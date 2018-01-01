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В Иране задержали 200 протестующих

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 1/1/2018
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В ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов.
Об этом сообщает DW со ссылкой на вице-губернатора города Али Асгара Нассербрахта.
По словам Нассербрахта, среди задержанных - 40 "главарей нелегальных собраний".
Как известно, ранее на фоне массовых протестов иранская власть заблокировала социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram. Отмечается, что блокировку сетей осуществлено "для поддержки мира и безопасности граждан".
Как сообщалось, в Иране продолжаются антиправительственные демонстрации, вызванные недовольством экономическим положением и коррупцией.
Протесты являются наиболее серьезными с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, вспыхнувшие после противоречивого переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.
Во время беспорядков в субботу погибли два человека.
Президент США Дональд Трамп считает протесты в Иране закономерными, смотря на то, что "иранские власти воруют деньги людей и тратят на террористическую деятельность".


         

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