  



DİN-dən polisin düşdüyü dəhşətli qəza barədə rəsmi məlumatı

DİN-dən polisin düşdüyü dəhşətli qəza barədə rəsmi məlumatı

SAAKAŞVİLİ NİYƏ UKRAYNANIN ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN QƏBULUNA DÜŞƏ BİLMƏDİ?

SAAKAŞVİLİ NİYƏ UKRAYNANIN ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN QƏBULUNA DÜŞƏ BİLMƏDİ?

ADU-dan bir addım geri: dövlət imtahanı olmayacaq!

ADU-dan bir addım geri: dövlət imtahanı olmayacaq!

Yusif Hümbətovla Kərəm Həsənovdan prezidentə şikayət edildi-YENİLƏNDİ

Yusif Hümbətovla Kərəm Həsənovdan prezidentə şikayət edildi-YENİLƏNDİ

BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN ŞOK ƏMƏLLƏRİ ÜZƏ ÇIXDI

BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN ŞOK ƏMƏLLƏRİ ÜZƏ ÇIXDI

Kiprli nazir sarsaxladı: Qarabağı “ermənilərin tarixi ərazisidir” dedi

Kiprli nazir sarsaxladı: Qarabağı “ermənilərin tarixi ərazisidir” dedi


﻿

АГУ Нефти и Промышленности стал членом Университетского Альянса SAP

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 31/5/2017
image here

31 мая 2017 года, Баку - Компания SAP, один из лидеров рынка корпоративных приложений, и Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности заключили соглашение о вступлении вуза в Университетский Альянс SAP. Один из крупнейших вузов страны получит доступ к к библиотеке из более 600 учебных курсов по 12 самым актуальным дисциплинам в области ИТ, управления и технологического предпринимательства.
Университетский альянс SAP (SAP University Alliances) – одна из важнейших образовательных инициатив SAP, не имеющая мировых аналогов по формату и масштабу, цель которой – помочь студентам и преподавателям вузов всего мира получить необходимые сегодня в любой сфере навыки работы с современными ИТ-решениями. Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности станет частью академической инновационной сети, в которую входят более 3100 образовательных учреждений в 109 странах по всему миру, более 30 академических центров инноваций и разработок, стартапы и научные проекты.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности станет участником программы по ассоциативной модели, согласно которой преподаватели и студенты смогут получить доступ к учебным курсам и материалам через онлайн-портал SAP Learning Hub - Academic Edition. В онлайн-доступе библиотеки выложены материалы по таким актуальным направлениям, как ERP, бизнес-аналитика, большие данные, мобильная разработка под iOS, UX/UI-проектирование. В процессе обучения студенты смогут воспользоваться учебными демо-версиями продуктов SAP Lumira 2.0, SAP BusinessObjects, SAP Cloud Platform, SAP Cloud Platfrom SDK for Apple и многими другими.
Для Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, играющего значительную роль в развитии промышленного сектора Азербайджана, участие в программе Университетский Альянс SAP открывает уникальные возможности по подготовке ИТ-кадров. Доступ к курсам, созданным на основе реальных бизнес-кейсов и опыта передовых компаний, позволит вузу вести подготовку квалифицированных специалистов с востребованными на рынке навыками. Став сотрудниками компаний страны, выпускники университета смогут стать лидерами бизнес-инноваций и применить полученные знания и лучшие мировые практики для дальнейшего роста экономики Азербайджана. Вступление в Университетский Альянс SAP также даст вузу возможность бесплатно участвовать в мастер-классах SAP для преподавателей.
«Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности уделяет большое внимание подготовке своих кадров в соответствии с актуальными потребностями рынка. Присоединение к глобальной образовательной программе позволит нам лучше понять запросы корпоративного сектора и составлять учебные программы на основе лучших мировых практик», - прокомментировал Рауф Алияров, проректор по науке и технике Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, д.г.-м.н.
«Университетский Альянс SAP нацелен на объединение вузов, студентов и представителей бизнеса. Выгодная для всех участников, глобальная программа помогает восполнить кадровый дефицит и решить проблему с трудоустройством будущих специалистов в различных индустриях. Студенты, вооруженные востребованными на рынке знаниями, понимающие алгоритм бизнес процессов и умеющие работать с большими данными и лучшими ИТ-системами, повысят свои шансы на трудоустройство и смогут внести значительный вклад в развитие экономики Азербайджана», - отметил Руфат Гаджиалибеков, управляющий директор SAP в Азербайджане.
В число участников программы Университетский Альянс SAP в Азербайджане входит также Бакинская Высшая Школа Нефти.
О компании
SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 345 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.
В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 1050 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.
По всем вопросам, связанным с деятельностью компании SAP в России, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Зверевой ([email protected]). Запросы, связанные с деятельностью компании в странах СНГ, адресуйте Алине Степановой ([email protected]).


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Dillər Universitetinin qarşısında prorektora etiraz

13:35 Dillər Universitetinin qarşısında prorektora etiraz

Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

16:19 Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

Президент ПА НАТО: РФ должна вернуться к официально признанным границам

10:32 Президент ПА НАТО: РФ должна вернуться к официально признанным границам

BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN ŞOK ƏMƏLLƏRİ ÜZƏ ÇIXDI

09:50
BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN ŞOK ƏMƏLLƏRİ ÜZƏ ÇIXDI

İraqda kamikadze məktəbin yaxınlığında özünü partladıb: ölənlər və yaralananlar var

02:46 İraqda kamikadze məktəbin yaxınlığında özünü partladıb: ölənlər və yaralananlar var

Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

10:17 Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

İnternetdə məşhurlaşan Çinarə:

19:08 İnternetdə məşhurlaşan Çinarə: "Açıq-saçıq geyinəndə də söz edirlər" - VİDEO

Qubada ta alma almaya bənzəmir...

13:49
Qubada ta alma almaya bənzəmir...

İnternetdə məşhurlaşan Çinarə:

19:08 İnternetdə məşhurlaşan Çinarə: "Açıq-saçıq geyinəndə də söz edirlər" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.