практик», - прокомментировал Рауф Алияров, проректор по науке и технике Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, д.г.-м.н.
«Университетский Альянс SAP нацелен на объединение вузов, студентов и представителей бизнеса. Выгодная для всех участников, глобальная программа помогает восполнить кадровый дефицит и решить проблему с трудоустройством будущих специалистов в различных индустриях. Студенты, вооруженные востребованными на рынке знаниями, понимающие алгоритм бизнес процессов и умеющие работать с большими данными и лучшими ИТ-системами, повысят свои шансы на трудоустройство и смогут внести значительный вклад в развитие экономики Азербайджана», - отметил Руфат Гаджиалибеков, управляющий директор SAP в Азербайджане.
В число участников программы Университетский Альянс SAP в Азербайджане входит также Бакинская Высшая Школа Нефти.
О компании
SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 345 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.
В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 1050 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.
По всем вопросам, связанным с деятельностью компании SAP в России, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Зверевой ([email protected]). Запросы, связанные с деятельностью компании в странах СНГ, адресуйте Алине Степановой ([email protected]).
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