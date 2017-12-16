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Саакашвили заявил о готовности договариваться с Порошенко

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 16/12/2017
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Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что готов идти на переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
Экс-президент Грузии добавил, что не обвиняет Порошенко в "пособничестве врагу".
"Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом мы должны договориться не растягивать страну", - заявил Саакашвили.
Как известно, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.
Таким образом, суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест.
Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
В пятницу, 15 декабря, Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.


         

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